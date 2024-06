Scoop พิเศษ : 4 ซีรีส์จีน ระดมนักแสดงสมบทตัวท็อปคับจอ กลเม็ดจับคนดู สนุกติดหนึบ!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

การดึงนักแสดงสมบทและนักแสดงรับเชิญมาร่วมจอ เพื่อช่วยส่งบทให้ตัวละครหลักและเสริมเรื่องราวให้สนุกครบรสแล้ว นอกจากฝีมือการแสดงและคาแร็กเตอร์ตรงบท การใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียง นักร้อง ไอดอล ไปจนถึงคนดัง ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดในการสร้างฐานแฟนให้มีผู้ชมซีรีส์มากขึ้น ซึ่งใช้กันมาทุกยุคทุกสมัย ไม่เว้นแม้แต่ซีรีส์จีนที่มีแทบทุกเรื่องก็ว่าได้ แต่นับวันจะหนักข้อ เพราะไม่ได้ใช้แค่คนสองคน แต่เล่นระดมกันมาเป็นเซ็ต แถมแต่ละคนระดับตัวท็อป ติดโผพระเอกนางเอกกันทั้งนั้น (แถวหน้าบ้าง ไม่แถวหน้าบ้าง)ถ้าจะให้ลิสต์คงร่ายกันยาวเหยียด วันนี้ก็รวมมาที่เน้นๆ เป็นแค่น้ำจิ้ม ไม่รู้ว่ารวมค่าตัวนักแสดงสมบท-นักแสดงรับเชิญ จะทำเอาทุนสร้างพุ่งไปขนาดไหนกัน นี่ยังไม่นับพระเอกนางเอก ซึ่งบางคนก็ระดับซูเปอร์สตาร์กันแล้ว เรียกว่าแค่ดูรายชื่อนักแสดงก็ทำเอาคนดูคุ้มแล้วถ้ารวมลิสต์ซีรีส์จีนที่รวมนักแสดงระดับท็อปฟอร์มไว้อันดับต้นๆ มากที่สุด ต้องมีชื่อของ หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร 2 (Joy of Life 2 -2024) อีกหนึ่งซีรีส์จีนย้อนยุคฟอร์มยักษ์แนวเชือดเฉือนครบรสที่มีแฟนๆ รอคอยมากที่สุดเรื่องหนึ่ง หลังจากออนแอร์ภาคแรกไปเมื่อช่วงปลายปี 2019 ซึ่งต้องยอมรับว่าชุดนักแสดงภาคแรกในตอนนั้นถือว่าเป็นที่รู้จัก แต่ยังไม่โด่งดังมากโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นเล็ก จนหาญท้าชะตาฟ้าฯ ภาคแรกออนแอร์กวาดกระแสความปังถล่มทลาย ทำเอานักแสดงทั้งเรื่องดังยกชุดชนิดฉุดไม่อยู่ หลายคนกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการการกลับมารวมตัวในภาค 2 จึงกลายเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่สุดท้ายทีมงานผู้สร้างก็ใช้เวลากว่า 5 ปี ดึงทีมนักแสดงชุดเดิมจากภาคแรกมาได้เกือบหมด (ใช้คำว่าเกือบ เพราะขาด เซียวจ้าน ซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นท็อปสตาร์ระดับเอเชียไปแล้ว) แถมเพิ่มเติมนักแสดงภาค 2 ชุดใหม่เข้าไปอีก นำทีมโดยคู่พระนางคนเดิมที่ทุกวันนี้กลายเป็นนักแสดงชั้นนำอย่าง จางรั่วหยุน (มารับบทฟ่านเสียน) และ หลี่ชิ่น (มารับบท หลินหว่านเอ๋อร์) ร่วมด้วยฮ่องเต้แคว้นชิ่งมาดยียวน รับบทโดย เฉินเต้าหมิง, ซ่งอี้ (มารับบทฟ่านรั่วรั่ว), จางฮ่าวเหวย (มารับบท องค์รัชทายาท), หลี่เสี่ยวหรัน (รับบท หลี่อวิ๋นรุ่ย) แต่ละคนล้วนแล้วแต่ระดับพระเอกนางเอกทั้งนั้นนี่ยังไม่พูดถึงนักแสดงชุดใหม่ที่มาสมบทในภาค 2 อย่าง เหมาเสี่ยวถง (มารับบทเป็น องค์หญิงคนโตแห่งแคว้นเป่ยฉี) ซึ่งติ่งซีรีส์จีนคุ้นหน้ากันดี เพราะเป็นนางเอกนางรองมาหลายเรื่อง อาทิ ตำนานแห่งอวิ๋นเซียง (The Ingenious One - 2023), The Heart (2023), มันก็แค่ 30 (Nothing But Thirty – 2020), จินเฉิน (มารับบทเป็น เย่หลิงเอ๋อร์) นักแสดงสาวมากความสามารถที่เคยฝากผลงานฟินจิกหมอนมาแล้วอย่าง บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย (Why Women