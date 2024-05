Scoop พิเศษ : นางพญาสวยฉ่ำ! ส่องลุคย้อนยุค “หยางมี่” นางเอกท็อปฟอร์มจาก “สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ทำเอาร้อนฉ่าไปทั้งโซเชียล เมื่อผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดของหยางมี่ ซุป’ตาร์แดนมังกร อย่าง สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด (Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact - 2024) ภาคแรกของมหากาพย์จักรวาลจิ้งจอกแห่งเมืองถูชาน (Fox Spirit Matchmaker) ออนแอร์ เพราะนอกจากจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของจีนที่แฟนๆ ตั้งตารอซีรีส์จีนหลายเรื่องที่ผ่านมาของหยางมี่ ล้วนแต่สวยฉ่ำ สวยตะลึง แบบโนสนโนแคร์ใครใดๆ ทั้งสิ้นความสวยแซ่บของหยางมี่ ที่กลับมาครั้งนี้ ต้องบอกว่า สวยสะพรึง!! จนหลายคนอดแซวไม่ได้ว่า เบื้องหลังความสวยอมตะ ต่อให้อายุเป็นหมื่นปี ก็โนสนโนแคร์ เพราะได้อานิสงส์มาจากการกินเด็กที่แท้ทรู เพราะในซีรีส์เรื่องนี้ หยางมี่รับบทเป็นถูซานหงหง พี่สาวเซียนปีศาจ ที่ทุ่มเทชุบเลี้ยงตงฟางเยว่ชู (รับบทโดย กงจวิ้น) พระเอกของเรื่องมานานถึง 16 ปี (นี่มันเลี้ยงต้อยชัดๆ)อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นแค่มุกที่หลายคนหยิบมาแซว แต่ถ้าให้วิเคราะห์ถึงเบื้องหลังออร่า สวยฉ่ำของหยางมี่ หลักๆ ก็น่าจะมาจากคาแร็กเตอร์ที่ช่วยส่ง เพราะด้วยบทจิ้งจอกสาว สำหรับแฟนซีรีส์จีนเป็นอันรู้กันว่า ส่วนใหญ่ตัวละครซึ่งที่เป็นจิ้งจอกสาวจะมีการแต่งหน้าและแต่งตัวให้มีสีสันฉูดฉาด ดูเย้ายวนอยู่แล้ว พอบวกกับคอสตูม ที่ไม่ได้ออกแบบแค่ให้รับกับทรวดทรงองค์เอว แต่การเลือกจับคู่สีอย่างสีแดงและขาว ยังยิ่งขับผิวของหยางมี่ เมื่อบวกกับการแต่งหน้าและเครื่องหัวต่างๆ ก็ทำให้ยิ่งดูสวย ผิดหูผิดตาก็จริง แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเซอร์ไพรส์ โดยต้องยอมรับว่า หยางมี่มีผลงานซีรีส์แนวย้อนยุคทีไร ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ไม่ว่าจะรับบทเทพเซียน หรือ คนธรรมดาก็สวยสะกดเอาเป็นว่าใครที่ยังนึกไม่ออกว่าที่ผ่านมา หยางมี่ส่องออร่านางพญา ในชุดย้อนยุคมาให้สวยตะลึงแค่ไหน ตามไปดูกัน ...เริ่มด้วยซีรีส์ในตำนาน ที่ทำให้หลายคนปีนข้ามกำแพงเมืองจีนมาแล้ว ถึงกลับออกจากป่าท้อไม่ได้ อย่าง สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) กับกระแสดีจนยอดวิวถล่มทลาย ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์หมื่นล้านวิวไม่พอ ยังฮอตถึงขนาดมีการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายทั่วเอเชีย ทั้งไทย เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฯลฯ จนอดคิดไม่ได้ว่า ฮอตขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่ซีรีส์ย้อนยุคคงถูก Remake ไปแล้วไม่รู้กี่เวอร์ชั่นสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ นอกจากจะบทจะดีจนส่งให้สองพระนางอย่างเยี่ยหัว (รับบทโดย จ้าวโย่วถิง) และ ไป๋เฉี่ยน (รับบทโดย หยางมี่) จับมือกันปัง แถมยังกลบกระแสดราม่า ที่เคยมีแฟนนิยายเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวได้แบบเนียนกริบ เพราะทั้งคู่ไม่ใช่เล่นถึง แต่เคมียังดีสุดๆ จนทำให้เอาคนดูอินไปกับความรักสุดซึ้งของทั้งคู่แบบถอนตัวไม่ขึ้น และที่เป็นประเด็นทอล์คออฟเดอะทาวน์สุดๆ เลยคือ ความสวยออร่าของหยางมี่ ไม่ว่าจะเป็นลุคตอนเป็นเทพไป๋เฉี่ยน, ลุคมนุษย์ผู้อ่อนแอนามว่าซู่ซู่ หรือตอนปลอมเป็นชายในบทซืออิน ศิษย์คนที่ 17 ของม่อเยวียนแห่งสำนักคุนหลุนซวี หยางมี่เอาอยู่ทุกลุค!