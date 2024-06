4 เรื่องที่แฟนๆ รอลุ้นในซีรีส์ The Boys ซีซั่น 4

The Boys (ก๊วนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่) ซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่แนวเสียดสีสังคมยอดนิยมของ Prime Video นั้นครองหัวใจผู้ชมทั่วโลกด้วยอารมณ์ขันแบบตลกร้าย ฉากแอ็กชั่นเลือดสาดกระจาย และการวิจารณ์สังคมแบบไม่ยั้งมือ ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากหนังสือการ์ตูนชื่อดัง ด้วยเรื่องราวสนุกสุดแสบและแหวกขนบ เมื่อบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ – ผู้โด่งดังพอๆ กับเซเลบริตี้ มีอิทธิพลเทียบเท่ากับนักการเมือง และเป็นที่เทิดทูนราวเทพเจ้า – ต่างพากันใช้พลังอำนาจของพวกเขาในทางที่ผิด จึงเกิดการรวมตัวของกลุ่ม”"เดอะบอยส์” ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อโค่นล้มเหล่าซูเปอร์ฮีโร่แตกแถว และมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจกล้าท้าตายในการเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับ เดอะเซเว่น และ วอท – บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ร่ำรวยและมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ที่มีหน้าที่ในการควบคุมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่และช่วยปกปิดความลับสุดแสนสกปรกให้พวกเขา ตอนจบที่น่าตื่นเต้นของซีซั่น 3 นั้นทำให้แฟนๆ ต่างก็ตั้งตารอชมซีซั่น 4 กันอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อต้อนรับการกลับมาของ The Boys ซีซั่น 4 มาดูกันว่ามีอะไรที่แฟนๆซีรีส์อยากจะเห็นกันต่อบ้างซีซั่นที่แล้ว ในที่สุดฮิวอี้ก็ยอมส่งสารคอมพาวด์วีแบบชั่วคราวให้บุทเชอร์ ซึ่งแม้ว่ามันจะทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาจะเป็นอย่างไร บุทเชอร์จะสามารถรักษาพลังเหนือมนุษย์ที่ค้นพบใหม่ของเขาไว้ได้หรือไม่ หรือว่ามันจะต้องแลกมาด้วยราคาแสนแพง สมาชิกแก๊งเดอะบอยส์นั้นไม่สามารถทนความเดือดดาลบ้าเลือดของบุทเชอร์ได้ แต่การที่บุทเชอร์มีพลังพิเศษทำให้เขาอาจกลายเป็นผู้พลิกเกมนี้ได้ โชว์รันเนอร์ อีริก คริปเก้ (Eric Kripke) กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ว่า “สิ่งที่เราพบว่าน่าสนใจเกี่ยวกับคำถามที่เราขบคิดเกี่ยวกับตัวบุทเชอร์ก็คือ เขารู้เท่าทันตัวเองมากพอที่จะตระหนักว่าเขาคือคนที่กำลังสร้างเคราะห์กรรมให้ตัวเองหรือเปล่า เขารู้เท่าทันตัวเองมากพอที่จะเห็นว่าตัวเขาเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ นี่คือบทสนทนาที่เราเริ่มคุยกันในการสร้างซีซั่นที่ 4”การเสียสละของเมฟทำให้เกิดสูญญากาศทางอำนาจในเดอะเซเว่น ขณะที่สตาร์ไลท์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกน้องใหม่ผู้อ่อนต่อโลก ตอนนี้เธอกลายเป็นฮีโร่ผู้ช่ำชองซึ่งมีแพลตฟอร์มของตัวเองและผู้ติดตามจำนวนมหาศาล เธอจะเข้าควบคุมและปฏิรูปเดอะเซเว่นจากภายในหรือไม่ หรือโฮมแลนเดอร์จะกระชับอำนาจของเขาและบดขยี้ผู้เห็นต่าง เอริน มอรีอาร์ตี (Erin Moriarty) ผู้รับบทสตาร์ไลท์เล่าว่า “ในทุกๆ ซีซั่น เราจะเจาะลึกให้เห็นเรื่องราวของตัวละครแต่ละตัวมากขึ้นเรื่อยๆ...