Review ซีรีส์ : “รักจริงของเจ้าหญิงกำมะลอ” ผลงานสุดแรร์ “ดีแลน กัว” สลัดภาพมาเฟียสุดเท่ สู่ท่านอ๋องคลั่งรัก!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เล่นเอาแฟนๆ กรี๊ดสลบกันเลยทีเดียว เมื่อกัว ผิ่นเชา หรือ ดีแลนกัว พระเอกในตำนาน ที่หลายคนคุ้นหน้าจากบทบาทหยีฮ่าว เด็กเกเรที่กลายเป็นมาเฟีย แต่ดันไปตกหลุมรักคุณหนูผู้แสนดี ในซีรีส์ไต้หวันเรื่องดังอย่าง เดิมพันรัก เดิมพันชีวิต (The Outsiders - 2004) มารับบทท่านอ๋องผู้คลั่งรักในซีรีส์รักโรแมนติกอย่าง รักจริงของเจ้าหญิงกำมะลอ (The Substitute Princess's Love - 2024)งานนี้แค่เห็นชื่อเรื่อง ก็พอเดาได้ไม่ยากว่าต้องเป็นซีรีส์รักแนวจิกหมอนขาด ยิ่งดูทีเซอร์ ก็ทำเอาแฟนซีรีส์เดาทางได้โดยไม่ต้องดูว่า เรื่องราวจะประมาณไหน และจบลงอย่างไรแต่ถึงอย่างนั้น ด้วยเสน่ห์ของพระ-นาง ที่ต้องบอกว่าจับคู่มาได้น่าสนใจ ตรงกับคาแร็กเตอร์บวกกับความหล่อราวกับสตาฟอายุไว้ของดีแลน กัว ก็ทำเอาหลายคนตัดใจไม่ลง อยากรอดู พอพลิกบทบาทมาเป็นท่านอ๋องคลั่งรักแล้ว จะเป็นอย่างไร ยิ่งเสริมทัพด้วยจางเหมี่ยวอี๋ นางเอกสาวแบ๊ว ที่มีผลงานมาแล้วหลายเรื่อง ผลงานแจ้งเกิด คือ ฝ่าบาท โปรดอย่ารักข้า (Please Don’t Spoil Me - 2022 – 2023) มินิซีรีส์จีนที่มีด้วยกันมากถึง 5 ซีซั่น ก็ยิ่งทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าดูสำหรับเนื้อหาของซีรีส์ ว่าด้วยเรื่องราวของ เหวินเย่ (ดีแลน กัว) ท่านอ๋องผู้องอาจเย็นชา ได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งสงคราม ที่ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้ เขาสูญเสียแม่ตั้งแต่เยาว์วัย หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กลางสนามรบมาโดยตลอด โชคชะตานำพาให้มาพบรักกับเสิ่นเค่ออี่ (จางเหมี่ยวอี๋) เด็กสาวผู้อาภัพ เป็นลูกนอกสมรสของมหาเสนาบดีเสิ่น ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากตั้งแต่เด็ก โชคดีมีแม่นมชุบเลี้ยง ยังชีพด้วยการขายน้ำตาลปั้น ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งซีรีส์เปิดเรื่องด้วยปมใหญ่ของเรื่องที่ทำให้พระ-นางต้องมาเกี่ยวดองกัน เมื่อท่านอ๋องเหวินเย่ รบชนะศัตรูแท้ๆ แต่กลับถูกลอบทำร้าย แถมข่าวที่ส่งมาถึงเมืองหลวง กลับกลายเป็นว่าท่านอ๋องเหวินได้พลีชาติเพื่อแคว้นไปแล้ว ตระกูลเสิ่นฉวยโอกาสนี้ ให้เสิ่นเค่ออี่มาเข้าพิธีแต่งงาน โดยมีเจ้าบ่าวเป็นป้ายวิญญาณแทนลูกสาวของฮูหยินใหญ่ ตัวละครที่ดูโหดร้ายเสมอต้นเสมอปลาย จนอยากจับมารัดคอให้ตายแต่ในคืนแต่งงานเสิ่นเค่ออี่ ที่มีแผนจะหนีไปพร้อมแม่นม กลับได้พบกับท่านอ๋อง ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยบังเอิญ และได้ช่วยเหลือท่านอ๋องไว้ โดยที่ต่างฝ่ายต่างยังไม่ทันได้รู้ฐานะของอีกฝ่าย ก็มีเหตุให้ต้องแยกย้ายกันไปฝ่ายท่านอ๋อง เมื่อกลับมาที่จวน ถึงได้รู้ว่ามีผู้ไม่หวังดีชักใยอยู่เบื้องหลัง หนึ่งในคือตระกูลเสิ่น ทำให้ท่านอ๋อง ไม่ไว้ใจพระชายา ซึ่งเป็นลูกสาวของศัตรู หาทางผลักไสสารพัด แต่เสิ่นเค่ออี่ไม่ยอมแพ้ พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจท่านอ๋อง หวังจะขโมยป้ายหยกละเว้นโทษตายของท่านอ๋องที่ได้รับพระราชทานจากฮ่องเต้องค์ก่อน แลกกับชีวิตของแม่นมแม้ชีวิตในจวนอ๋องจะไม่ง่าย แต่ด้วยความน่ารัก ใสซื่อของเสิ่นเค่ออี่ ก็ค่อยๆ ทลายน้ำแข็งในใจท่านอ๋อง จนความรักระหว่างคนสองคนค่อยๆ ก่อตัวขึ้น แม้สุดท้ายแล้วท่านอ๋องจะรู้ดีว่าเสิ่นเค่ออี่ จะเป็นจุดอ่อนเดียวของเขาที่ให้ศัตรูเล่นงานก็ตามงานนี้ก็ต้องติดตาม ลุ้นกันว่า สุดท้ายความรักของพวกเขาจะมีอุปสรรคไหนมาท้าทายกันบ้าง และพวกเขาจะจูงมือข้ามผ่านมาได้อย่างไร เพราะที่แน่ๆ แค่เปิดเรื่องมาไม่กี่ EP นางเอกของเราก็รับเคราะห์ ด้วยการรับลูกธนูแทนท่านอ๋องไปแล้ว 1 ดอก ไม่รู้ว่ากว่าจะจบเรื่อง จะโดนอะไรอีก แต่ที่แน่ๆ คือ คนดูอย่างพวกเรา โดนความหล่อแบบไม่แคร์วัยของท่านอ๋องตกเข้าอย่างจัง เพราะถึงจะเข้าหลักสี่แล้ว แต่ยังหล่อเท่ไม่เปลี่ยน ยิ่งพอมาสวมบทท่านอ๋องที่มีความสุขุมแบบผู้ใหญ่ (ยกเว้นตอนคลั่งรัก) จนขนาดนางเอกเจอครั้งแรกยังเรียกว่า ท่านอาขณะที่นางเอกของเรื่องก็สดใสไม่เกรงใจใคร แต่ด้วยคาแรกเตอร์ในเรื่องที่เดาว่าอายุไม่น่าเกิน 20 ความคิดความอ่านหลายๆ อย่าง จึงยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ บางซีนอาจจะทำอะไรที่ขัดใจผู้ชมไปบ้าง ก็ถือว่าพอให้อภัยในความไร้เดียงสามาถึงการเดินเรื่อง ถือว่าเดินเรื่องเร็ว ไม่เอื้อย มีดราม่ามาให้ลุ้นเป็นระลอก แต่ทิ้งปมไม่นานก็คลี่คลาย ที่ชอบคือ การผูกเรื่องให้ดูสมเหตุสมผล ไม่ได้ฝืนความรู้สึกคนดูจนอยากกดข้าม แต่พอดูๆ ไปกลางเรื่อง อาจจะมีแอบเนือย และชวนให้แอบเอ๊ะว่า จริงๆ แล้ว ท่านอ๋องกับพระชายาไปรักกันตอนไหน เหมือนดูๆ ไป มารู้ตัวอีกที ก็รักกันลึกซึ้งซะแล้ว แต่รวมๆ ก็ไม่ถือว่าขัดใจ แถมมีมุกตลอดหยอดมาให้ขำเป็นระยะ พอให้ได้อมยิ้ม แถมเพลงประกอบซีรีส์ก็น่าฟังเอาเป็นว่า ช่วงนี้ใครกำลังอยากหาซีรีส์ไว้ดูผ่อนคลายสักเรื่อง ขอแนะนำซีรีส์รักจริงของเจ้าหญิงกำมะลอ ไว้ในอ้อมใจ เก็บเข้าเพลย์ลิสต์ไว้ดูเพลินๆ มีแค่ 24 ตอน พอให้ดูสนุกๆ ที่สำคัญ มีทั้งเวอร์ชันซับไทยและพากษ์ไทย รับชมได้ทาง IQIYIMickey Mousemydramalist.com/