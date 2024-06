เตรียมจิกหมอนรอฟิน "หลิงหลิง - ออม" จุดไฟรัก! 

เมื่อคนที่ทำร้าย ทำลายหัวใจ กลับมาหาขอความรักคืนอีกครั้ง เธอจะยอมให้คนนั้นกลับมาเป็นเจ้าของหัวใจอีกครั้งหรือไม่ถึงเวลาไขกุญแจ เปิดประตูหัวใจของ คุณหมอฟ้าลดา และ น้องเอิน ในซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรกของทางช่อง 3 “ใจซ่อนรัก” The Secret Of Us ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกัน ที่ถูกนำมาเรียงร้อยเรื่องราว โดย คุณดิว-ปิ่นกมล มาลีนนท์ ผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และการกลับมากำกับแนวแซฟฟิกในรอบกว่า 10 ปี ของ นาย-สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร ผู้กำกับมากฝีมือ ที่เคยฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์ Yes or No อยากรัก ก็รักเลย พร้อมเปิดตัว 2 นางเอก “หลิงหลิง คอง - ออม กรณ์นภัส” ที่แฟน ๆ ต่างยกให้เป็นเคมีงานดี แตกต่างแต่ลงตัว ที่สามารถตกคนเข้าด้อมไม่ขาดสายและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กับการจัดแฟนมีตครั้งแรก ตั้งแต่ก่อนซีรีส์จะออกอากาศโดย ผู้กำกับ นาย สรัสวดี เปิดใจถึงการรับกำกับเรื่องนี้ว่า "ทางช่องเปิดโอกาสให้ได้คิด ได้ทำ ในรูปแบบของตัวเอง ทำให้ได้คิดเยอะมาก ๆ ได้คิดได้ทำอะไรที่นอกกรอบ ได้นักแสดงที่มาเติมเต็มตัวละครฟ้าลดา กับ น้องเอิน ในรูปแบบที่เป็นไปตามที่คิด นักแสดงตั้งใจและทุ่มเทกับตัวละครมาก บางครั้งนักแสดงเองก็มาปรึกษาเรื่องบท การแสดงอารมณ์ ว่าแบบนี้ดีไหม ซีนนี้สามารถเล่นได้มากกว่า ขอถ่ายอีกครั้ง ใจซ่อนรักทำให้ตัวเองได้ออกจาก Save Zone เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยกให้เป็นมาสเตอร์พีชของตัวเอง มีความสุขที่ได้เห็นงานชิ้นนี้ออกไปสู่คนดู และได้รับการตอบรับที่ดี"ขณะที่ หลิงหลิง คอง บอกถึงเหตุผลของการมา cast เรื่องนี้ว่า “เพราะได้อ่านนิยายแล้วรู้ว่าน่าสนใจ ได้เห็นมุมมองความรักอีกมุมนึง รวมถึงคาแรคเตอร์ ก็น่าสนใจ ท้าทาย เพราะไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์นี้มาก่อน ฟ้าลดามีความเป็นผู้ใหญ่ การกระทำภายนอกสวนทางความรู้สึกข้างใน เป็นอะไรที่ยากในการสื่ออารมณ์ และยังได้ร่วมงานกับ น้องออม น้องเป็นบัดดี้ที่ดีเสมอมา น่ารัก ทุกครั้งที่เข้าซีนดราม่าเราสองคนไม่เคยทิ้งกัน แม้อีกคนไม่มีซีนที่ต้องเข้า แต่ก็จะมาส่งอารมณ์ให้กันตลอด”เช่นเดียวกับ ออม กรณ์นภัส ที่เล่าให้ฟังว่า “พี่หลิงหลิง คือ พาร์ทเนอร์ที่ดี คอยซัปพอร์ตกัน สบายใจที่จะเล่นด้วย อีกทั้งทีมงานในกองดูแลเราดีมาก ๆ ทำให้ประทับใจกับการทำงานในกองใจซ่อนรัก ด้วยความที่ต้องเรียนไปด้วย และมาถ่ายซีรีส์ไปด้วย ทำให้เราต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อเตรียมเข้าซีนที่หลากหลายในแต่ละวัน เพราะเราถ่ายซีนไม่เรียงกัน เช้าอาจจะร้องไห้ฉ่ำ บ่ายมาอาจจะเข้าซีนโรแมนติก ต้องบอกว่าทีมงานและนักแสดงทุกคน ตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มาก ๆ อยากทำให้สมบูรณ์และเป็นที่รักของทุกคน”นอกจาก 2 นางเอกแล้ว เรื่องนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้ หากขาดนักแสดงที่เข้ามาสร้างความเข้มข้นให้กับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น แก๊ป จักริน, จ๊ะจ๋า แดนดาว, หญิง อาณดา, พริกขิง สุรีย์ญะเรศ, เนเน่ ธันย์ชนก, เป็นไต๋ นัฐนิช, เอแคลร์ จือปาก, อุ๋ม อาภาศิริ, ปลาย ปรเมศร์, ก้อย นฤมล"ใจซ่อนรัก" The Secret Of Us เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่เจ็บปวดของ ฟ้าลดา แพทย์ผิวหนัง ที่ถูกนักแสดงดาวรุ่ง เอิน คนรักเก่าหักอกอย่างไม่ไยดีจนชีวิตแทบพังทลาย แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้ง และเอินต้องการกลับมาเป็นเจ้าของหัวใจของฟ้าลดาอีกครั้ง งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เอินจะสามารถง้อพี่หมอ ได้สำเร็จหรือไม่ และพี่หมอจะยอมให้คนที่เคยทำร้ายหัวใจ กลับมาเป็นเจ้าของหัวใจอีกครั้งหรือเปล่าติดตามได้ใน ซีรีส์แซฟฟิก “ใจซ่อนรัก” ทุกวันจันทร์ เริ่มตอนแรก 24 มิถุนายนนี้ เวลา 22.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus และสามารถชมย้อนหลัง ได้ 2 ช่องทาง 3plus premium และ Netflix