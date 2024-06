“เน็ตฟลิกซ์” คอนเฟิร์มข่าวดีเตรียมตัวฮา เมื่อสาววัยใส “จองอึนจี” กลายร่างเป็นป้า “อีจองอึน” ในซีรีส์ "Miss Night And Day" เบิ่งพร้อมเกาหลี 15 มิ.ย. นี้

ซีรีส์การันตีความสนุกโดยสองผู้กำกับฝีมือดี ผู้กำกับชาย “อีฮยองมิน” (Lee Hyeong-min) จากโปรเจ็กต์ซีรีส์สุดฮิต อาทิ I'm Sorry, I Love You, Strong Woman Do Bong Soon และ ผู้กำกับหญิง “ชเวซอนมิน” (Choi Sun-min) จากโปรเจ็กต์ฮิต King the Land ซึ่งล่าสุดมีข่าวดีการันตีด้วยโปสเตอร์พร้อมทีเซอร์ตัวอย่างเป็นทางการ คอนเฟิร์มให้ใจฟูแล้วว่า แฟนซีรีส์เตรียมฮาไปพร้อมเกาหลีได้ทาง เน็ตฟลิกซ์ละครออนไลน์ จะพาไปส่องความน่าดูจากทีเซอร์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุด โดยมี “โดกายอง” (รับบทโดย คิมอายอง) เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความแก่ที่มาเยือนอย่างกะทันหันของ “อีมีจิน” (รับบทโดย จองอึนจี วง Apink) ในร่าง “อิมซุน” (รับบทโดย อีจองอึน) ด้วยการตั้งคำถามว่า “ถ้าเป็นปาฏิหาริย์ เวลาก็น่าจะหยุด ย้อนไป ไม่ก็ข้ามไปเลยสิ ทำไมมันสวนทางล่ะ หรือว่าเป็นคำสาป?” ทีเซอร์ยังได้พาคนดูไปรู้จักตัวตนของมีจิน ทั้งทำงานหนักและขยันเรียนอย่างขันแข็งเพื่อหวังให้ได้งานทำเป็นข้าราชการที่มั่นคง ความมุ่งมั่นนี้ดูเหมือนจะเห็นผลทันตา หลังจากที่มีจินกลายร่างเป็น อิมซุน ซึ่งเธอได้กลายเป็นอินเทิร์นในตำนาน เป็นนักศึกษาฝึกงานซีเนียร์ที่สำนักงานอัยการ และได้สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ด้วยผลงานที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ พิมพ์คำให้การเสร็จในห้านาที โดยเฉพาะการคำนวณคณิตศาสตร์ ความเก่งกาจสามารถล้นนี้น่าจะเกิดจากการทำงานหนัก และความพยายามของมีจิน ก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารในชีวิตของเธอจะอุบัติขึ้นในทีเซอร์ยังบอกเป็นนัยถึงเรื่องราวโรแมนติก ระหว่าง มีจิน และ “กเยจีอุง” (รับบทโดย ชเวจินฮย็อก) รวมทั้งอิมซุนและบุคคลปริศนา? ซึ่งได้จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นให้คนดูตาดำๆ อย่างเรา ท่าน เกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่จะเกิดขึ้นของอิมซุน จุดโฟกัสอีกประการหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่กำลังพัฒนาระหว่างมีจินและกเยจีอุง ในขณะที่เขาแสดงออกถึงความจริงใจด้วยคำพูดที่ว่า “ผมจะรอจนกว่าคุณจะบอกผมได้ครับ” ในระหว่างที่พวกเขาแชร์ความอบอุ่นผ่านสายตาไปให้กัน ทีเซอร์สรุปโดยกเยจีอุงพูดให้กำลังใจว่า “มาร่วมมือกันครับ ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ” ในขณะที่เขาจับมือกับอิมซุน จู่ๆ ในฉากก็เปลี่ยนกลับไปเป็นเขาจับมือมีจินด้าน ผู้กำกับ และ ผู้เขียนบท ซีรีส์เรื่อง “Miss Night and Day” ได้พากันอวยยศ 3 นักแสดงหลักของเรื่องนี้โดยในเรื่อง “อีมีจิน” (รับบทโดย จองอึนจี วง Apink) เป็นผู้สมัครงานในวัย 20 ต้นๆ และจู่ๆ ก็กลายเป็นหญิงวัยป้าอายุ 50 เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น อีมิจินแปรวิกฤตให้เป็นโอกาสสมัครเข้ารับตำแหน่งอาวุโสฝึกงานภายใต้ชื่อ “อิมซุน” (รับบทโดย