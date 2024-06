Rainbow God เป่าคาถาสระอวยยย... จงมา !

‘หน่าไฉฮั้ว’ ผู้ชายอะไร๊? หิ้วตะกร้าดอกไม้

Happy Pride Month VOL 2เรื่อง นรวัชร์ พันธ์บุญเกิด“Pride Month” เดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQIAN+ การสลับเพศ มีอยู่ในวรรณคดีต่างๆ , เทวปกรณ์ , นิทานพื้นบ้าน เลือกเพศแล้ว อยากมูให้ปัง! เลือกตามจริตว่า ชอบเรื่องของเทพสายไหน องค์ไหน แล้วมูให้ตรงจริตที่เราชอบ ย้ำว่า ไม่จำเป็นต้องมูเทพที่ผู้ดูแลชาว LGBTQIAN+ อย่าง เจ้าแม่พหุชระ และ ทู่เอ๋อเสิ่น เทพกระต่าย ก็ได้ เพราะ ทุก “ศรัทธา” จะพาทุกคนไปสู่เป้าหมายของการร้องขอ บุคลิกทางเพศที่หลากหลาย ในเรื่องเล่าของคนหลายชาติ หลายภาษา ชวนสนุก ยังมีอีกมาก ขอยกมาเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเองเหมือนจะเป็นรูปลักษณ์เพื่อสนับสนุน LGBTQIAN+ นิยามของความก้ำกึ่งนี้ เป็นรูป“ครึ่งหญิง-ครึ่งชาย” หรือ “ครึ่งบุรุษ-ครึ่งสตรี” เกิดมาตั้งแต่ยุคสร้างโลก ! เมื่อพระพรหม สร้างแต่มนุษย์ผู้ชายแต่ไม่เพียงพอ ไม่มีกำลังมากพอในการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์บนโลก สุดปัญญาจึงไปเข้าเฝ้า มหาเทพแห่งจักรวาลทรงทราบ ! จึงปรากฏกายในรูป “ครึ่งศิวะ- ครึ่งอุมา” เรียกปางนี้ว่า “พระอรรธนารีศวร” เพื่อให้พระพรหมได้จดจำรูปไปสร้าง “เพศหญิง” ให้เป็นกำลังสำคัญเสริมในการขยายเผ่าพันธุ์ เพราะชาย-หญิงเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ที่จะทำให้เกิดชีวิตใหม่ๆ เป็นความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวและโลก ! เทวประติมาปางนี้ ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ตึกจัสมิน สุขุมวิท 23 (อโศก) ส่วนสายพระวิษณุก็มีปางครึ่งนารายณ์ - ลักษมี เรียก “พระไวกูณฐกมลาจ”ในมหากาพย์ “มหาภารตะ” (อายุราว 800-900 ปีก่อนคริสตกาล) - ท้าวปาณฑุต้องคำสาปของฤาษีที่แช่งให้เป็นหมัน ไม่สามารถมีลูกได้ และต้องตายมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศกับเมีย ท้าวปาณฑุมีเมีย 2 คน เมียเอกชื่อ นางกุนตี รู้มนตร์ขอบุตรกับเทวดา ได้ลูก 3 คนจากเทวดา 3 องค์ , ส่วนเมียรองชื่อนางมาทรี มีลูกแฝดคู่หนึ่ง ทั้งหมด 5 คนพี่น้อง ตัวอรชุน ลูกคนที่ 3 เป็นลูก “พระอินทร์” เลื่องชื่อในเรื่องฝีมือการยิงธนูได้แม่นยำเมื่อพี่ชายคนโต “ยุธิษฐิระ” แพ้พนันสกา เหล่าพี่น้องต้องเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี และในปีที่ 13 นางฟ้าชื่อ อุรวศี หลงรูปรักใคร่ในตัวอรชุนมาก โถ พ่อหล่อแบบตะโกนซะขนาดนี้ ! นางจึงโฉบพาอรชุนไปสวรรค์ชั้น 7 ลอบเข้าห้องหวังกินรวบตอนผู้ชายหลับ แต่อรชุนปฏิเสธนาง เพราะรู้ว่า มีพ่อคนเดียวกัน สาวสวย “อุรวศี” ขี้วีน เอาแต่ใจ เมื่อเจอผู้ชายเมินกี เทซึ่งหน้า ก็โมโหและสาปแช่ง ให้ “อรชุน” เป็นนังกอ มีนม ผมยาว ห่มสาหรี ระทมทุกข์เพราะผิดเพศจนวันตาย ! พระอินทร์เห็นว่า เกิดศึกสายเลือด จึงไปแก้เกม! คำสาปแช่งไปแล้ว แก้ไม่ได้ แต่ยักย้ายผ่อนปรนได้ โทษของการเมิน “กี” นางอุรวศีให้สิทธิ์ลดหย่อนแก่อรชุน เหลือแค่ปีเดียว!