Love - 2022) และก้าวนี้เพื่อเธอ (Falling into you - 2022) และที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้คือ นางเอกสาวดาวรุ่งที่มีข่าวเป็นกระแสออกมาตลอดอย่าง หวังฉู่หราน (มารับบทเป็นซางเหวิน) ที่มีผลงานสร้างชื่ออย่าง เสียงกระซิบบอกว่ารัก (Have a Crush on You-2023), กู้ภัยรัก นักดับเพลิง (Fireworks of My Heart - 2023)อีกหนึ่งซีรีส์ที่ใช้นักแสดงสมบทเบอร์แรงได้เปลืองมาก นอกจากจะเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ได้ซูเปอร์สตาร์คนสำคัญมาเป็นแม็กเน็ตอย่างหยางมี่ กลับมารับซีรีส์แนวเทพเซียนอีกครั้ง สมใจเหล่า FC แถมประกบคู่กับกงจวิ้น พระเอกรุ่นน้องหุ่นแซ่บ แค่องค์ประกอบนี้ก็มีคนกดจองปูเสื่อรอดูกันเต็มดินแดนถูซานแล้ว แต่เหมือนทีมสร้างยังสาดความแรงมาไม่ยั้งจูงนักแสดงสมทบมสุดปังมาอีกเพียบชนิดล้นจออย่างคู่รองก็ได้กัวเสี่ยวถิง มารับบท ถูซานหยาหย่า น้องสาวของหยางมี่ ที่ผ่านมาเสี่ยวถิงเคยฝากผลงานมาแล้วทั้งบทนางเอกนางร้าย อาทิ Stay Young Stay Passion (2023) ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil - 2022), ทาสปีศาจ (The Blue Whisper – 2022) เป็นต้น มาประกบคู่ เว่ยเจ๋อหมิง พระเอกสายท่านประธานที่ทำเอาสาวๆ ใจละลายมาแล้วจากซีรีส์ม้ามืด รักนี้ไม่ลืมเลือน (Unforgettable Love - 2020), ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ (Perfect and Casual - 2020), ต่งต่งเอินยอดนักบริการ (Hello, I'm at Your Service - 2023)เมื่อเนื้อเรื่องค่อยๆ ดำเนินไปก็ค่อยๆ ปล่อยนักแสดงสมบทตัวเด็ดๆ ออกมาเป็นระลอก ไม่ว่าจะเป็น จู้ซวี่ตัน ที่มารับบท องค์หญิงปู้ไท่ อีกหนึ่งตัวละครที่ได้ใจแฟนๆ ไปเต็มๆ ซึ่งจู้ซวี่ตัน เป็นนักแสดงหญิงจีนที่คอซีรีส์จีนคุ้นเคยกันจากบทนางร้ายในซีรีส์ระดับตำนาน สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) และดาบมังกรหยก (Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre - 2019) จนมารับบทนางเอกเต็มตัวในอีกหลายเรื่อง อาทิ รักนิรันดร์ ราชันมังกร (Miss the Dragon - 2021), โปรแกรมเมอร์ที่รัก (Cute Programmer - 2021)จนไล่รายชื่อมาถึงเฉินตูหลิง (มารับบท เยว่ถีเสีย) และ จางหลิงเฮ่อ (มารับบท หูเหว่ยเซิง) ที่ได้ยินรายชื่อสองคนนี้ในซีรีส์ แต่กว่าจะปรากฏตัวก็ปาเข้าไปเกินครึ่งเรื่องแล้ว โดยเฉินตูหลิง เป็นนางเอกจากซีรีส์เรื่อง เปลวไฟ สงคราม ความรัก (Love In Flames Of War - 2022) แต่มาโด่งดังติดลมจากบทเย่ปิงฉาง นางร้ายจากซีรีส์แนวเทพเซียน จันทราอัสดง (Till The End of The Moon – 2023) โดยเหล่าชาวติ่งซีรีส์ให้ฉายาเธอว่า “เจ้าแม่นักแสดงรับเชิญ” เพราะนางมักจะโผล่เป็นนักแสดงรับเชิญตามซีรีส์เยอะมาก ส่วนจางหลิงเฮ่อ ที่มาประกบคู่กันในเรื่องนี้ ไม่ต้องพูดถึง เขากำลังเป็นนักแสดงหนุ่มเนื้อหอม พระเอกซีรีส์จีน เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023), เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You - 2023)เรียกว่าแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดา แต่โคจรมารวมตัวกันในซีรีส์เรื่องเดียวกันได้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการตลาดสูตรสำเร็จของแฟรนไชส์ซีรีส์ชุดนี้ เพราะขณะที่ภาคแรกเปิดตัวด้วยเจ้าแม่แห่งวงการอย่างหยางมี่ พ่วงด้วยกองทัพนักแสดงสมทบสุดปังแล้ว ภาคต่อมาก็ยังคงเปิดตัวด้วยนักแสดงนำที่มีบารมีความแม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน (แถมในชีวิตจริงทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันอีกด้วย) อย่างหลิวซือซือ นางเอกนัยน์ตาซึ้งจากซีรีส์ขึ้นหิ้งเจาะมิติพิชิตบัลลังก์ (Scarlet Heart - 2011), ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love - 2023) ประกบ จางอวิ๋นหลง (Zhang Yunlong) พระเอกรุ่นน้องจาก ยอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน (My Roommate Is A Detective - 2020)แต่ที่ทำเอาว้าวไม่แพ้กันคือรายชื่อนักแสดงสมทบและนักแสดงรับเชิญ แม้จะไม่จัดหนักเท่าภาคแรก แต่ก็ออร่าไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นติงอวี่ซี พระเอกฐานแฟนแน่นจากเจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา (Love You Seven Times - 2023), เมิ่งจื่ออี้ นักแสดงสาวหน้าสวยที่ฝากผลงานมามากมาย, เสิ่นเยว่ นางเอกร่างเล็กสายตะมุตะมิโด่งดังมาจาก นับแต่นั้น... ฉันรักเธอ (A Love So Beautiful – 2017) และมีภาพจำมาซีรีส์สายแบ๊วคราวนี้มาชิมลางแนวแฟนตาซีบ้างร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญตัวท็อปอย่าง โหวหมิงฮ่าว พระเอกจากซีรีส์ดังล่าหัวใจมังกร (Back from the Brink - 2023), ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ (A girl like me - 2021), เฉินอวี้ฉี นางเอกร่างเล็กจากเล่ห์ลวงรักต้องห้าม(Unchained Love-2022) และดาบมังกรหยก (Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre - 2019) และเผิงเสี่ยวหรัน นางเอกจากซีรีส์ตับพัง ตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา (Good Bye, My Princess – 2019) ธารดาราจรัสแสง (Shining Just for You - 2022)ซีรีส์ที่ยังไม่มีชื่อไทยและยังรอประกาศวันออนแอร์ แต่สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยตัวอย่างสุดว้าวและโปสเตอร์เปิดตัวแซ่บๆ กับซีรีส์ลึกลับแนวแฟนตาซีจัดจ้านในงานภาพและงานโปรดักชั่น ที่มาพร้อมนักแสดงนำโหวหมิงฮ่าวและเฉินตูหลิง พ่วงด้วยรายชื่อนักแสดงสมบทชนิดว่าแทบยกแพ็คมาจากซีรีส์ฟอร์จัดกระแสถล่มทลายอย่าง เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You - ถูกต้องแล้ว เพราะนี่คือผลงานกำกับชิ้นล่าสุดของกัวจิ้งหมิง ที่แม้แต่ดารารับเชิญก็ยังไม่ธรรมดา เพราะได้ กู่ลี่นาจา นางเอกแถวหน้าเชื้อสายอุยกูร์, เผิงเสี่ยวหรัน นักแสดงสาวหน้าเป๊ะ และ หวังตั๋ว ตัวร้ายที่โด่งดังจากภาพยนตร์ หยิน หยาง ศึกมหาเวทสะท้านพิภพ สู่ฝันอมตะ (The yin-yang master dream of eternity - 2021) มาร่วมสร้างสีสันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของกัวจิ้งหมิงที่ใช้กลเม็ดนี้สร้างกระแสฮือฮาให้กับผลงานของเขา ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในภาพยนตร์ สงคราม 7 จอมเวทย์ (L.O.R.D – 2016) ที่รวมท็อปสตาร์ของวงการบันเทิงจีน อาทิ ฟ่าน ปิง ปิง, คริส วู, เฉินเหว่ยถิง, หยางมี่, เหยียนควนงานนี้ถ้าใครเคยติดใจงานเรื่องราวสุดเข้มข้น งานภาพสวยๆ ที่แฝงไปด้วยความลึกลับและนักแสดงจากซีรีส์เหนือเมฆาชะตาลิขิต ต้องไม่พลาดเรื่องนี้ มีกำหนดออกอากาศทาง iQIYI