Review ซีรีส์ : เปิดปฐมบท “สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด” ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ “หยางมี่ - กงจวิ้น” ร่ายมนต์สะกดผู้ชม

สมศักดิ์ศรีซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนตั้งตารอ สำหรับ สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด (Fox Spirit Matchmaker : Red-Moon Pact- 2024) ออนแอร์วันแรกก็กวาดเรตติ้งกระจุย โกยกระแสไปแบบถล่มถลาย เพราะนอกจากจะได้อานิสงส์จากความปังของนักแสดงนำ กับการโคจรมาพบกันครั้งแรกของนางเอกซูเปอร์สตาร์จีนชื่อดังอย่างหยางมี่ ซึ่งโด่งดังกลายเป็นตำนานจากสามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) และพระเอกจีนดาวรุ่งกงจวิ้น นักแสดงหนุ่มที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์ แต่งก่อนค่อยรัก (Begin Again - 2020) และ อันเล่อจ้วน (The Legend of AnLe - 2023)ซีรีส์เรื่องนี้ยังเป็นปฐมบทของมหากาพย์ไตรภาคจักรวาลจิ้งจอกแห่งเมืองถูชาน (Fox Spirit Matchmaker) ที่ดัดแปลงจากการ์ตูนเรื่องดัง ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ยิ่งเป็นที่จับตามอง ตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ ว่าสุดท้ายแล้วพอมาเป็นซีรีส์แล้วจะทำออกมาได้ถึงแค่ไหน ซึ่งงานนี้คงต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินสำหรับสื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด ยังคงคอนเซ็ปต์ซีรีส์แนวเทพเซียน ที่มีทั้งความโรแมนติกและดราม่าปวดตับมาเป็นตัวชูรส ที่จะแปลกไปบ้าง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเอก - นางเอก ที่ลำพังความรักระหว่างมนุษย์กับปีศาจอาจไม่ได้แปลกเท่าไหร่ตามท่ามาตรฐานของซีรีส์แนวเทพเซียน แต่จุดที่แปลกคือ การปูเรื่องให้ความสัมพันธ์ของพระเอก-นางเอก เป็นแบบพี่สาวน้องชาย เพราะตอนที่ถูซานหงหง (หยางมี่) ซึ่งเป็นประมุขเผ่าจิ้งจอก ได้ช่วยชีวิตตงฟางเยว่ชู (กงจวิ้น) มนุษย์ที่มีพลังเลือดวิญญาณบูรพา (ตงฟาง) อันบริสุทธิ์ในตัว เขายังเป็นเพียงเด็กชายที่ไม่ประสา แถมถูซานหงหงยังเลี้ยงดูมา 16 ปี จากเด็กน้อยกลายเป็นหนุ่มใหญ่ จึงเรียกถูซานหงหงติดปากว่า “พี่สาวเซียนปีศาจ” ฟังแล้วน่าเอ็นดู แต่ก็แอบชวนให้คนดูจักกะจี๊เล็กๆว่า พอความสัมพันธ์จากพี่สาวน้องชายเปลี่ยนไปคนรัก เขาจะยังจำภาพ “พี่สาวเซียนปีศาจ” ได้หรือเปล่ามาถึงเนื้อหาของซีรีส์ ต้องบอกว่า พล็อตอาจจะไม่ได้หวือหวา เป็นแนวการต่อสู้ แย่งชิงความเป็นใหญ่ โดยมีพระ-นาง เป็นผู้ผดุงคุณธรรม หวังสร้างความปรองดองระหว่างเผ่าปีศาจกับเผ่ามนุษย์ โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมาจากความโลภในอำนาจของสือจีประมุขถูซาน ผู้เป็นใหญ่และได้ปกครองหกดินแดน แต่ก็ยังไม่พอใจ นำเผ่าปีศาจทำสงครามกับเผ่ามนุษย์ยาวนานถึง 300 ปี เพื่อยุติสงคราม ถูซานหงหงจึงกำจัดสือจีและขึ้นปกครองเผ่าจิ้งจอก แต่เพราะตีงูหลังหัก สือจีไม่ได้ดับสูญยังคงเก็บความแค้นเพื่อรอวันเอาคืน ด้วยการอาศัยพลังแห่งความมืดกัดกร่อนดูดซับพลังจากต้นขู่ฉิง ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของถูซานขณะที่ฝั่งถูซานหงหง หลังจากพาตงฟางเยว่ชูไปเลี้ยงดูที่เผ่าถูซาน ได้ผนึกเส้นฟ้าดินไว้ในกายเด็กน้อยเพื่อที่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนางก็จะหาจนเจอได้ทุกเมื่อ แม้การตัดสินใจดังกล่าว จะมีสมาชิกในเผ่าไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าจริงๆ แล้วเลือดวิญญาณบูรพาของตงฟางเยว่ชู สำคัญกับต้นขู่ฉิงมาก แต่พอถึงคราวที่ต้องใช้เลือดของตงฟางเยว่ชู เพื่อฟื้นต้นขู่ฉิง​ ถงซานหงหงก็ทำไม่ลง ถึงขั้นยอมสละกระดูกวิญญาณมาหลอมเป็นฤทัยพฤษให้ต้นขู่ฉิง ขณะที่ตงฟางเยว่ชู แม้จะเป็นแค่มนุษย์เดินดินก็ไม่น้อยหน้า หากรู้ว่าพี่สาวเซียนปีศาจมีภัย ก็พร้อมปกป้องแบบไม่ห่วงชีวิต จนทำให้ผู้ชมต้องช่วยลุ้นกันไปตลอดเรื่องว่าสุดท้ายเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไร และจะปกป้องดินแดนแห่งถูซาน พร้อมนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้หรือไม่สำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวเทพเซียนเป็นทุนเดิม น่าจะอินกับซีรีส์เรื่องนี้ได้ไม่ยาก เพราะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ภาพสวย CG จัดเต็มตาแตก โดยเฉพาะดินแดนถูซานออกแบบมาได้น่าอยู่มาก สมกับเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซี ในส่วนของเนื้อเรื่อง แม้จะมีตัวละครค่อนข้างเยอะ ทำให้ต้องใช้สมาธิในการรับชมพอควร ไม่เช่นนั้นอาจจะสับสนได้ แต่ยังดีที่แม้ซีรีส์จะมีปมให้หาคำถามอยู่ แต่ไม่รู้เป็นความตั้งใจของคนเขียนบทหรือไม่ เพราะแต่ละปมก็ไม่ได้ปล่อยให้คาใจนาน ไม่ทันไรก็เฉลยอีกหนึ่งเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้ คือ เสื้อผ้าหน้าผมตัวละครจัดเต็ม ที่มีดีไซน์ได้แปลกตาส่งให้ตัวละครทุกตัวมีออร่า ไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งสองคนของถูซานหงหง อย่างถูซานหยาหย่า (กัวเสี่ยวถิง) ที่มาพร้อมคาแรกเตอร์ห้าวๆ พร้อมลุย ขณะที่ถูซานหรงหรง (หูเหลียนซิน) มาพร้อมความสุขุม และรอบคอบ อารมณ์ เฮอร์ไมโอนี ในแฮรี พอตเตอร์ ที่ว่าจะคิดตัดสินใจอะไรก็บวกลบคูณหารอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย (เค็มนั่นเอง) แถมยังฉลาดรู้ทันความคิดของพี่สาวตลอด จนเหมือนเป็นตัวละครที่คอยคลายปมให้คนดูที่สำคัญยังได้ เว่ยเจ๋อหมิง พระเอกจากซีรีส์ดังหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคร้ายนำพารัก (Lady Revenger Returns From the Fire - 2024) จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก (Only for Love - 2023), รักนี้ไม่ลืมเลือน (Unforgettable Love - 2021) มารับบท นายน้อยสามอ้าวไหล ทำเอาคนดูฟินสองเด้ง เหมือนได้ดูพระเอกสองคนในเรื่องเดียวในส่วนของเคมีพระนางถือว่าก็ไม่ได้ขัดใจ เพราะในฝั่งของหยางมี่ยังคงสวยจึ้งดุจนางพญา ขณะที่กงจวิ้นก็ดูทะเล้น ขี้เล่น ฟิลน้องชายชอบหยอกพี่สาว ซึ่งถือว่าวางคาแรกเตอร์ทั้งสองตัวแสดงมาได้ตรงปก เพราะชีวิตจริงๆ กงจวิ้นก็เพิ่งจะ 30 ต้นๆ ขณะที่คุณแม่หยางมี่ อีกไม่กี่ปีจะเข้าหลักสี่แล้วมาถึงตรงนี้ ถ้าถามว่าสื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด ควรค่าแก่การชมแค่ไหน คงตอบยาก ขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบแต่ละคน แต่สำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวเทพเซียนเป็นทุนเดิม หรือ เป็นแฟนหยางมี่และกงจวิ้นอยู่แล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวัง แต่จะตราตรึงเป็นซีรีส์ในดวงใจหรือเปล่า ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง โดยสื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด มีทั้งหมด 38 ตอน รับชมได้ทั้งซับไทยและพากย์ไทย บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้)Mickey Mousemydramalist.com/