เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “กุหลาบร้อยรัก • The Tale of Rose” [2024]

ชื่อสากล : The Tale of Roseชื่อไทย : กุหลาบร้อยรักชื่อจีน : 玫瑰的故事 | Mei Gui De Gu Shiแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่าเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : หวังจวิ้น (Wang Jun) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “Ruyi's Royal Love in the Palace” (Tencent Video, 2018)ผู้เขียนบท : หลี่เซียว (Li Xiao) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “แสงส่องรักข้างกาย • Sunshine by My Side” (iQIYI, 2023) • หวังซือ (Wang Shi)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : The Tale of Roseผู้ประพันธ์ : อี้ชู (Yi Shu)บริษัทผู้ผลิต : Tencent Video และ Xinli’s modern dramaออกอากาศในไทยพร้อมในจีนทาง : WeTVจำนวนตอนออกอากาศ : 38 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 18.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 8 มิถุนายน 2567 -อีกอย่างที่ทุกคนในครอบครัวรับรู้ก็คือ นอกจากจะมีหนุ่มๆ มาติดพัน ส่งของขวัญส่งช่อดอกไม้มาให้มากมาย เสียงโทรศัพท์ที่บ้านก็ดังตลอดทั้งวันแล้ว เหมยกุยยังมีพรสวรรค์ด้านศิลปะการวาดรูปเป็นเลิศปี 2001 ในวัยเพียง 22 ปี หวงอี้เหมย กลับจากเรียนด้านศิลปะที่เมืองนอก ก็เริ่มต้นเข้าสู่สังคมมนุษย์ออฟฟิศ ด้วยการทำงานครั้งแรกในฐานะเด็กฝึกงานที่บริษัทของหวงเจิ้นหัว และถือเป็นครั้งแรกที่เสน่ห์ของเธอเป็นที่ปรากฏและสุดอื้อฉาว เมื่อ “โจวซื่อฮุย” (รับบทโดย อู๋ไป๋) พนักงานในบริษัทและเป็นเพื่อนกับพี่ชายของเธอ ถึงขั้นยกเลิกการจดทะเบียนสมรสกับ “กวนจือจือ” (รับบทโดย หลานอิ๋งอิ๋ง) แฟนสาวที่สำนักงานเขต ทั้งที่คบกันมาถึงเจ็ดปี ทั้งนี้เพราะหลงเสน่ห์และตกหลุมรักอี้เหมยเต็มหัวใจ โดยคิดว่าเธอเองก็มีใจให้หลังผ่านการฝึกงาน เธอได้รับผิดชอบงานสำคัญแล้วยังได้พบและรู้จักกับ “จวงกั๋วต้ง” (รับบทโดย) เพื่อนร่วมงาน แม้จะพยายามหลบหน้าเขา ขนาดเจิ้นหัวก็ยังดูออก แต่ด้วยงานในหน้าที่ทำให้ทั้งคู่สนิทกัน ค่อยๆ เรียนรู้กันและกันจนก่อเกิดเป็นความรัก แต่ในท้ายที่สุดกลับต้องแยกทางกันไป จวงกั๋วต้ง ถือเป็นรักแรกของเหมยกุยคนสวยเสน่ห์แรงหวงอี้เหมยผ่านช่วงเวลาอกหักนั้นมาได้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับความรักได้มากขึ้น เธอเริ่มวางแผนในการใช้ชีวิต จึงตัดสินใจไปเรียนต่อด้านศิลปะที่เมืองนอกอีกครั้ง หลังจากเรียนจบหวงอี้เหมยได้เดินทางกลับมา พร้อมควงคู่รุ่นพี่ “ฟางเสียเหวิน” (รับบทโดย หลินเกิงซิน) เข้าพิธีแต่งงาน ใครเห็นก็ว่าช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเกิ๊น