Review ซีรีส์ : “The Double - มรสุมชีวิต” ซีรีส์ม้ามืด “อู๋จิ่นเหยียน” จับคู่ “หวังซิงเยว่” ทวงคืนความยุติธรรม พล็อตแก้แค้น ดูแล้วหยุดไม่ได้

ถึงจะไม่ใช่ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ นักแสดงไม่ได้ระดับตัวท็อปแถวหน้าของวงการ แต่ด้วยพล็อตเรื่องที่เข้มข้น ก็ส่งให้ "มรสุมชีวิต" (The Double - 2024) กระแสแรงตั้งแต่เปิดตัว ใครที่หลงกดเข้าไปดู เป็นต้องติดหนึบ ติดอยู่ในวังวนมรสุมชีวิตของตัวละครในเรื่อง ที่มีหลายปมให้ร่วมลุ้นและเอาใจช่วยจนไม่อยากหยุดดู​สำหรับ "มรสุมชีวิต" ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังเรื่อง “เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง” มองผิวเผิน ด้วยพล็อตหลักเป็นแนวนางเอกกลับมาล้างแค้น ทวงคืนความยุติธรรม สำหรับแฟนซีรีส์จีน อาจไม่ได้รู้สึกว่าแปลกใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีซีรีส์จีนที่นางเอกถึงขั้นเปลี่ยนใบหน้าเพื่อกลับมาแก้แค้น แต่ถ้าลองได้กดเข้าไปดู จะพบว่า “มรสุมชีวิต” มีวิธีการเล่าเรื่องน่าดึงดูดใจเหมือนจะเดาทางได้ แต่กลับเดาไม่ถูก หรือ บางสถานการณ์แม้แต่ผู้ชมก็จนปัญญา เพราะตัวละครทันกัน จนดักทางหนีทีไล่ไปทุกทาง ทำให้ผู้ชมได้แค่ลุ้นและเอาใจช่วยไปกับตัวละคร“มรสุมชีวิต” บอกเล่าเรื่องราวแสนอาภัพของ เซวียฟางเฟย (รับบทโดย อู๋จิ่นเหยียน) สาวงามผู้เพียบพร้อม ทั้งชาติตระกูลและฐานะ แต่ดันไปรักคนผิด ทุ่มเททุกอย่าง จนได้ครองรักกับเสิ่นอวี้หรง (รับบทโดย เหลียงหยงฉี) ชายฐานะยากจน​​ แต่มีความสามารถจนสอบบัณฑิตจนได้เป็นขุนนาง ​แถมยังเป็นที่ต้องตาขององค์หญิงใหญ่ จึงตัดสินใจทรยศความรักของเซวียฟางเฟย หลอกไปฝังทั้งเป็นโชคดีที่สวรรค์เข้าข้าง เลยเอาชีวิตรอดมาได้และได้มาเจอกับเจียงหลี (รับบทโดย หยางเชาเยว่) บุตรีมหาเสนาบดีชะตาอาภัพไม่แพ้กัน ถูกแม่เลี้ยงใส่ร้ายจนต้องมาอยู่สำนักพรหมจารีตั้งแต่เด็ก แต่หลังจากเจอกันไม่นาน เจียงหลีก็ถูกลงโทษจนถึงแก่ความตาย เพื่อตอบแทนบุญคุณ เซวียหลีจึงสวมรอยเป็นเจียงหลี เพื่อกลับมาล้างแค้นและทวงคืนความยุติธรรมให้เจียงหลีและตัวเองแต่แผนการทั้งหมดคงสำเร็จได้ยาก ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากเซียวเหิง (รับบทโดย หวังซิงเยว่) หรือซู่กั๋วกงที่ภายนอกดูเย็นชาก็จริง แต่ไม่รู้เพราะแอบประทับใจนางเอกตั้งแต่แรกเห็น สมัยยังเป็นเซวียฟางเฟยหรืออย่างไร ถึงแอบช่วยเหลือแบบรักษาฟอร์มตลอด จนทำให้แม้ช่วงแรกๆ ซู่กั๋วกง จะไม่ได้มีซีนออกมาบ่อย แต่คนดูก็แอบจิ้นและลุ้นว่า คู่นี้จะรักกันตอนกี่โมง และรักกันได้อย่างไร ไม่แพ้ที่ตามลุ้นว่าสุดท้ายแล้วนางเอกจะสามารถทวงความยุติธรรมได้สำเร็จหรือไม่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ ต้องบอกว่า เอาผู้ชมอยู่ตั้งแต่เปิดเรื่อง ลองนึกภาพตามว่าจะมีซีรีส์สักกี่เรื่อง ที่กล้าเปิดเรื่องมา 5 นาทีแรก นางเอกก็ถูกเอาจอบฟาดเข้าที่หน้าจนสลบ ก่อนจะฝังทั้งเป็น แถมซีนนี้ยังไม่ใช่การนำเหตุการณ์ตอนพีคมาสะกดคนดู แล้วเล่าเหตุการณ์แบบย้อนหลัง แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินเรื่องราวทั้งหมด