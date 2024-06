“เรน” ร่วมมือกับ “คิมฮานึล” เปิดโปงแฉความจริงที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ความหรูหรา ในซีรีส์แนว แอ็คชั่น ดราม่าเรื่องใหม่ “Red Swan” สตรีม 3 ก.ค. ที่ “ดิสนีย์พลัส”

“Red Swan” ซีรีส์แนว แอ็คชั่น ดราม่า เล่าเรื่องราวของ โปรกอล์ฟสาวสวยชื่อดัง “โอวานซู” (รับบทโดย คิมฮานึล) ผู้ใฝ่ฝันถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบในสังคมชนชั้นสูง เธอวางมือจากกีฬาที่รัก แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับ “คิมยงกุก” (รับบทโดย จองกยูอุน) ทายาทผู้สืบทอดของฮเวนกรุ๊ป (Hwain Group) และได้ค้นพบความลับของครอบครัวสามีจนทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย แต่เธอได้ “ซอโดยุน” (รับบทโดย เรน) บอดี้การ์ดส่วนตัวซึ่งคอยปกป้องและอยู่เคียงข้างเธอเสมอ กำกับโดย “พัคฮงกยุน” ผู้กำกับเจ้าของผลงานซีรีส์ฮิตมากมาย อาทิ Hwayugi, The Greatest Love และ The Great Queen Seon Deok และเขียนบทโดย “ชเวยุนจอง” ผู้เขียนบทเรื่อง Only Love, Three Sisters และ The Person I Loveสำหรับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่โปสเตอร์ใหม่ ดึงดูดความสนใจด้วยเศษกระจกเปื้อนเลือดสีแดงในพื้นหลัง เผยความเข้มข้นที่จะเกิดขึ้นในตระกูลแชโบลผู้ทรงอิทธิพลฮเวนกรุ๊ป โดยมี “โอวานซู” สะใภ้ของตระกูลและผู้อำนวยการมูลนิธิ ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางเศษกระจกที่ตกลงมาข้างบน ท่าทางจริงจังไม่หวาดหวั่นของเธอบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวพร้อมเผชิญหน้าทุกอันตราย สร้างความคาดหมาย ต่อการกระทำอันเด็ดขาดของเธอที่จะได้เห็นในขณะเดียวกัน บอดี้การ์ด “ซอโดยุน” เอง ก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าไปช่วยเหลือ วานซู จากอันตรายอย่างเต็มอัตรา ดวงตาของเขาฉายให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่พร้อมจะปกป้องเธอด้วยชีวิต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม บ่งบอกถึงการต่อสู้อันเข้มข้นและดราม่าที่เขากำลังจะมอบให้คนดูจากระยะไกล “คิมยองกุก” (รับบทโดย จองกยูอุน - Jung Gyu-woon) สามีของวานซู ทายาทผู้สืบทอดของฮเวนกรุ๊ป ก็เฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนา ขณะที่ “พัคมีรัน” (รับบทโดย ซออีซุก) ประธานใหญ่ฮเวนกรุ๊ป กอดอกมองมายิ้มบางๆ ด้วยท่าทีสงบ ราวกับจะบอกว่าทุกอย่างอยู่ใต้การควบคุมของตนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือทนายความของฮเวนกรุ๊ป “ฮันซังอิล” Han Sang Il (รับบทโดย ยุนเจมุน Yoon Je-moon) ด้วยสายตาที่ลึกล้ำ และ “จางแทรา” (รับบทโดย กีอึนเซ Ki Eun-se) ซึ่งปรายตามองไปที่คิมยองกุก โดยไม่สนใจอะไรอื่น เผยให้เห็นความทะเยอทะยานอันแรงกล้าของเธอ ตัวละครที่หลากหลายและความปรารถนาที่พัวพันกัน ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจอันเข้มข้นที่กำลังจะเกิดขึ้นข้อความกำกับที่ว่า “ทุกสิ่งเกี่ยวกับทุกคน จะถูกเปิดเผยอย่างหรูหรา” กระตุ้นให้คนดูตาดำๆ เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา และเพิ่มความคาดหวังสำหรับเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ในฮเวนกรุ๊ปข้อมูลข่าว และภาพ : soompi.com