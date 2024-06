ตัวแม่ “คิมฮีแอ” คัมแบ็คซีรีส์ Netflix ทำทุกทางเพื่อหยุดแผนร้าย ตัวพ่อ “ซอลคยองกู” ใน “แผนพลิกอำนาจ • The Whirlwind” ดู 28 มิถุนายน

“The Whirlwind” เล่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ ที่ตั้งใจจะสังหารประธานาธิบดีเพื่อขจัดการทุจริตโกงกินชาติ แต่รองนายกรัฐมนตรีหญิงแกร่งตั้งใจจะขัดขวางและหยุดเขา ในเกมอำนาจทางการเมืองสุดเข้มข้นในบลูเฮ้าส์รุ่นใหญ่จอมบทบาท “ซอลคยองกู” (Sul Kyung-gu) รับบทเป็น “พัคดงโฮ” นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ที่ต้องการเปลี่ยนฉากทัศน์ทางการเมืองใหม่ และลงโทษประธานาธิบดีที่สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่โกงกิน ขณะที่นักแสดงหญิงเจ้าบทบาทจากซีรีส์ฮิต The World of the Married ตัวแม่ ตัวมัม “คิมฮีแอ” (Kim Hee-ae) รับบทเป็น “จองซูจิน” รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งปีนขึ้นไปบนบันไดทางการเมืองด้วยความฉลาดปราดเปรื่อง และความเชื่อมั่นอันแรงกล้าของเธอล้วนๆโปสเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ รวบรวมความขัดแย้งอันรุนแรงระหว่าง พัคดงโฮ และ จองซูจิน เมื่อพัคดงโฮตัดสินใจลอบสังหารประธานาธิบดี เพื่อกวาดล้างขุมกำลังการทุจริตโกงกินบ้านเมือง และจองซูจินพยายามหยุดเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้มาซึ่งอำนาจที่มากขึ้น ต่างคนต่างก็แสดงท่าทางอันมุ่งมั่น บ่งบอกถึงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจอย่างไม่หยุดยั้งของทั้งคู่นอกจากนี้ ภาพกระดาษที่กำลังไหม้อยู่ตรงกลางโปสเตอร์ ยังบอกเป็นนัยถึงความรุนแรงที่จะอุบัติขึ้นทันที หลังหัวใจของประธานาธิบดีหยุดเต้น ซึ่งนั่นทำให้เกิดความสงสัยว่า ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมชิงอำนาจทางการเมืองที่มีเดิมพันสูงลิ่วนี้สำหรับตัวอย่างใหม่ มาพร้อมกับภาพ พัคดงโฮ ตัวการที่จะก่อให้เกิดลมบ้าหมู ภายหลังจากที่เขาได้เห็นข้อมูลการทุจริตของผู้ที่เคยสัญญากับประชาชนว่าจะสร้างสังคมที่มีแต่ความยุติธรรม แต่พอก้าวเข้าสู่บลูเฮ้าส์ ท่านประธานาธิบดีก็ลืมสิ้นคำสัญญา จนทำให้ พัคดงโฮ ตัดสินใจชี้ดาบไปที่อดีตเพื่อนรักของเขาภายหลังจากที่หัวใจของประธานาธิบดีหยุดเต้น และร่างของเขาทรุดลงไปกองกับพื้น ภาพนี้ทำให้ผู้ชมได้เห็นเกมการแข่งขันอันรุนแรงระหว่าง พัคดงโฮ ที่ไม่สามารถทนดูการทุจริตโกงกินชาติ และปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหยุดมัน เช่นเดียวกันกับ จองซูจิน ก็ยืนหยัดในแนวทางของเธอเอง และต้องการยึดอำนาจ ตามแรงทะเยอทะยานอันสูงลิ่วในใจ ในตอนต้นมีเสียงของ พัคดงโฮ สารภาพออกมาเองว่า “ผมฆ่าประธานาธิบดี” ตัวอย่างจบลงด้วยภาพพัคดงโฮผู้ซึ่งอยากจะเปลี่ยนแปลงโลก มากกว่าที่จะถูกปกครองโดยคนอธรรม และพร้อมลากให้คนโกงชาติมาลงนรกไปกับเขาซีรีส์กำกับโดย “คิมยงวาน” (Kim Yong-wan) เจ้าของผลงานซีรีส์ฮีลใจ If You Wish Upon Me (KBS, 2022) และซีรีส์ระทึกขวัญตระกูล The Cursed ฝีมือเขียนบทของ “พัคคยองซู” (Park Kyung-soo) เจ้าของผลงานสุดดราม่าเรื่อง Whisper (SBS, 2019)ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : Netflix, hancinema.net