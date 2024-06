“เรน” คัมแบ็คจอเล็กคู่ “คิมฮานึล” ในซีรีส์ "Red Swan" จ่อคิวสตรีม 3 ก.ค. นี้ ที่ “ดิสนีย์พลัส”

โดยดิสนีย์ฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวใน ซีรีส์แนว แอ็คชั่น ดราม่า เรื่อง “Red Swan” ว่าเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของ โปรกอล์ฟสาวสวยชื่อดัง “โอวานซู” (รับบทโดย คิมฮานึล) ผู้ใฝ่ฝันถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบในสังคมชนชั้นสูง เธอวางมือจากกีฬาที่รักและเลือกแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับทายาทของฮเวนกรุ๊ป (Hwain Group) และได้ค้นพบความลับของครอบครัวสามีจนทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย ระหว่างนั้นเธอได้พบกับ “ซอโดยุน” (รับบทโดย เรน) บอดี้การ์ดส่วนตัวซึ่งคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอ กำกับโดย “พัคฮงกยุน” ผู้กำกับเจ้าของผลงานซีรีส์ฮิตมากมาย อาทิ Hwayugi , The Greatest Love และ The Great Queen Seon Deok และเขียนบทโดย “ชเวยุนจอง” ผู้เขียนบทเรื่อง Only Love, Three Sisters และ The Person I Love“คิมฮานึล” (Kim Ha-neul) สวมบทเป็น โอวานซู โปรกอล์ฟมืออาชีพ ที่กลายมาเป็นประธานมูลนิธินาว ของครอบครัวสามี หลังจากแต่งงานกับทายาทของฮเวนกรุ๊ป และสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกผ่านกิจกรรมการกุศลของเธอ“เรน” (Rain) รับบทเป็น ซอโดยุน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจ และมีทักษะด้านการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม โดยุนได้เข้าร่วมทีมบอดี้การ์ดของฮเวนกรุ๊ป โดยมีเป้าหมายบางอย่าง และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปกป้องวานซูนักแสดงเจ้าบทบาทคนอื่นๆ ที่เปิดตัวจากภาพนิ่งและโปสเตอร์ อาทิ จองกยูอุน, ซออีซุก, ยุนเจมุน และ กีอึนเซ คาดว่าแต่ละคนจะปล่อยของสาดทักษะด้านการแสดงและเสน่ห์ของพวกเขาอย่างไม่ยั้งมือ โดย “จองกยูอุน” (Jung Gyu-woon) รับบทเป็น “คิมยงกุก” สามีของวานซู และเป็นแคนดิเดตผู้สืบทอดของฮเวนกรุ๊ปนักแสดงรุ่นใหญ่ “ซออีซุก” (Seo Yi-sook) รับบทเป็น “พัคมีรัน” ประธานฮเวนกรุ๊ป ในขณะที่ “ยุนเจมุน” (Yoon Je-moon) สวมบทเป็น “ฮันซังอิล” ทนายความของฮเวนกรุ๊ป ขณะที่ “กีอึนเซ” (Ki Eun-se) รับบทเป็น “จางแทรา” สาวสวยที่หมายมั่นจะเป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของฮเวนกรุ๊ปด้านล่างโปสเตอร์หลัก รวบรวมตัวละครที่เกี่ยวพันกับตระกูลฮเวน ด้วยบุคลิกของแต่ละคน ภายในคฤหาสน์อันหรูหรา ภาพวาดขนาดใหญ่บนผนังเพิ่มบรรยากาศที่ค่อนข้างน่าขนลุก และข้อความด้านบนที่กำกับไว้ว่า "ทุกสิ่งเกี่ยวกับพวกเขาเต็มไปด้วยความหรูหรา" ทำให้ผู้ชมตาดำๆ เกิดความอยากรู้อยากเห็นว่า แล้วความลับอะไรกันที่ถูกซ่อนอยู่ในตระกูลชนชั้นสูงที่สง่างามนี้หนอข้อมูลข่าว และภาพ : soompi.com