“เน็ตฟลิกซ์” พร้อมเสิร์ฟซีรี่ส์วัยรุ่นสุดแซ่บ ชวนไปขุดเรื่องอื้อฉาวที่ซุกไว้ใต้พรม ของโรงเรียนม.ปลายไฮโซ ใน “วังวนสงครามชนชั้น • Hierarchy” 7 มิ.ย. นี้

“Hierarchy” หรือชื่อไทย “วังวนสงครามชนชั้น” เป็นซีรี่ส์แนววัยรุ่นที่อุดมไปด้วยเรื่องราว ความรัก ความริษยา และนำมาสู่ความตาย!! ของโรงเรียนมัธยมปลายจูชิน ซึ่งมีเพียงลูกคุณหนูตระกูลดัง 0.01 % ของประเทศเท่านั้น ที่มีสิทธิ์หายใจอยู่ในนี้ แต่แล้วหลังจากนักเรียนทุนคนใหม่ได้ปรากฎตัวขึ้นที่นี่ ดูเหมือนความสมบูรณ์แบบในที่แห่งนี้จะต้องสั่นคลอน เตรียมชุดยูนิฟอร์มนักเรียนไฮโซให้พร้อม ละครออนไลน์ จะพาไปส่องความแซ่บ ความน่าดู จากทีเซอร์และโปสเตอร์ล่าสุดจากโปสเตอร์ “จองแจอี” (รับบทโดย โรห์จองอึย) ในฐานะทายาทตระกูลแชโบลผู้ทรงอิทธิพล แจยูลกรุ๊ป เจ้าของฉายา ราชินีแห่งโรงเรียนมัธยมปลายจูชิน นอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกที่แสนเย็นชาแล้ว การแสดงออกทางสีหน้าที่ดูเป็นกังวลของเธอยังกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความลับที่เธอซ่อนงำไว้ นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือในมือของเธอก็ยิ่งเพิ่มความลึกลับ“คังฮา” (รับบทโดย อีแชมิน) นักเรียนทุนคนใหม่ ดึงดูดความสนใจด้วยสีเนคไทอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาในหมู่นักเรียนผู้มีอันจะกิน แม้ว่าใบหน้าของเขาจะมีรอยแผลเป็น แต่ดวงตาของเขาก็เปล่งประกายให้เห็นถึงความมุ่งมั่น หมัดที่กำแน่นของเขาบอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ที่นักเรียนผู้ย้ายมาใหม่จะท้าทายโรงเรียนอันทรงเกียรติ และกระตุ้นต่อมความสู่รู้อยากเห็นของคนดูตาดำๆลำดับชั้นและกฎระเบียบเคร่งครัดของโรงเรียนที่ “คิมรีอัน” (รับบทโดย คิมแจวอน) เคยยืนหนึ่ง ก็ดูท่าจะไม่มั่นคงเช่นเคย ความแตกต่างระหว่าง “ยุนเฮรา” (รับบทโดย จีฮเยวอน) ความทะเยอทะยานและการกระหายในจุดสูงสุดที่ควีนแจอีครอบครองอยู่ในปัจจุบัน และ “อีอูจิน” (รับบทโดย อีวอนจุง) ซึ่งตัวตึงแต่ละคนพากันระเบิดอารมณ์และแสดงออกแตกต่างกันไป เหล่านี้ล้วนเพิ่มความน่าสนใจ เหนือสิ่งอื่นใด วลีกำกับบนโปสเตอร์ที่ว่า "ความลับที่ใครคนหนึ่งอยากปิดบัง มันคุ้มค่าที่จะตาย" (Everyone Has A Secret Worth Dieing For) บ่งบอกถึงพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้นเหนือโรงเรียนไฮโซแห่งนี้ในส่วนของทีเซอร์ ตัวอย่างหลักที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ได้โหมความระทึกขวัญด้วยเรื่องฉาวที่น่าตื่นเต้นของวัยรุ่นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งที่คาดไม่ถึง เริ่มด้วยท่าทีไม่สบายใจในขณะที่ จองแจยี เหนี่ยวไกปืนและกระซิบว่า “ฉันฆ่าคนตาย ฉันบอกว่าฉันฆ่าคน” เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรม ทำให้โรงเรียนแห่งนี้เสียระบบ เกิดสถานการณ์ที่น่าตื่นตระหนกขึ้นมากมายตามมานอกจากนี้การย้ายเข้ามาของ คังฮา ถือเป็นการสั่นคลอนกฎระเบียบที่สมบูรณ์แบบ เพราะ คังฮา เต็มไปด้วยความโกรธแค้นจนสาบานว่า “ฉันจะเปิดโปงให้ได้” และเริ่มต้นไล่ล่าเพื่อเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียน ในขณะเดียวกัน คิมรีอัน ก็แสดงความเกลียดชังที่มีต่อนักเรียนทุน คังฮา อย่างเปิดเผย โดยอ้างเหตุผลว่า “เวลาที่คนหายหวาดกลัว มันมักจะมีเหตุผลที่ดีเสมอ” ยิ่งไปกว่านั้น ความตกใจของคิมรีอันที่จู่ๆ ก็โดน ควีนจองแจยี เท บอกเลิกว่า “เราเลิกกันเถอะ คิมรีอัน” ยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับเรื่องราวที่กำลังเข้มข้นเขม็งเกลียวมากขึ้นอีกด้วยท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างคังฮาและคิมรีอัน รวมถึงแจอีได้รับข้อความข่มขู่จากบุคคลนิรนาม การยิงคำถามของแจอี “มีสักเรื่องไหมที่นายไม่ว่าอะไรถ้าคนอื่นจะรู้?” ตามมาด้วยความสับสนและน้ำตาของตัวละครทั้ง แจอี, รีอัน, เฮรา และ อูจิน บอกเป็นนัยถึงความแตกแยกที่น่าหนักใจในหมู่พวกเขาตัวตึง คังฮา สวมเน็คไทสีกรมท่าเดินเข้าไปในงานปาร์ตี้พิเศษสำหรับลูกท่านหลายเธอ เหล่าชนชั้นสูง 0.01 % ของประเทศ ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความจริงที่เขาจะเปิดเผย แม้ทุกคนจะเขามองด้วยสายตาเยาะเย้ยและความพูดเหยียดหยันก็ตาม เมื่อความลับที่ฝังลึก ควรค่าแก่การตาย ถูกเปิดโปง ความคาดหวังก็เพิ่มมากขึ้น สำหรับความจริงที่พวกเขาเผชิญท่ามกลางความสับสนอลหม่านผู้กำกับ "แบฮยอนจิน" (Bae Hyun-jin) เม้าท์มอยหยอดความน่าดูของซีรี่ส์ไว้ว่า “โรงเรียนมัธยมปลายจูชินมีความภาคภูมิใจในกฎระเบียบอันสมบูรณ์แบบ ซึ่งที่ผ่านมามันไม่เคยถูกท้าทาย” โดยเขาเน้นย้ำว่า “เราพิถีพิถันในรายละเอียดของทุกองค์ประกอบของแต่ละพื้นที่ในโรงเรียน ทั้ง การออกแบบ พื้นผิว และแสง” เขากล่าวเสริมทิ้งท้ายว่า “เรายังใช้องค์ประกอบโครงสร้างเพื่อใช้เป็นอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวละคร ตั้งแต่อาคารเก่าซึ่งรวบรวมความภาคภูมิใจและประเพณีแบบแผนของโรงเรียน ไปจนถึงบันไดซึ่งแสดงถึงลำดับชั้นของจูชิน”ข้อมูลข่าว : soompi.com, Netflixภาพประกอบ : X - Netflix