ในปีที่ 14 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเนรเทศ พี่น้องทั้ง 5 ต้องแปลงเป็นคนอื่นที่ไม่มีผู้ใดจำได้ ! ฝ่ายอรชุน จึงเป็นฮิจรา (กะเทย) ชื่อ “นางพฤหันนลา” เป็นครูสอนดนตรีและการเต้นรำ ให้กับนางอุตตรา ลูกสาวของท้าววิราฎ จะเห็นว่า ฮิจรา นั้นเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมานานแล้ว ตั้งแต่ยุคมหากาพย์ “มหาภารตะ” โน่น !เกิดเป็นชายแต่แต่งกายเป็นหญิง เขียนคิ้ว ทาปาก ห่มส่าหรี คนอินเดียเรียก “ฮิจรา” (ฮิชระ) หรือ บ้านเรารู้จักและใช้คำนี้ที่ดูเหยียดว่า กะเทย ! แต่สมัยนี้ถือว่าเป็นคนข้ามเพศ เรียก Transgender สมัยก่อนจะเป็นฮิจราไม่ง่าย ต้องเสี่ยงทายกับพระเทวีเพื่อสับงู เฉือนจู๋ อย่าง “ขันที” จีน เจ็บปวด สยดสยอง ใช่ว่า ฮิจราทุกคนจะมีชีวิตรอดจากการเฉือนกล่องดวงใจ !มหากาพย์ “รามายนะ” ซึ่งมีอายุราว 400 ปีก่อนคริสตกาล ฉบับอินเดียใต้ เล่าถึงตอนที่พระรามต้องเดินทางจากเมืองอโยธยาไปบำเพ็ญพรตในป่าเป็นเวลา 14 ปี เหล่าพสกนิกรมาส่งพระองค์ หลังออกนอกเมืองได้ระยะหนึ่ง องค์รามตรัสว่า “เหล่าชาย-หญิงทั้งหลายจงกลับเข้าไปในเมือง หาเลี้ยงชีพตามปกติเถิด” .... ผ่านเวลา 14 ปีจนเมื่อองค์รามกลับเมืองบริเวณนอกเมืองอโยธยา ณ จุดเดิม กลายเป็นหมู่บ้านของชุมชนเล็กๆ คนกลุ่มนี้รอคอยการกลับมาขององค์ราม ! ถึง 14 ปี เพราะพระรามตรัสให้ชาย-หญิงกลับเข้าเมือง แต่พวกเธอคือ ฮิจรา “ไม่ใช่ชายและหญิง” ! จึงอยู่ตรงนั้น พระรามยกย่องความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคำตรัสของพระองค์ จึงอวยพรให้เหล่าฮิจรามี “วาจาสิทธิ์และเป็นจริงเสมอทั้งการให้พรและสาปแช่ง” !เดิมที ชาวฮิจราในสังคมอินเดียโบราณเป็นแค่คนชายขอบ นอกวรรณะ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่แสงจากนารายณ์อวตารทำให้คนกลุ่มนี้ เริ่มมี “ตัวตนและศักดิ์ศรี” พอที่จะขยับมายืนในสังคม ในวาระต่อมา ! เธอเริ่มทำหน้าที่ “ให้พร” กับเด็กที่เกิดใหม่ ! หวังจะได้เงินทองตอบแทนเป็นสินน้ำใจ แต่พ่อแม่เด็กบางรายพูดว่า “ไม่” คำเดียว คำพรหลังๆก็กลายเป็นคำสาปแช่ง!กะเทยน่ะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ! ฤทธิ์เยอะมาแต่โบราณแล้ว เชื่อกันว่า พวกเธอสามารถร่ายรำเพื่อขอพรและสาปแช่งคนอื่นได้ .... อ้าว ...เริ่ม !ในคราวกวนเกษียรสมุทรได้บังเกิดของวิเศษ 14 อย่าง ลำดับที่ 13-14 คือ ธันวันตริ นายแพทย์ของเหล่าเทวดา ที่ผุดขึ้นจากทะเลน้ำนมพร้อมทูนหม้อน้ำอมฤต ช่วงนี้ อสูรและเทวดาชุลมุนกันมาก ต่างหมายปองความเป็นอมตะจากการได้ดื่มน้ำอมฤต ! พระนารายณ์เห็นท่าไม่ได้การ ต้องหยุดความวุ่นวาย และให้ฝ่ายเทวดาได้ประโยชน์สูงสุด จึงอวตารเป็นร่างหญิงแพศยา ชื่อ “นางโมหินี” มีจริตยั่วยวน ให้ผู้อยู่ใกล้คลั่งไคล้ ราหูที่ซ่อนตัวในก้อนเมฆรู้กลฝ่ายเทวดา จึงแปลงกายเป็นเทวดาไปนั่งรวมอยู่ในกลุ่ม ครั้งนางโมหินีแบ่งน้ำอมฤต ราหูก็รีบดื่ม ฝ่ายพระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็ตะโกนว่า “เจ้านั่นเป็นอสูรแปลง ไม่ใช่เทวดา!” นางโมหินีจึงกลับร่างเดิมเป็นพระนารายณ์ ใช้จักรสุทรรศน์ ตัดหัวอสูร แต่พระราหูดื่มน้ำอมฤตไปแล้ว จึงมีชีวิตเป็นอมตะ ไม่ตาย ! ท่อนหัวเรียกราหู ท่อนหางเรียกเกตุ พระศิวะมีเทวโองการ ให้ราหูสามารถอมพระอาทิตย์และพระจันทร์เพื่อแก้แค้นตามกาลที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของ “สุริยุปราคา – จันทรุปราคา” ที่เรารู้จักกันผ่านพิธีกวนเกษียณสมุทรไปแล้ว พระศิวะก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่สนใจทำการบ้านกับพระอุมา เอาแต่มัวเมาหลงรูปนางโมหินี ! ว่ากันว่า นี่คือ นิทานที่สร้างขึ้นเพื่อข่ม “นิกายศักติ” (ผู้หญิงเป็นใหญ่) ให้มหาเทพชายทั้ง 2 พระองค์ได้เสียเป็นเมียผัว ! สร้างเรื่องมารองรับว่า ลูกชายของมหาเทพทั้งสองจะทำหน้าที่พิทักษ์โลก ด้วยการฆ่าอสูรควายตัวเมีย! สืบเนื่องจาก “พระทุรคาเทวี” ได้สังหาร “มหิงสาสูร” อสูรควายไปแล้ว นางมหิงสี อสูรควายตัวเมียผู้เป็นน้องสาวได้บำเพ็ญตบะถึงพระพรหม ขอพร “ให้ตายด้วยลูกของพระศิวะและพระนารายณ์” มหาบุรุษจะสมสู่กันจนติดลูกได้ยังไง ยังไง ชีวิตนางอสูรไม่ตุยแน่นอน !ต่อมา พระนารายณ์ ต้องอวตารเป็นนางโมหินีอีกครั้ง เพื่อแก้กำหนัดให้มหาเทพ ! ให้น้ำเชื้อพระศิวะแล่นทะลุทะลวงเป้าหมายจนติดลูกชายสมใจ ซึ่งเป็นเทพท้องถิ่น ชื่อ “อัยยัปปัน” ผู้สังหารอสูรมหิงสี เสร็จกิจก็ถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตความสัมพันธ์ของบุรุษเทพคู่นี้ ส่วนใหญ่มักสร้างรูป”ชายคู่” แบ่งครึ่งพระศิวะและพระนารายณ์ มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “พระหริหระ” แสดงความปรองดอง และสามัคคีของเทพฝ่ายชาย นิยมบูชาในหมู่นักธุรกิจ ชาว LGBTQIAN+ แนวเกย์ ชายรักชายควรรู้จักหรือจะนับถือก็ย่อมได้ ! แต่ไม่ได้เป็นเทพอุปถัมภ์โดยตรงนะ“ในชายมีหญิง ในหญิงมีชาย” พระคเณศ เทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรค หลายคนคุ้นเคยกับรูปร่างหน้าตาอยู่แล้ว , ปางสตรีนี้ได้รับกำลังและประทานพรจากพระแม่ทั้งสาม คือ พระแม่ศักติ, พระลักษมี, พระสุรัสวดี ดังนั้น พระคเณศ ตุ้ยนุ้ยฝ่ายชายจึงมีรูปที่เปลี่ยนไป พระพักตร์เป็นช้าง มีหน้าอกอย่างหญิง อกใหญ่ เอวเล็ก ปางสตรีนี้มีชื่ออื่นๆว่า พระวินายกี , วิฆเณศวรี, คเณศวรี มีคุณสมบัติเรื่อง ขอความรัก ขอลูก ขอความร่ำรวยและสติปัญญา“ความเชื่อ” เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล จริตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะนับถือ บูชา “เทพ-เทวี” ในลักษณะใดก็ได้ เพราะแต่ละคนย่อมมีเหตุผลต่างกัน แต่ “พระพหุชระ” ได้รับการประทับตรา ยืนยันว่า เทวีคือ ผู้ดูแลชาว LGBTQIAN+พระพหุชระเป็นเทวีท้องถิ่นทางอินเดียใต้ ถูกอ้างอิงให้เป็นปางหนึ่งของพระอุมา แห่งนิกายศักติ (นับถือสตรีเป็นใหญ่) ผู้ที่มีความรักและรสนิยมทางเพศที่ไม่ได้เป็นไปตามครรลองของสังคมปกติ จะนับถือพระแม่อุมาเป็นส่วนใหญ่ ไม่เชื่อดูงานแห่พระแม่ศรีอุมาเทวีแล้วกัน ... บริวาร LGBTQIAN+ เพียบ! ปีนี้ แห่องค์พระแม่ วันเสาร์ทื่ 12 ตุลาคม นะจ๊ะเล่าว่า พระอุมา เทวีผู้เข้าใจในมนุษย์ เห็นว่า เพศภาวะของมนุษย์นั้นมีความหลากหลาย ไม่ได้มีแค่คู่รัก ชายจริง หญิงแท้เท่านั้น แต่ยังมี “ชาย-ชาย , หญิง-หญิง” และแตกแยกย่อยอื่นๆอีกมากมาย เพราะ ทุกคนมีเพศภาวะ และวิถีที่แตกต่างกันไป “ทุกคนต้องเลือกเพศเอง”! แต่ด้วยพระเมตตา จึงแบ่งภาคมาเกิดเป็น “เทวีพหุชระ” ในรูปสตรีประทับบน ไก่แจ้ จะมี 4 หรือ 8 กรก็ได้ ถือของวิเศษและอาวุธต่างๆ เช่น ตรีศูล , ดาบ , คัมภีร์ , ดอกบัว, ระฆัง บางทีมือหนึ่งนิยมในท่าประทานพร ข้างกายของพระเทวี มีบริวาร ชาย-หญิง ทั้งคู่รักในเพศเดียวกัน พระแม่จะให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และเป็นกำลังใจให้กับผู้หลากหลายทางเพศเป็นพิเศษเจ้าแม่พหุชระ เล่ากันหลายตำนาน เช่น พระอุมา เห็นชาวฮิจรา ถูกกีดกันออกจากสังคม จึงเกิดความสงสาร หลั่งน้ำตาออกมาเป็น “พระเทวีพหุชระ” เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ตำนานหนึ่งว่า ราชาพระองค์หนึ่งไม่มีลูกจึงไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอลูก จนมีลูกชายนามว่า “เจ้าชายเจโธ” แต่พ่อไม่รู้ว่า ลูกคนนี้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศตั้งแต่เด็ก เจอหญิงแท้แล้วจู๋ไม่แข็ง จนเข้าสู่วัยหนุ่ม พ่อบีบบังคับให้แต่งงานกับหญิงนางหนึ่งชื่อ “พหุชระ” หลังแต่งงานเจ้าชายไม่ได้ประกอบกามกิจกับเมียเลย กลับควบม้าเข้าไปในป่าทุกคืน กว่าจะกลับตำหนักก็รุ่งสาง นานวันเข้า เมียก็สงสัย คืนหนึ่งจึงแอบตามไป พบว่า เจโธ เมื่อไปถึงกลางป่าก็ถอดชุดเจ้าชายออก เปลี่ยนเป็นห่มส่าหรี เดินบิดกายอย่างอิสตรี ที่แท้ เจโธ มาเสพสุขกับชายกลัดมันในป่าลึก ! เรื่อง Out Door สุข สนุก กลางแจ้งมีมานาน คนแต่งช่างเข้าใจมุมที่ใช่จริงๆ !นางเรียกเจโธมาถามความจริง เพราะอยากรู้ว่า ทำไมถึงไม่ให้เกียรติคนที่เป็นเมีย ปล่อยให้นอนตบยุงอยู่ที่ตำหนักทุกคืน เจ้าชายเจโธยอมรับผิด บอกว่า เป็นคนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่งงานเพราะถูกพ่อบีบบังคับ แล้วก้มกราบขอให้นางยกโทษ นางได้ยินเรื่องราวก็เห็นใจสามี จึงยกโทษให้...เมื่อพระอุมาทราบเรื่อง ซาบซึ้งในผัว-เมียคู่นี้ แต่งตั้งให้ “นางพหุชระ” เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ ให้ดูแลคนไร้สมรรถภาพทางเพศโดยตรง ! ส่วนสามีที่ยอมศิโรราบ นางพหุชระแต่งตั้งให้เป็นบริวารเพื่อติดตามและช่วยเหลือชาว LGBTQIAN+ ซึ่งก็คือ “ไก่” สัตว์พาหนะที่พระนางประทับ นั่นเอง !อีกตำนาน ว่า เจ้าแม่พหุชระ มาเข้าฝันเจโธ บอกให้ “เฉือนจู๋ แต่งหญิง มาเป็นคนรับใช้และบูชานาง” ! ถ้าไม่ทำตาม ก็จะต้องเสื่อมสมรรถภาพและเป็นฮิจราอีก 7 ชาติ !อีกหนึ่งตำนานว่า นางพหุชระเกิดในวรรณะสูง แต่ถูกโจรร้ายฉุดหมายจะข่มขืน นางใจเด็ด ไม่ยอมให้พรหมจรรย์ต้องเปรอะเปื้อน จึงคว้ามีดมาเฉือนที่เต้านมตัวเอง และสาปแช่งโจร “นับจากวินาทีนี้ ไอ้โจรใจบาป จงห่มส่าหรี ใช้ชีวิตอย่างสตรี” นับจากนั้น โจรร้ายผู้นี้ก็ต้องเปลี่ยนจากเพศบุรุษเป็นฮิจราไปตลอดกาล” !เชื่อกันว่า ชาว LGBTQIAN+ ที่บูชาและเชื่อมั่นในพระเทวี จะได้รับพรให้มีตัวตน ไม่ถูกกีดกันให้เป็นคนนอกวรรณะ ได้รับการยอมรับและมีที่ยืนในสังคม !จากอินเดียข้ามฟากไปฝ่ายจีนกันบ้างคำสอนแบบจารีตของขงจื้อหยั่งรากคู่กับคนจีนมานาน เชื่อกันว่า “ชายรักชาย” ขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็นพวกนอกรีต และทำลายชีวิตลูกชายของครอบครัว เล่าว่า เมื่อปี ค.