ที่พาให้ชีวิตนางเอกพลิกผันต้องสวมรอยเป็นคนอื่นเรียกว่าแค่เปิดเรื่องมาก็ชวนให้ดูต่อแล้ว เมื่อบวกกับการเดินเรื่องค่อนข้างเร็ว ใช้วิธีเล่าเรื่องไม่ยืดเยื้อ แต่ทุกอย่างดูมีที่มาที่ไป ไม่มีปมไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง หรือเล่าแบบยัดเยียดเกินไป แถมตัวละครยังฉลาดทันกัน ไม่ได้เป็นแนวตัวร้ายโวยวาย หรือเจ้าอารมณ์ให้รำคาญหูจุดที่ชอบมากๆ คือ การเลือกตัวละคร โดยเฉพาะนางเอกอู๋จิ่นเหยียน ที่เอาอยู่กับบทนี้ แม้อายุจริงจะ 30+ แล้ว แต่ก็เป็นวัย 30 ยังแจ๋ว สำหรับแฟนซีรีส์ก่อนหน้านี้ อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอู๋จิ่นเหยียน จากผลงานเล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace - 2018), ตำนานมารดาจอมกษัตริย์ (The Legend of Hao​lan - 2019) เรื่องนี้โคจรมาพบกับพระเอกหนุ่มหล่อดาวรุ่งอย่าง หวังซิงเยว่ ที่มีผลงานมาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ทุกชาติภพกระดูกงดงาม ภาคอดีต (One and Only - 2021) เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace -2023) ซึ่งทั้งสองเรื่องยังไม่ได้รับบทพระเอก แต่มาแจ้งเกิดเต็มตัวในเรื่องขจรรักนิรันดร์กาล (Scent of Time - 2023) เสริมทัพด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง และยังได้หยางเชาเยว่ นางเอกที่มีผลงานแจ้งเกิดหลายเรื่อง เช่น เจ็ดชาติภพหนึ่งปรารถนา (Love You Seven Times - 2023), หงส์เริงระบำ (Dance of the Phoenix - 2020) มาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญแต่งานนี้ไม่รู้ว่าเพราะมีองค์ประกอบเรื่องคล้ายกับเรื่องขจรรักนิรันดร์กาลอยู่หลายจุดหรือไม่ ตั้งแต่พระเอกและสาวใช้ของนางเอก (รับบทโดอ้ายหมี่) ใช้นักแสดงคนเดียวกัน แถมซีนเปิดเรื่องก็เหมือนกัน คือ นางเอกถูกฆ่ายังไม่พอ คาแรกเตอร์ของนางเอกรู้ทันคน ฉลาด​ คิดอ่านทุกอย่างรอบคอบ ทำให้ดูไปก็อดทนนึกถึงซีรีส์ขจรรักนิรันดร์กาลไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่า นางเอกถูกฆ่าตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องก็จริง แต่ซีรีส์ผูกเรื่องไว้ชัดว่า นางเอกรอดมาได้จึงมาแก้แค้น ไม่ได้เป็นการย้อนเวลา หรือวิญญาณมาอยู่ในอีกร่าง เลยคิดว่าตอนจบไม่น่าจะแกงคนดู แต่อาจจะต้องลุ้นว่าสุดท้ายซีรีส์จะถ่ายทอดวิธีล้างแค้นของนางเอกออกมาได้สมจริงแค่ไหน สะใจคนดูไปสุดไหม และท้ายสุดจะคลายปมที่ผูกไว้แน่นได้อย่างไรอีกจุดที่สร้างสีสันให้ซีรีส์เรื่องนี้พอสมควร คือ การแต่งหน้าของตัวละคร ที่มีการนำไข่มุกเม็ดเล็กๆ มาประดับบนใบหน้า ดูสวยแต่ก็แปลกตาจนหลงคิดไปว่า​ นี่อาจเป็นเทรนด์นิยมของสาวๆ ยุคนั้น เพราะตั้งแต่วัยแรกรุ่นไปจนแม่เลี้ยงนางเอก ก็แต่งหน้าโดยมีมุกประดับที่หน้าออกงานกันเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าสุดสัปดาห์นี้ ใครกำลังมองหาซีรีส์คลายเหงา แนะนำให้เคลียร์คิวมาปูเสื่อรอดู "มรสุมชีวิต" แบบยาวๆ เพราะลองได้คลิกดูตอนแรกแล้ว รับรองว่าเป็นต้องติดหนึบ อยากดูต่อแน่นอน​ ที่สำคัญไม่ต้องจ้องจอ รออ่านซับ เพราะตอนนี้มีพากษ์ไทยออกมาเรียบร้อยแล้ว ซีรีส์มีทั้งหมด 40 ตอน ดูพากย์ไทยและซับไทยทาง TrueID , YoukuMickey Mousemydramalist.com