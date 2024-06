“เล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace)” ยืนหนึ่งของแทร่! ยอดชมสูง 16,000 ล้านวิว!

“เล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace)” ขึ้นแท่นยืนหนึ่งของแทร่! ยอดชมสูง 16,000 ล้านวิว!หากจะกล่าวถึงซีรีส์จีนที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ “เล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace)” คงเป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกๆ ที่ขึ้นหิ้งติดลิสต์ของทุกคนอย่างแน่นอน กับออริจินัลซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่สร้างสถิติและถูกพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่ออกอากาศ เมื่อหลายปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ มียอดผู้รับชมสูงถล่มทลายสูงกว่า 16,000 ล้านวิว จึงอยากพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้สักนิด !กับเรื่องราวที่บอกเล่าเรื่องราวของ เว่ยอิงลั่ว (รับบทโดย อู๋จิ่นเหยียน) หญิงสาวที่เข้าไปเป็นสนมในวังต้องห้ามเพื่อสืบความจริงและเรียกร้องความเป็นธรรมให้พี่สาวของเธอที่ตายไป เธอทำงานในตำหนักของ ฟู่ฉาฮองเฮา (รับบทโดย ฉินหลาน) ฟู่ฉาฮองเฮาได้อบรมสั่งสอน มอบทั้งความรักและความอบอุ่นกับเธอ แต่ทว่าเมื่อฟู่ฉาฮองเฮาได้จากไป เว่ยอิงลั่วก็ดูหลงทางในชีวิต จนได้มาพบกับฮ่องเต้เฉียนหลง (รับบทโดย เนี่ยหยวน) ทั้งสองได้รู้จักและตกหลุมรักกัน เว่ยอิงลั่วได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบเอาตัวรอดในวังหลวง คลี่คลายปัญหามากมาย ท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิง ฟาดฟันกันของบรรดาเหล่าสนม รวมถึงคอยให้การสนับสนุนฮ่องเต้เฉียนหลง จนได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างสูงสุด วันนี้ ขอเปิดตำหนักไปกับ 5 เหตุผลที่คุณต้องดูในซีรีส์ “เล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace)” ซีรีส์จีนที่คุณต้องดูซักครั้งในชีวิตยืนหนึ่งซีรีส์จีนกับการทุบทุกสถิติในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนที่มียอดการรับชมสูงถล่มทลายสูงกว่า 16,000 ล้านวิว , ถูกค้นหาเป็นอันดับ 1 ของ Google ในปี 2018 , ติดเทรนด์อันดับ 1 บนแอป Weibo มากกว่า 42 ครั้ง และถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายตามสถานีโทรทัศน์กว่า 70 ประเทศทั่วโลก!ซีรีส์เรื่องนี้ได้รวบรวมนักแสดงฝีมือดีของวงการ ที่หลังจากได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้ว แต่ละคนก็ดังเป็นพลุแตก ไม่ว่าจะเป็น อู๋จิ่นเหยียน , เนี่ยหยวน , ฉินหลาน และสวีข่าย ที่เราจะได้เห็นผลงานของพวกเขาให้แฟนๆ ได้รับชมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันควบคุมและกำกับโดยสองผู้กำกับฝีมือดี เวินเต๋อกวง และ ฮุ่ยค่ายโต้ง ที่พวกเขาได้รังสรรค์องค์ประกอบทุกอย่างในซีรีส์ราวกับย้อนไปในราชวงศ์ชิง ไม่ว่าจะเป็นคอสตูม แสง เสียง เพลงประกอบ เรียกว่าเข้ากันโดยปริยาย คุ้มทุกวินาทีที่ได้รับชมอีกหนึ่งเหตุผลของความปัง คือพล็อตเรื่องที่ไม่ว่า เว่ยอิงลั่ว (รับบทโดย อู๋จิ่นเหยียน) จะเจอเรื่องราวที่ยากแค่ไหนหรือมีใครคอยกลั่นแกล้ง เธอก็ไม่ยอมแพ้ สู้มาสู้กลับ จนแฟนๆ ลุ้นและเอาใจช่วยเธอทุกครั้งเมื่อรับชมกลับมาครั้งนี้ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ขอจัดหนักๆ เพื่อแฟนอ้ายไทยโดยเฉพาะกับ “เล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace)” พากย์ไทย ที่รับประกับและการันตีความสนุกมากขึ้นอย่างทวีคูณ รับรองว่าถ้าได้รับชมพากย์ไทยแล้ว แฟนๆ จะต้องชื่นชอบแน่นอนiQIYI (อ้ายฉีอี้) พาทุกคนบุกตำหนักเข้าวังรับชมสุดยอดซีรีส์อิงประวัติศาตร์ “เล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace)” รับชมซับไทยครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ และรับชมพากย์ไทยทุกวันศุกร์ เวลา 18:00 น. โดยจะอัปเดต 10 ตอน/สัปดาห์ บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!