ศ. 1765 หรือราว 2 ร้อยกว่าปีก่อน “ศาลเจ้าทู่เอ๋อเสิ่น” เทพเจ้ากระต่ายซึ่งอุปถัมภ์ความรักแบบ “ชายรักชาย” แห่งเดียวในมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถูกทำลายลง และต่อมา จีนแผ่นดินใหญ่ได้ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ เท่ากับ“เทพกระต่าย ทู่เอ๋อสิน” และความรักแบบชายรักชายถูกปิดตาย แต่ความหลากหลายทางเพศในไต้หวันกลับได้รับการยอมรับมากกกว่า “ศาลเจ้าทู่เอ๋อเสิ่น” มีอยู่ที่นั่น ในไทย เท่าที่ทราบ “มูลนิธิเต๋าธรรมมะสยาม” นครปฐม ได้ตั้งแท่นบูชาไว้ และสอนไหว้อีกต่างหาก !วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับของเหล่าเทพ เทวดา ปีศาจ ทั้งหลาย ชื่อ “ จื่อ ปู้ อวี่” ได้กล่าวถึงที่มาของ “ทู่เอ๋อเสิ่น” หรือ เทพกระต่าย !เล่าว่ามีขุนนางหน้าตาดีคนหนึ่ง ถูกส่งตัวมารับราชการที่ฝูเจี้ยนเพื่อกินตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วบังเอิญว่า หนุ่มชาวบ้าน ชื่อ “หูเทียนเป่า” มาทำหน้าที่เด็กรับใช้ ! เมื่อ หูเทียนเป่า เห็นหน้าไอ้ต้าวหนุ่มขุนนางนะหน้าทองผู้นี้ ก็หลงใหล ใจฟู ทันที อยากเห็นหน้าทุกวินาที ทำงานอย่างเอาเป็นเอาตาย ขอให้ได้ตามติดไปสูดกลิ่นขุนนางหนุ่มเท่านั้นเป็นพอ แต่อีนี่มันแน่ ! ลอบตามไปถ้ำมองขุนนางหนุ่มแก้ผ้าอาบน้ำซะด้วย แหม ! นิทานนี่เขียนถึงจริงๆ หงเทียนเป่า ถูกจับได้! เพราะผู้ตรวจการคิดว่า มีคนส่งเจ้าหมอนี่มาสอดแนม คุกคามชีวิต เมื่อจับแล้วก็ให้สารภาพ ... ความจริงที่ทำให้ผู้ตรวจการอับอายยิ่งกว่า คือ นางรำพึงรำพันถึงชายที่เขาหลงรัก แล้วไอ้หล่อก็ไม่เมตตาปรานีสั่งโบยจนตาย ! ชีวิตเศร้าชาวเกย์จริงๆเมื่อวิญญาณหนุ่มผู้นี้ลงไปในยมโลก สารภาพความผิด ! ยมบาลเห็นว่า เป็นเรื่องปกติสำหรับคนย่อมแตกต่างกันไป ไม่มีทางที่คนจะเหมือนกันหมด แม้ในเรื่องเพศรส ความรัก-ความใคร่ การที่หูเทียนเป่ามองชายรูปงามไม่ได้เป็นความผิดอาญาในยมโลก ดังนั้น “นรกประทานพร” ยมราชผู้ทรงความยุติธรรมจึงแต่งตั้งให้ “วิญญาณหูเทียนเป่า” เป็น “เทพกระต่าย” เพื่อดูแล “ชายรักชาย” ในโลก !หูเทียนเป่า ผู้อาภัพรักในโลกมนุษย์จึงมาเข้าฝันเพื่อนสนิท บอกเล่าเรื่องราวในยมโลก และกำชับว่า ช่วยตั้งศาลเจ้า “เทพทู่เอ๋อเสิ่น” มีรูปสัญลักษณ์ให้เป็น “เทพกระต่าย” เพื่อให้ “ชายรักชาย” และคนทั่วไปได้สักการะบูชา เพื่อให้ ชาว LGBTQIAN+ เป็นที่ยอมรับในสังคม ไม่ถูกรังเกียจอีกต่อไป“รูปที่เพศหลากหลาย” ยังพบเห็นได้จากเทพอื่นๆ อีกหลายองค์ของจีน“กวนอิมโพธิสัตว์ – เจ้าแม่กวนอิม” ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีภารกิจยิ่งใหญ่เพื่อปลดทุกข์ให้สัตว์โลก เปลี่ยนรูปจากชายเป็นหญิง และนิรมาณกายอื่นๆอีกมากมาย เป็นกุศโลบายผ่านรูปของความหลากหลายพระประติมาของ “กวนอิมเนี้ย” ไม่นิยม “ปั้นถัน” ให้นูนเด่นอย่างผู้หญิง ! หน้าอกที่แบนราบเป็นอย่างเดียวที่คงความเป็นชายบนเรือนร่างและเสื้อผ้าอย่างอ่อนช้อยและกรุยกรายอย่างสตรี หลังรวมเข้ากับ “เมี่ยวซ่าน” นิทานพื้นบ้าน ! เพราะรูปลักษณ์ของสตรี มีความอ่อนโยนและเมตตา ปรานี มากกว่าบุรุษ และนิทานพื้นบ้าน เรื่องเมี่ยวซ่านได้เสริมให้พระโพธิสัตว์ดูเป็นหญิงได้อย่างแนบเนียนและสมบูรณ์ที่สุดคนส่วนใหญ่นิยมเรียก “เจ้าแม่กวนอิม” มากกว่าชื่ออื่นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของอินเดีย “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” เป็นเอกอุให้การขจัด- บำบัดทุกข์ และภัยต่างๆแบบ “ครอบจักรวาล” ด้วยการนิรมาณกายในหลายรูป // “อวโล (= ตรวจดู/ตรับฟัง) + กิต (=บำบัด) + อิศวร (= ผู้เป็นใหญ่)” รวมความแล้วคือ ผู้ตรวจเสียงร้องทุกข์ของชาวโลกคนจีน เรียก “กวนอิม (กวงซีอิม) ผ่อสัก” คือ กวนอิมโพธิสัตว์ // กวง (มอง/พิจารณา)+ ซี (สังคม) + อิม (กระแสเสียง) หมายถึง ผู้เพ่งเสียงของโลกบทสวดมนต์ “มหาธารณีสูตร” (ไต่ปุยจิ่ว) สรรเสริญนิรมาณกาย 84 ปางของพระโพธิสัตว์กวนอิมเชื่อกันว่า ที่ประทับของพระองค์คือ เกาะกลางทะเลทิศใต้ของอินเดีย คือ ภูเขาโปตละ นิทานเสริมว่า พระสงฆ์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งมาจาริกธรรมที่เมืองจีนเพื่อศึกษาพระธรรม ตอนกลับได้นำพระอวโลกิเตศวรไปด้วย กลางทะเลเจอมรสุม จนต้องขึ้นไปพักบนเกาะบ้วนงิ้ม ไปต่อไม่ได้ คิดว่า พระกวนอิมไม่ยอมไป ! จึงสร้างอาศรม ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ไว้บูชา ผู้คนมาสักการะกันมาก เกาะนี้ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “โปตละ” คนจีนเรียก “โพท้อซัว” (ผู่กัวซาน) ปัจจุบัน โพท้อซัว คือแหล่งท่องเที่ยวของจีน แต่นักวิชาการชาวญี่ปุ่น ชู ฮิโกซากะ (Shu Hikosaka) ได้เสนอว่า เขาโปตาลกะตามที่อธิบายไว้ใน คัณฑวยูหสูตร และ บันทึกราชวงศ์ถังอันยิ่งใหญ่ว่าด้วยภูมิภาคทางตะวันตก ของ สวนจ้าง ในโลกความเป็นจริงน่าจะเป็นเขาโปติยัมทางใต้ของประเทศอินเดียทางทิเบต ว่า นิรมาณกายมากถึง 33 ปาง และปางสำคัญอีก 6 ปาง “นางตารา” ของทิเบต มีนิทานเล่าว่า พระอวโลกิเตศวร เห็นความทุกข์ของชาวโลกมากมายเหลือคณานับ จึงหลั่งน้ำตาออกมาหยดหนึ่ง เป็น “นางตารา” เพื่อช่วยเหลือภารกิจของพระองค์ !ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริก พูดถึง พระพุทธเจ้า ทรงไขข้อข้องใจของ พระอักษยมติโพธิสัตว์ ความตอนหนึ่งว่า “ดูก่อนอักษยมติ ! พระอวโลกิเตศวรทรงคุณธรรมให้สำเร็จสมบูรณ์ ด้วยประการเช่นนี้ ทรงแบ่งภาคออก เป็นลักษณะต่างๆ ท่องเที่ยวโปรดสัตว์ในโลกธาตุทั้งหลาย ฉะนั้น จึงเป็นการสมควรที่พวกเธอทั้งหลายจักมี เอกจิตบูชาสักการะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ฯลฯ...”การนิรมาณกายจากมหาบุรุษเป็นสตรีในประเทศจีน ถูกสนับสนุนโดยนิทานพื้นบ้าน เรื่อง “เมี่ยวซ่าน” ต่อมาเป็นหนังของชอว์ บราเดอร์ส เมื่อปี 1967 (2510) ชื่อ “กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม” (The Goddess of Mercy) แสดงโดย ลีลี่โห , ต่อมาในปี 2528 ทีวีบี ทำเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ระดับมาสเตอร์พีช ชื่อ “กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม” (Reincarnated Princess 1985) รับบทโดยจ้าวหย่าจือ และแพร่ภาพทางช่อง 3 มาแล้ว“หน่าไฉฮั้ว” (หลันไฉ่เหอ) เซียนลำดับที่ 5 ในกลุ่ม “โป้ยเซียน” บางคนว่า เป็นชาย! แต่ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ตั้งข้อสังเกตว่า เซียนผู้นี้น่าจะเป็นผู้หลากหลายทางเพศมากว่า การสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์หลายๆครั้งก็นิยมเอา “ผู้หญิง” มาเล่นบทนี้เซียนหนุ่มผู้นี้ เป็น วณิพกหน้าอ่อน! มัดผูกผมจุกสองข้าง เดินเท้าเปล่าข้างหนึ่ง อีกข้างเดินลากรองเท้าเก่าโทรม หน้าหนาวจะสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง หน้าร้อนสวมเสื้อหนา