“ดิสนีย์พลัส” ประกาศฉาย “Tempest” ออริจินัลซีรีส์สายลับ การพบกันของ “จอนจีฮยอน” และ “คังดงวอน”

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเหล่านักฆ่า ต้องมาปะทะกับกลเกมการเมือง แผนสมรู้ร่วมคิดสุดอันตราย และสายลับสุดโหด “Tempest” จะพาคนดูไปติดตามเรื่องราวที่มีฉากหลังเป็นเกาหลียุคปัจจุบัน เมื่อ ซอมุนจู นักการทูตสาวผู้ทะเยอทะยาน อดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา และ ซานโฮ เจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกันเดินหน้าเปิดโปงข้อเท็จจริงเบื้องหลังการโจมตีครั้งสำคัญ ที่สั่นคลอนความมั่นคงและอนาคตของคาบสมุทรเกาหลีและนี่คือการรวมตัวของนักแสดงแถวหน้าตัวท็อปของเกาหลี ทั้ง “จอนจีฮยอน” (ผลงานซีรีส์ My Love from the Star, Legend of the Blue Sea) ในบท “ซอมุนจู” นักการทูตผู้ที่ใช้สติปัญญาอันเฉียบคมของเธอเปิดโปงเบื้องหลังการโจมตีที่รุนแรง และ “คังดงวอน” (ผลงานภาพยนตร์ Broker, Peninsula, A Violent Prosecutor) ที่รวบตึงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารการผลิต และแสดงนำในบท “ซานโฮ” เจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษผู้ลึกลับ ถือเป็นการหวนกลับมารับเล่นซีรีส์ในรอบ 20 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่า “โอจองเซ” จะร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยซีรีส์กำกับโดย “คิมฮีวอน” (Kim Hee-won) เจ้าของผลงานสุดปัง Queen of Tears, Little Women, Vincenzo และยังได้ “ฮอมยองแฮง” (Heo Myeong-haeng) ผู้กำกับมากฝีมือจากภาพยนตร์สุดฮิต The Roundup: Punishment (The Outlaws 4) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านฉากต่อสู้มาร่วมกำกับด้วย และเขียนบทโดย “จองโซคยอง” (Jeong Seo-kyeong) จากผลงาน Decision to Leave, The Handmaiden, Little Womenข้อมูลข่าวและภาพประกอบ : Disney+ Hotstar, soompi.com