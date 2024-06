“คิมซอนโฮ” จับคู่เคมีใหม่ “โกยุนจอง” ในซีรีส์รักของเน็ตฟลิกซ์ “Can This Love Be Translated”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน “เน็ตฟลิกซ์” ได้ประกาศข่าวซีรีส์เรื่องใหม่ “Can This Love Be Translated” พร้อมเผยไลน์อัปนักแสดง ได้แก่ คิมซอนโฮ (Kim Seon-ho), โกยุนจอง (Go Youn-jung), โซตะ ฟูคุชิ (Sota Fukushi), อีอีดัม (Lee Yi-dam) และ ชเวอูซอง (Choi Woo-sung) ซึ่งร่วมอ่านบทด้วยกัน โดยเป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ตลก ที่ยากจะคาดเดาได้ เรื่องราวของ “จูโฮจิน” (คิมซอนโฮ) ล่ามหนุ่มที่พูดได้หลายภาษา ซึ่งได้กลายเป็นนักแปลภาษาให้กับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกชาวเกาหลี “ชามูฮี” (โกยอนจอง)“Can This Love Be Translated” เป็นผลงานเขียนบทซีรีส์ที่ถูกจับตามองจาก “ฮงจองอึน” (Hong Jeong-eun) กับ “ฮงมีรัน” (Hong Mi-ran) หรือ สองพี่น้องตระกูลฮง ซึ่งการันตีด้วยผลงานฮิตมากมาย อาทิ Alchemy of Souls, Hotel Del Luna, The Greatest Love และ Master's Sun กำกับโดย “ยูยองอึน” (Yoo Yeong-eun) ผู้กำกับที่ขึ้นชื่อในการนำเสนอสไตล์ภาพที่โดดเด่นและละเมียดละไมจาก Bloody Heart และทีมงานได้ป้ายยาอวยยศว่าซีรีส์เรื่องนี้ว่า “จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่น่าหลงใหลที่จะไม่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องผิดหวัง”“คิมซอนโฮ” โด่งดังเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักจากบทบาทในซีรีส์ Start-Up, Hometown Cha-Cha-Cha และภาพยนตร์เรื่องแรก The Childe ซึ่งในเรื่อง “Can This Love Be Translated” นี้ เขารับบทเป็น “จูโฮจิน” ล่ามหนุ่มที่พูดได้หลายภาษาทั้ง ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี และ อีกมากกว่า“โกยุนจอง” รับบทเป็น “ชามูฮี” นักแสดงชั้นนำที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและมั่นใจในตัวเอง โกยุนจอง เป็นที่รู้จักจากบทบาทโดดเด่นหลากหลายแนว ในซีรีส์เรื่อง Sweet Home, “Alchemy of Souls: Light and Shadow และ Moving รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Huntด้านนักแสดงญี่ปุ่น “โซตะ ฟุกุชิ” เป็นที่รู้จักจากบทบาทของเขาในภาพยนตร์เช่น As the Gods Will, Bleach และ My Tomorrow, Your Yesterday รวมไปถึงซีรีส์แนวดราม่าเรื่อง Library Wars: The Last Mission และ I' m Taking The Day Off และเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้นอกจากนี้ “อีอีดัม” ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทที่มีเสน่ห์ของเธอในซีรีส์ทาง Netflix เช่น Daily Dose of Sunshine และ Black Knight ขณะที่ “ชเวอูซอง” ซึ่งมีผลงานแสดงอย่างต่อเนื่องจาก Chief Detective 1958, Melancholia และ My Roommate Is a Gumiho คาดว่าพวกเขาจะมอบบทบาทการแสดงที่น่าสนใจและน่าประทับมาฝากคนดูข้อมูลข่าว&ภาพประกอบ : soompi.com