ถือตะกร้าใส่ดอกไม้ มือถือกรับ ขับร้องเพลงแฝงปรัชญา ได้เงินจากการบริจาคก็เอาไปซื้อเหล้ามาดื่ม บางทีก็เอาเงินเหล่านั้นแจกให้กับคนยากคนจน บางทีก็เอาเหรียญร้อยเชือก เงินตกเรี่ยราดตามทาง โดยไม่สนใจวันที่สำเร็จเซียน นั่งดื่มในร้านเหล้า เกิดเสียงดนตรีในอากาศ ผู้คนวิ่งจากทุกสารทิศมากลางแจ้งเพื่อดูความแปลกมหัศจรรย์นี้ วณิพกน้อยก็เหมือนคนอื่นวิ่งออกจากร้านเหล้า สนุกสนาน กระโดดโลดเต้น โยนกรับขึ้นไปบนอากาศ พลันกลายเป็นนกกระเรียน บินโฉบลงมารับ นางบอกให้สลัดขน 108 เส้น เสกเป็นแหวน กำไล ทิ้งให้ประชาชนป้องกันอันตราย แล้วนกกระเรียนก็บินตามเซียนทิกวยลี้เข้ากลีบเมฆ ! ในร้านเหล้า เห็นแต่กองเสื้อขาดและรองเท้าข้างเดียววางอยู่ แล้วจู่ๆ ของทั้งหมดก็กลายเป็นหยกและหายไป นางเป็นเซียนที่ไม่ยอมแก่เฒ่า ชอบเรื่องสนุกสนานเป็นที่สุดบุคลิกของน้าไช่ฮั้ว ให้คนอ่านนิทานได้ตีความกันเองว่า ตัวตนและเพศสภาพของเซียนองค์นี้เป็นอย่างไร! วณิพกน้อยคนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวกับดอกไม้ บูชาไว้ดีนักแล เขาว่าอย่างนั้น !ไหนๆ ขอตำนานกรีก-โรมันซึ่งมีเรื่องสนุกๆ ยกตัวอย่าง 3 เรื่อง ก่อนปิดท้ายขอเริ่มต้นที่ “เฮอร์มาโฟรไดตัส” (Hermaphroditus) ผู้ชายที่มีสองเพศอยู่ในคนเดียวกัน ! เขาเป็นลูกชายของเฮอร์มีส (Hemes) กับอไฟไดที (Aphrodite) หลังคลอดถูกนำไปให้เหล่านางไม้ ที่ภูเขาไอด้า เกาะครีทส์ช่วยดูแล ผ่านเวลา15 ปี โตเป็นหนุ่มหน้าตาดี สาวไหนเห็นเป็นต้องหลงรัก!วันหนึ่ง หนุ่มละอ่อนออกเดินทางท่องเที่ยวมาถึงบึงน้ำแห่งหนึ่งที่มีพรายน้ำอาศัยอยู่ นางพรายชื่อ “ซัลมาชิส” เห็นหน้าก็ตกหลุมรักอยากได้มาทำผัว! จึงจู่โจมวิ่งไปสารภาพรัก ฝ่ายชายตกใจและปฏิเสธ เมื่อพรายน้ำหนีไป... หนุ่มน้อยวัย 15 จึงเปลื้องผ้าอาบน้ำ นางพรายน้ำที่แอบซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆแถวนั้น ก็วิ่งลงน้ำเข้าประกบทันที ยังไงนางก็ไม่ยอม แถมอ้อนวอนให้เหล่าเทวดามาช่วยให้นางสมหวัง ให้เธอกับเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน ! แรงปรารถนาอันรุนแรงนี้ ทำให้ “เฮอร์มาโฟรไดทัสกับนางซัลมาซิส” ต้องหลอมรวมเป็นร่างเดียวกัน เป็นผู้ชายมี “จู๋” แต่มีรูปร่าง หน้าอก แขน ขา ขาวเนียนอย่างผู้หญิงทางชีววิทยา มีคำว่า “Hermaphrodite” มาจากชื่อของ “Hermaphroditus” ซึ่งหมายถึง “กะเทย” อันได้แก่ คน พืช และสัตว์บางชนิดที่มีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้ง 2 เพศในคนๆเดียว จัดเป็น “Intersex” ในปัจจุบัน‘เธเรเซียส’ เป็นเรื่องราวของ Transgender (คนข้ามเพศ) ที่เพศภาวะไม่สัมพันธ์กับเพศสภาพ ! ‘เธเรเซียส’ มีชื่อเสียงในการพยากรณ์ ทำนายทายทัก พ่อเป็นคนเลี้ยงแกะ แม่เป็นนางพราย เขาเป็นผู้พยากรณ์ของเทพอพอลโล สมัยเป็นหนุ่ม เพศชายครบ 32 เดินทางเข้าป่าแถบภูเขาชิลีน เห็นงูคู่หนึ่งกำลังปี้กันนัวเนีย เห็นแล้วไม่สบอารมณ์ จึงเอาไม้ทุบตีจนงูผัวเมียสู่ขิต ‘เทพีฮีรา’ ซึ่งดูแลการสมรสทนไม่ได้ เลยสาปจากชายให้กลายเป็นหญิงอยู่ 7 ปี ระหว่าง 7 ปีต้องทำหน้าที่สาวกในวิหาร จนเริ่มคุ้นเคยกับเพศที่เปลี่ยนไป จึงแต่งงานมีผัว มีลูก ! จนวันหนึ่งได้มีโอกาสกลับไปที่เขาชิลีนอีกครั้ง และพบงูกำลังสังวาสกันอยู่ ดูหนนี้เพลินตา