แต่แล้วเอาเข้าจริงๆ เมื่อได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเพียงระยะหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็เกิดมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายต่างฝ่ายต่างตัดสินใจตกลงหย่าร้างกันทุกครั้งที่มีปัญหาหวงอี้เหมยยังได้รับกำลังใจดีๆ จากก๊วนเพื่อนรักของเธอ โดยเฉพาะ “สวีเกิงเซิง” (รับบทโดย ว่านเชี่ยน) ในเวลาต่อมาหวงอี้เหมยตัดสินใจสร้างธุรกิจของตัวเอง เป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะที่เธอรัก ซึ่งมันทำให้เธอก็ได้พบกับผู้ชายที่เธอเชื่อว่าเขาเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณ นั่นคือ “ผู่เจียหมิง” (รับบทโดย ฮั่วเจี้ยนหัว) แต่น่าเศร้าที่ผู่เจียหมิงมีชีวิตได้อีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น สุดท้ายความตายก็มาพรากเขาจากเธอไปแม้ว่าเธอจะเศร้าโศกและเจ็บปวดมากเพียงไร หวงอี้เหมย ก็ยังคงใช้ชีวิตโดยมีหัวใจของเธอนำทางต่อไป คราวนี้เธอพบรักกับเด็กหนุ่มรุ่นน้อง “เฮ่อจื่อ” (รับบทโดย หลินอี) หรือจะเป็นรักครั้งสุดท้ายที่สุขสมหวังของเธอ?ไผเลิฟซีรี่ส์จีนแนวโรแมนติก ดราม่า โศก ซึ้ง แฝงแง่คิดในการใช้ชีวิตของผู้หญิงยุคใหม่ พร้อมด้วยเรื่องราวอันเข้มข้นน่าติดตาม ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเด้อ มาร่วมลุ้นเรื่องราวความรักของ เหมยกุย กุหลาบแสนสวย กับ ความรักจากผู้ชายทั้ง 5 คน ในชีวิตของเธอ ได้ใน “กุหลาบร้อยรัก • The Tale Of Rose” ผลงานล่าสุดของ “หลิวอี้เฟย” เสิร์ฟซับไทยให้เบิ่งพร้อมแม่จีนได้ที่เดียว ทางเว็บไซต์ www.wetv.vip และ แอป WeTV เริ่มตอนแรก 8 มิถุนายน 2567 นี้• หลิวอี้เฟย (Liu Yi Fei) รับบทเป็น หวงอี้เหมย - สาวสวยเสน่ห์แรงผู้ใช้หัวใจนำทางชีวิต• ถงต้าเหวย (Tong Da Wei) รับบทเป็น หวงเจิ้นหัว - พี่ชายของหวงอี้เหมย• ว่านเชี่ยน (Wan Qian) รับบทเป็น สวีเกิงเซิง - เพื่อนรักของหวงอี้เหมย• หลินเกิงซิน (Lin Geng Xin) รับบทเป็น ฟางเสียเหวิน สามีของหวงอี้เหมยที่แต่งงานและสุดท้ายต้องหย่าร้างกัน• หลินอี (Lin Yi) รับบทเป็น เฮ่อจื่อ - ความรักครั้งสุดท้าย? ของหวงอี้เหมย• เผิงก้วนอิง (Peng Guan Ying) รับบทเป็น จวงกั๋วต้ง - รักแรกของหวงอี้เหมย• ฮั่วเจี้ยนหัว (Wallace Huo) รับบทเป็น ผู่เจียหมิง – สามีที่เสียชีวิตไปด้วยโรคร้ายของหวงอี้เหมย• อู๋ไป๋ (Wu Bi) รับบทเป็น โจวซื่อฮุย – รุ่นพี่ในที่ทำงานที่หลงรักหวงอี้เหมยถึงขั้นเทงานแต่ง• หลานอิ๋งอิ๋ง (Lan Ying Ying) รับบทเป็น กวนจือจือ – คนรักที่คบกันมา 7 ปี ของโจวซื่อฮุยเรียบเรียงจาก : wetv.vip, alldramalist.comเรียบเรียงจาก : X – WeTV Official, weibo.com