3 เหตุผลที่ควรตั้งตารอเบิ่งซีรีส์บู๊ “ภารกิจทีมนักปล้น 2: โจรกรรมระห่ำเมือง” ดูซับไทยที่ “วิว”

“The Player 2: Master of Swindlers” เป็นภาคต่อของซีรีส์ยอดนิยม “The Player” ซีซั่นแรก ที่ออกอากาศในปี 2018 ทางช่อง OCN เป็นแนวแอ็คชั่น เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักต้มตุ๋นขั้นเทพ ซึ่งวางแผนจารกรรมเงินสกปรกที่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายของบรรดาคนรวยและพวกคอร์รัปชั่นนักแสดงหล่ออมตะรุ่นใหญ่ระดับตำนาน “ซงซึงฮอน” (Song Seung-heon) กลับมารับบทเดิมของเขาในฐานะอัจฉริยะนักต้มตุ๋น “คังฮารี” ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมและผู้วางแผนการที่ซับซ้อน “อีชีออน” (Lee Si-eon) จะกลับมารับบท “อิมบยองมิน” แฮ็กเกอร์ฝีมือฉกาจ ในขณะที่ “แทวอนซ็อก” (Tae Won-seok) จะกลับมารับบท “โดจินอุง” ขาบู๊ของทีมก่อนการออกอากาศตอนแรก “The Player 2: Master of Swindlers” ได้แชร์เหตุผล 3 ประการ ที่จะได้เห็นจากซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เกิดความคาดหวังในการทำงานร่วมกันระหว่างนักแสดงเจ้าบทบาท ซงซึงฮอน, โอยอนซอ (Oh Yeon-seo), อีชีออน, แทวอนซ็อก และ จางกยูริ (Jang Gyuri) จากนักต้มตุ๋นอัจฉริยะไปจนถึงแฮ็กเกอร์ที่เก่งกาจ นักสู้ระดับแนวหน้า นักขับหน้าใหม่ และหญิงสาวลึกลับ ตัวละครทั้ง 5 ที่มีเอกลักษณ์ความเก่งกาจเฉพาะตัว ทำให้เกิดความคาดหวังต่อการทำงานเป็นทีม เคมีเคใจที่เข้ากัน และเรื่องราวหลากหลายที่จะได้เห็นอัจฉริยะนักต้มตุ๋นเจ้าเสน่ห์ คังฮารี ผู้ซึ่งจัดการกับคนร้ายในแบบฉบับของตัวเอง ได้รับข้อเสนอจากหญิงสาวผู้ลึกลับชื่อ “จองซูมิน” (รับบทโดย โอยอนซอ) ให้ช่วยจัดการคดีให้ อันนำไปสู่วางแผนใหม่ในการมอบความยุติธรรมกับทีมงานที่หลากหลายของ อิมบยองมิน, โดจินอุง และ ชาแจอี (รับบทโดย จางกยูริ) ที่มารวมตัวกันเป็นทีมจารกรรมเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือเงินและการแก้แค้นแม้ว่าเหล่าวายร้ายอัปเลเวลความชั่วร้ายมากขึ้นกว่าเดิม แต่ทีมอัจฉริยะนักต้มตุ๋นของเราก็เตรียมรับมืออย่างรอบคอบและโต้กลับอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเก่าอีกประการหนึ่งที่ชวนคาดหวังจากซีรีส์แอ็คชั่นเรื่องที่กำลังจะมา ถึงคือฉากแอ็คชั่นจัดเต็ม การไล่ล่าและกวาดล้างคนร้าย ซึ่งผู้ชมตาดำๆ เตรียมตั้งตารอ ทั้งฉากไล่ล่าบนรถ การต่อสู้ประชิดตัว และฉากการต่อสู้โดยใช้อาวุธหนักนอกเหนือจากนี้ ฉากแปลกใหม่ที่ทีมงานเลือกใช้โลเคชั่นถ่ายทำในประเทศไทยแล้ว การปรากฏตัวพิเศษของนักแสดงรับเชิญเจ้าบทบาทมากมาย อาทิ คิมยองชอล” (Kim Young-chul), นานะ (Nana), รยูฮวายอง Ryu Hwa-young, อีซูฮย็อก (Lee Soo-hyuk), จอนฮยอนมู (Jun Hyun Moo), แทอินโฮ (Tae In-ho) และ ฮอซองแท (Heo Sung-tae) ยังเพิ่มความคาดหวังให้คนดู กับการลุ้นเรื่องราวชวนติดตามและน่าตื่นเต้นมากขึ้นอีกด้วยข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : FB ; tvN Drama