ใจฟูกับธรรมชาติของสัตว์โลก เทวีฮีราเห็นว่า นางเปลี่ยนไป จึงแก้คำสาป คืนเพศชายแท้ให้กับนาง , อีกคราวหนึ่ง เทพีสติปัญญา ‘อาเธนา’ สรงน้ำอยู่ บังเอิญเขาเข้าไปในบริเวณนั้น จึงโดนสาปให้ตาบอด ! แม่ของเขารีบของโทษพระเทวี สาปไปแล้วแก้ไม่ได้ แต่ให้พรสวรรค์ว่า ให้เป็นผู้สามารถดูอดีต ทายอนาคต รู้แจ้งในสามโลก หยั่งรู้แม้ชีวิตหลังความตาย! และให้ไม้เท้าวิเศษไว้นำทาง จะไปไหนก็ได้ ทุกคนมักจะให้เขาทำนายเรื่องโน้นเรื่องนี้ แม้เมื่อเขาตายไปอยู่ในยมโลก คนก็ยังอุตส่าห์ดั้นด้นไปหานายพรานหนุ่ม หน้าหล่อ รูปงาม นิสัยหยิ่งทะนง ชื่อ ‘นาร์ซิสซัส’ เป็นลูกของเทพแม่น้ำกับนางไม้ เมื่อเกิดผู้เป็นแม่ไปขอคำทำนายชีวิตของลูกจาก ‘เธเรเซียส’ นักพยากรณ์ว่า “ไอ้เด็กคนนี้ ชีวิตดี๊ดีตั้งแต่แรกเกิด เจริญวัยจะรูปงามเป็นหนึ่งในหล้า ตราบเท่าที่ยังไม่รู้จักตัวเอง!” ... ผ่านเวลาจนเติบโตเป็นพรานหนุ่ม จนมาเจอกับนางไม้ชื่อ “เอคโค” (Echo) นางผู้นี้ถูก ‘เทพีฮีรา’ สาปให้ไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ พูดได้แต่คำสุดท้ายของประโยคที่ได้ยินเท่านั้น ทั้งสองเจอกันแทนที่จะได้จีบให้สมรัก แต่พรานหนุ่มก็รำคาญที่นางพูดย้ำแต่คำสุดท้ายในประโยคของเขาเท่านั้น จึงไล่นางไปในพ้น นางใจสลายหนีไปร้องไห้ในถ้ำและตรอมใจตาย ร่างเป็นฝุ่นผง มีแต่เสียงสะท้อนในถ้ำเท่านั้น ที่ยืนยันว่า นางยังอยู่ !วันหนึ่งพรานป่านาร์ซิสซัส หิวน้ำ จึงก้มหน้าลงหมายจะวักน้ำในลำธารมากินแก้กระหาย แต่กลับได้สบตากับชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งที่อยู่ในน้ำนั้น พรานหนุ่มได้แต่ตะลึง โลกหยุดเคลื่อนไหว เมื่อเขาเอามือจะไปสัมผัสกับใบหน้าเนียนของชายผู้นั้น กลับไม่มีผลตอบรับใดๆ นาร์ซิสซัสได้แต่หลงรักเงาตัวเอง ไม่ยอมลุกไปไหน เพราะเกรงว่า ชายผู้นั้นจะหายไป! เขาอยู่ในท่านั้นจนตัวตาย กลายเป็น ‘ดอกนาร์ซิสซัส’ ที่ชอบขึ้นตามแอ่งน้ำจากตัวละครนี้ เป็นที่มาที่วงการแพทย์เรียก “อาการหลงตัวเอง” ว่า นาซิซีติส (Narcisistic) หรือ นาร์ซิสซัสซินโดรม (Narcissus Syndrome) ปมจากบุคลิกตัวละครที่นำมาใช้และวิเคราะห์นิสัยยังมีอีก เช่น ปมอิดิปุส (Oedipus Complex) จิตวิเคราะห์ถึงปมที่ลูกชายหวงแม่, ผู้ชายที่รักหญิงอายุมากกว่า (ตามเนื้อเรื่อง อิดิปุสคือ ฆ่าพ่อเอาแม่ทำเมีย) หรือ นักรักที่แวดล้อมด้วยสาวๆ อย่าง “ดอนฮวน” ลึกลงไป อาจจะตีความไปถึง “ผู้ที่ไม่มั่นใจในความเป็นชายของตัวเอง” ก็ได้ !? ของไทยเราไม่มี “เทวดา” แต่ถ้าได้อ่านวรรณคดี จะมีเรื่องแทรกอยู่ในนั้น อย่างอิเหนา หรือแม้แต่ พระอภัยมณี ! สัตว์วิเศษ อย่าง “ม้านิลมังกร” ก็เป็นกะเทย ที่สุนทรภู่ว่าไว้ในบทกลอน!สัปดาห์หน้า จบเรื่องสุดท้ายสำหรับ Happy Pride Month 2024L = lesbian (เพศหญิงที่สนใจเพศหญิง)G = Gay (เพศชายที่สนใจชายด้วยกัน)B = Bisexual (ชอบมากกว่าหนึ่งเพศ)T = Transgender (ข้ามเพศ)Q = Queer (ไม่จำกัดว่าต้องรักกับเพศใด)I = Inter Sex (ไม่เป็นชาย-หญิงที่ชัดเจน)A = Asexual (ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศกับเพศอื่น)N = Non Binary (ไม่คิดว่าเป็นชายหรือหญิง)+ = Plus (ฯลฯ – เผื่อไว้ต้องมีอีกแน่)ล่าสุด ในปีนี้ + ได้ขยายเพิ่มความหลากหลายเป็น “LGBTQQIP2SAA” แล้ว