ตัวละครที่คุณคิดว่าเป็นตัวร้าย คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขามากขึ้น ซึ่งไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนดี แต่มันมักจะมีรายละเอียดที่คาดไม่ถึง ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถตัดสินตัวละครนั้นได้ง่ายๆ ว่าเป็นคนแบบไหน”ในที่สุดเรื่องราวเบื้องหลังอันลึกลับของแบล็กนัวร์ก็ได้รับการเปิดเผยแล้ว และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้า นัวร์เคยพยายามจะเป็นนักแสดงตลกด้วยความปรารถนาที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งคนดัง แต่แล้วความฝันของเขาก็ถูกทำลายโดยโซลเจอร์บอย หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามือลอบสังหารเงียบของวอท จนกระทั่งโฮมแลนเดอร์ยุติความเจ็บปวดของเขาในท้ายที่สุด แต่ดูเหมือนว่านี่อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของตัวละครตัวนี้ โชว์รันเนอร์ อีริก คริปเก้ เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ว่า “แบล็กนัวร์ เป็นบทบาทที่สามารถคัดเลือกนักแสดงใหม่มาแทนได้ง่าย” เนื่องจากผู้ชมไม่เคยเห็นหน้าของเขาเลย ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถให้ซูปอีกคนมาสวมรอยเป็นเขาได้อย่างง่ายดาย โดยอีริก คริปเก้ เผยว่าตัวละครเวอร์ชั่นใหม่นี้จะ “โง่เขลาและตลกขึ้น”ในช่วงท้ายของซีซั่น 3 เดอะบอยส์ทำให้เดอะเซเว่นตกอยู่ในความโกลาหล พวกเขาไม่ใช่เดอะเซเว่นอีกต่อไปแล้วเมื่อแบล็กนัวร์ตาย เมฟกำลังซ่อนตัว และแอนนี่ไปเข้าร่วมกับเดอะบอยส์ สมาชิกที่เหลืออยู่มีเพียงโฮมแลนเดอร์ เอ-เทรน และเดอะดีพ ซึ่งดูไม่ใช่ทีมที่น่าเกรงขามนัก เมื่อโฮมแลนเดอร์เป็นผู้ควบคุมดูแลทีมโดยมีลูกชายอยู่เคียงข้าง เป็นไปได้ว่าเขาน่าจะสร้างทีมในแบบของเขาโดยไม่มีความเห็นจากสแตน เอ็ดการ์ แต่คำถามก็คือแล้วใครจะมาเข้าร่วมทีมเซเว่นทีมใหม่นี้ ท้ายที่สุดแล้วโฮมแลนเดอร์น่าจะต้องการคนที่เขาไว้ใจได้เพื่อสร้าง “ครอบครัวใหม่” ของตัวเอง โดยเฉพาะคนที่หวาดกลัวเขาและพร้อมจะทำทุกอย่างที่เขาสั่ง เห็นได้ชัดว่าทางข้างหน้านั้นน่าหวั่นใจแค่ไหนสำหรับเดอะบอยส์นี่เป็นเพียงบางส่วนของเรื่องราวที่ทำให้แฟนคลับของ The Boys ตื่นเต้นที่จะได้ชมความสนุกจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ และด้วยพลังของทีมผู้สร้างสรรค์ซีรีส์ในการก้าวข้ามขีดจำกัด มั่นใจได้เลยว่าซีซั่นที่ 4 นี้จะยิ่งบ้าบิ่น นองเลือด และกระตุกความคิดมากยิ่งขึ้นอีก The Boys สร้างจากการ์ตูนที่ขายดีที่สุดของ The New York Times โดยการ์ธ เอนนิส (Garth Ennis) และดาริค โรเบิร์ตสัน (Darick Robertson) ซึ่งรับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารในซีรีส์ และพัฒนาโดยผู้อำนวยการสร้างและโชว์รันเนอร์ อีริก คริปเก้ (Eric Kripke) ผลงานซีรีส์จาก Sony Pictures Television และ Amazon MGM Studiosสามารถรับชม The Boys (ก๊วนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่) ซีซั่น 4 ได้แล้ววันนี้ที่ Prime Video เท่านั้น