อีจองอึน) และประสบความสำเร็จ ได้งานที่เธอใฝ่ฝัน อิมซุน เริ่มทำงานเป็นเด็กฝึกงานกับอัยการโรบอทบ้าพลังและบ้างาน “กเยจีอุง” (รับบทโดย ชเวจินฮยอก) ซึ่งคิดว่าเธอเป็นศัตรูตามธรรมชาติของเขานักเขียน “พัคจีฮา” (Park Ji-ha) เปิดเผยแรงบันดาลใจที่มาของซีรีส์เรื่องนี้ว่า “ฉันคิดว่าผู้สมัครงานน่าจะเป็นตัวละครที่หลายคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในยุคของการดิ้นรนหางานทำอย่างทุกวันนี้ ฉันอยากจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สมัครงานที่ล้มเหลวในการหางานมาตลอดๆ และจบลงด้วยการถูกจ้างด้วยข้ออ้างอันเป็นเท็จ” เธอเสริมว่าเธอเลือกเด็กฝึกงานรุ่นพี่เป็นตัวละครหลักโดยเฉพาะ เพราะเป็นตำแหน่งที่ผู้สมัครงานในวัย 20 ปีไม่มีทางได้รับผู้กำกับหญิงเก่ง “ชเวซอนมิน” เล่าว่าเธอมุ่งเน้นไปที่การสร้างซีรีส์ที่จะโดนใจคนทุกรุ่น โดยกล่าวว่า “บางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถโอบกอดกัน ผ่านเรื่องราวของคนธรรมดาที่อาศัยอยู่รอบตัวเรา ผู้ชมจะสามารถพบกับเสียงหัวเราะ ความตื่นเต้น และความสงสัยในซีรีส์”เกี่ยวกับความแฟนตาซี ซึ่งตัวละครหลักกลายร่างเป็นผู้หญิงในวัย 50 เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น และกลับมาเป็นผู้หญิงในวัย 20 เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ผู้กำกับชเวซอนมินอธิบายว่า “แทนที่จะไปเน้นเรื่องเทคนิคพิเศษ เบื้องต้นเราทำงานอย่างหนักเพื่อใช้เสียงน่ารักๆ อาศัยเทคนิคการถ่ายทำ และการตัดต่อ เพื่อนำพาอารมณ์ของผู้ชมให้เข้าถึงเรื่องราวอย่างเป็นธรรมชาติ”ผู้กำกับชเวซอนมินยังแสดงความชื่นชมนักแสดงอีกด้วยว่า “ทุกช่วงเวลาและทุกฉากของนักแสดงสาวอีจองอึนที่รับบทเป็นอิมซุนนั้นน่ารักมาก” เธอเสริมอีกว่า “ฉันได้ยินมาว่าเธอมักจะดูแอนิเมชั่นเพื่อเลียนแบบท่าทางในการแสดงออก”ผู้กำกับยังยกย่องจองอึนจีซึ่งรับบทเป็นอีมีจินโดยกล่าวว่า “เธอรวบรวมตัวละครของอิมซุนและอีมิจินได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผสมผสานความน่ารักเข้ากับท่าทางที่ขยันและฉลาด อดไม่ได้ที่จะทึ่งทุกครั้งที่เห็นเธอเล่น”สำหรับนักแสดงหนุ่ม ชเวจินฮย็อก ผู้กำกับให้ความเห็นว่า “นักแสดงชเวจินฮย็อกดึงเสน่ห์ของตัวละครจีอุงออกมา โดยสลับระหว่างความเท่และความน่ารักได้อย่างกลมกล่อม เขาหัวเราะมากที่สุดในกองถ่าย และเข้ากันได้ดีกับทีมงาน ซึ่งผมคิดว่าทำให้ตัวละครของเขาจีอุงน่ารักมากยิ่งขึ้น ได้โปรดตั้งตารอด้วย”นักเขียนพัคจีฮา ยังแสดงความพึงพอใจอย่างสุดซึ้งกับการคัดเลือกนักแสดงโดยกล่าวว่า “ฉันนึกภาพตัวละครอิมซุนไม่ออกเลย หากไม่มีนักแสดงอีจองอึน เพราะบทนี้ไม่ใช่บทง่ายๆ แต่ฉันรู้สึกโล่งใจทันทีที่ได้ยินว่าทีมงานเลือกเธอมาแสดง จองอึนจียังเข้ากับบุคลิกของอีมิจินที่ฉันมโนไว้ได้อย่างลงตัว และฉันคิดว่าชเวจินฮย็อกเหมาะกับบทบาทของอัยการโรบอทผู้แสนเย็นชาเป็นอย่างดี ฉันต้องขอบคุณนักแสดงที่ยอดเยี่ยมทุกท่าน”ผู้กำกับชเวซอนมินกล่าวทิ้งท้ายว่า “เมื่อคุณหัวเราะไม่หยุดกับการแสดงสุดฮาของนักแสดง คุณจะตกหลุมรักทุกตัวละคร รวมถึง อิมซุน อีมิจิน และกเยจีอุง โปรดมอบความรักให้กับพวกเขาเยอะๆ นะ”ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : เพจ JTBC Drama, X - NetflixTH