นับถอยหลัง ร่วมประวัติศาสตร์ “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024”

นฤมิตไพรด์ จับมือ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน (ได้แก่ L’Oréal, EVme, Garnier, Maybelline NEW YORK, Kiehl’s, ศรีจันทร์, CP ALL (7-11), Novo Nordisk, Agoda, Minor Food, Apple, ยาดมตราโป๊ยเซียน, IHG Group และ Samsung) ได้ร่วมมือกันจัดงาน “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024”ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในงานแถลงข่าว “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024” (Bangkok Pride Festival 2024) ณ โรงแรมสุโกศล ภายใต้แนวคิด Celebration of Love เคาท์ดาวน์นับถอยหลังสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมก่อนสิ้นปี 2567 มีบุคคลหลากหลายในวงการบันเทิงร่วมงานกันอย่างคึกคัก อาทิ ปู แบล็คเฮด ควงคู่หวานใจวัยละอ่อน แจนจัง เจตสุภา เครือแตง หรือ แจนจัง BNK , บุ๊กโกะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล ดีเจและพิธีกรอารมณ์ดี ร่วมด้วยนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากค่าย บี ออน คลาวด์ ต๋อง-ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา , บาส อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ , ซิน ซิงกูลาร์ นักร้อง-นักแต่งเพลง ,ศิลปินวง PLAYBOY , มรว.เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ ด้านภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ , นุชี่ อนุชา บุญยวรรธนะ นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย , กัน จอมพลัง มาพร้อมภรรยา , ณิชา - ณิชา พูลโภคะ รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2023 , มิน - วรวลัญช์ พุฒกลาง รองอันดับ 3 Miss Universe Thailand 2023 และ Miss Planet International 2023 , เจนนิเฟอร์ โจนส์ รองอันดับ 4 Miss Universe Thailand 2023 , นาตาเลีย เพลียแคม Universe is U 2nd Edition (2024) , ซูตี้โมเติ้ล - รวิพล ธีรเมธาพงค์ รองอันดับ 2 Universe is U 2nd Edition (2024) , ลลิตา หงสะมัต มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2024 ชวนเหล่า LGBTQ+ ร่วมกิจกรรมสุดปัง โชว์พลังชาวสีรุ้งบนถนนแห่งความเท่าเทียม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567 นี้ปีนี้ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ธงสีรุ้งขนาดใหญ่ความยาว 200 เมตรจะพลิ้วไสวโบกสะบัดใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยจะปูเต็มพื้นที่ถนนพระราม 1 ทอดยาวจากสนามกีฬาแห่งชาติถึงสี่แยกราชประสงค์ พร้อมตั้งเป้าความสำเร็จในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน InterPride World Conference 2025 และ Bangkok WorldPride ปี 2030 ได้สำเร็จ!ปีนี้ “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024” ในธีม Celebration Of Love เฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม จัดใหญ่ในรูปแบบเฟสติวัล 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่•ขบวนบางกอกไพรด์ 2024 (Bangkok Pride Parade 2024)•เวทีเสวนา (Bangkok Pride Forum) เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ•แดร็ก แบงค๊อก เฟสติวัล (DRAG BANGKOK Festival 2024) จัดยิ่งใหญ่ควบคู่ไปกับกิจกรรม “บางกอก ไพรด์ เฟสติวัล 2024” (Bangkok Pride Festival 2024) งานนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเอเชีย พบกับการแสดงมากมายจากศิลปินแดร็กไทย และต่างประเทศ รวมถึงขบวนแดร็กพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดของประเทศไทย ที่มาในธีม “I’ve got the power” ที่ศิลปินแดร็กและพันธมิตรร่วมแสดงพลังไปกับขบวน Bangkok Pride Festival 2024 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 นี้วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง นฤมิตไพรด์ ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2024” กล่าวว่า “ ปีนี้เราจะมีธงไพรด์ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยถึง 200 เมตร และยังมีขบวนแห่งความภาคภูมิใจ 5 ขบวนหลัก 5 นิยามความรัก ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมขบวนมากกว่า 200,000 คน นอกจากนี้ ทางสถานี Thai PBS ร่วมสนับสนุนสังคมที่เคารพความแตกต่าง หลากหลาย รับภารกิจถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ สามารถชมสดพร้อมกันทั่วโลก ทั้งขบวนพาเหรด "Celebration of Love" และ Drag community ในมุมมองที่เลือกได้เองในแบบ Multi View วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ ติดตามได้ทุกช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป” (คาดว่าน่าจะประมาณ 6 ชั่วโมง)เริ่มตั้งขบวน ณ ลานหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เดินขบวนบนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่ แยกราชประสงค์ รวมระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตรขบวนที่ 1 สมรสเท่าเทียม (Love Wins)ปล่อยขบวน เวลา 15.00 น.ขบวนที่ 2 ตัวตน (Love for Identity)ปล่อยขบวน เวลา 15.30 น.ขบวนที่ 3 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Love for Dignity)ปล่อยขบวน เวลา 16.00 น.ขบวนที่ 4 สันติภาพ (Love for Peace & Earth)ปล่อยขบวน เวลา 16.30 น.ขบวนที่ 5 เสรีภาพ (Love for Freedom)ปล่อยขบวน เวลา 17.00 น.ขบวนหลักทั้ง5 นี้ยังมีขบวนย่อยๆ อีกมากมาย ราว 130 ขบวน !ชาวชุมชน LGBTQIAN+ จงเจริญและยั่งยืน !งานนี้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมงาน และร่วมขบวนพาเหรดฟรีไม่ต้องลงทะเบียน “ละครออนไลน์” ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเฉลิมฉลองชัยชนะของความรักที่เท่าเทียม เพื่อความภาคภูมิใจไปด้วยกัน#BangkokPride #BangkokPride2024 #สมรสเท่าเทียม #เพศกำหนดเอง #sexworkiswork