แถมตอนหยางมี่มาปรากฏตัวในซีรีส์ สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of Dream - 2020) ซึ่งเป็นภาคต่อของ สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ ซึ่งมีคู่รองจากภาคแรก อย่าง มหาเทพตงหัว (รับบทโดย เกาเหว่ยกวง) และไป๋เฟิ่งจิ่ว (รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) มารับบทเป็นคู่หลัก ก็ทำเอาโลกโซเชียลสั่นสะเทือน เพราะแม้จะเป็นการคัมแบ็คมารับบทเดิมในรอบ 3 ปี แถมมาในซีนสั้นๆ แค่ไม่กี่นาที แต่หยางมี่ก็ยังโชว์ความสวยไม่สร่าง แถมจัดชุดย้อนยุคสุดอลังมาเอาใจแฟนๆเพราะในสามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย หยางมี่ออกมา 2 ซีน ซีนแรก คือ ตอนที่ไป๋เฟิ่งจิ่วกลับจากการช่วยมหาเทพตงหัวผ่านด่านเคราะห์ที่โลกมนุษย์ จึงไปหาท่านอาไป๋เฉี่ยนที่ถ้ำจิ้งจอก สำหรับซีนนี้ นอกจากโมเมนต์อบอุ่นระหว่างอา-หลาน ทำให้คนดูรู้สึกอบอุ่นตาม ท่านอาไป๋เฉี่ยนในชุดสีขาวที่เป็นซิกเนเจอร์ ก็ยังสวยสะกด ต่อให้เจอรัศมีความน่ารักของไป๋เฟิ่งจิ่ว ก็ยังเอาอยู่อีกซีนคือตอนที่มหาเทพตงหัวนำขบวนมารับไป๋เฉี่ยนขึ้นไปเผ่าสวรรค์ ซีนนี้ฉากอาจไม่ได้อลังการ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำจิ้งจอก แต่ชุดแต่งงานของหยางมี่เป็นสีขาวกับเครื่องหัวแบบจัดเต็ม สมศักดิ์ศรี กูกูแห่งชิงชิว ที่ไม่รู้ว่าเยี่ยหัวเห็นแล้วจะตะลึงหรือไม่ แต่ผู้ชมตาค้างให้กับความสวยปังไปแล้วผ่านมา 3 เรื่อง อย่าเพิ่งเหมารวมว่าแม่หยางมี่ เอาอยู่เฉพาะลุคนางฟ้า เทพเซียน และปีศาจ เพราะต่อให้เป็นซีรีส์พีเรียดที่หยางมี่รับบทมนุษย์เดินดิน ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ แม่ก็คือแม่! อยู่ดีอย่างในเรื่อง ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (Novoland: Pearl Eclipse - 2021) หยางมี่โคจรมาพบกับเฉินเหว่ยถิงอีกครั้ง หลังจากก่อนนี้เคยร่วมงานกันมาแล้ว ในซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ (Swords of Legends - 2014) แต่ตอนนั้นไม่ได้คู่กันสำหรับเรื่องนี้ หยางมี่ รับบทเป็นฟางไห่ซื่อ หญิงสาวธรรมดา ผู้มีโชคชะตาเกิดมาอาภัพ ต้องสูญเสียพ่อแม่ ต้องปลอมตัวเป็นชายและฝากตัวเป็นศิษย์ของฟางเจี้ยนหมิง (รับบทโดย เฉินเหว่ยถิง) ทำให้ในช่วงต้นๆ เรื่อง หยางมี่อาจจะยังไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่อง สาดความสวยมากนัก แต่พอตอนหลังความจริงเปิดเผยว่าจริงๆ แล้วเป็นผู้หญิง แถมยังมีเหตุจำเป็นต้องถูกส่งเข้าวัง และแต่งตั้งให้เป็น “ฉุนหรงเฟย” คราวนี้ ออร่านางพญาก็เริ่มปิดไม่ผิด ชุดเริ่มอลัง มีเครื่องหัวมาเสริม สมฐานะผู้หญิงของฮ่องเต้แต่ซีนพีคสุด คือ ตอนที่ฟางไห่ซื่อเลื่อนขั้นจากฉุนหรงเฟยขึ้นเป็นฮ่องเต้เกาจูแห่งต้าเจิง เพื่อช่วยเหลือองค์รัชทายาทที่ยังทรงพระเยาว์ ฉากนี้เป็นอะไรที่น้อยแต่มาก สวยแบบตะโกน จนคนดูแทบไม่อาจละสายตากันเลยทีเดียว จนรู้สึกว่าลุคฮ่องเฮาหรือพระสนม เป็นอีกลุคเสริมบารมีให้หยางมี่มากๆพิสูจน์จากผลงานอีกเรื่อง จอมนางเหนือบัลลังก์ (Legend of Fu Yao - 2018) ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่หยางมี่ใช้คำว่าสวยเปลืองมาก แถมด้วยบทต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว จากทาสไปเป็นสนม จากสนมเป็นฮองเฮา จากฮองเฮาเป็นเจ้าเมือง จากเจ้าเมืองเป็นแม่ทัพ จากแม่ทัพไปเป็นไทเฮา ทำให้เรื่องนี้ผู้ชมอย่างเราๆ ฟินสุดๆ นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับเนื้อหาของซีรีส์สุดเข้มข้น ยังได้เห็นหยางมี่ในสารพัดลุค แต่ละลุคสวยจึ้งสุดๆทั้งหมดนี้ คือ ผลงานส่วนหนึ่งของขุ่นแม่หยางมี่ ที่อวดโฉมความเป็นนางพญาได้สมกับเป็นตัวแม่ตัวมัม เรียกว่าซีรีส์ย้อนยุคเรื่องไหนมีหยางมี่ไม่ผิดหวัง จะด้วยเนื้อหาของซีรีส์ก็ส่วนหนึ่ง แต่ความปังเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมคือที่สุด จนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่ว่าหยางมี่เล่นซีรีส์ย้อนยุคเรื่องไหนก็เรตติ้งกระฉูด กลายเป็นกระแสสนั่นโซเชียลทุกครั้ง...Mickey Mousemydramalist.com/