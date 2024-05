คอนเฟิร์ม “คังดงวอน” คัมแบ็คซีรีส์ ผลงานใหม่ในรอบ 20 ปี ประกบคู่ “จอนจีฮยอน” จากผู้กำกับและนักเขียนบททีมสร้าง “Little Women”

“Polaris” เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก สายลับ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสายลับที่สูญเสียความทรงจำ และเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนของเขาเอง บทละครเรื่องนี้เป็นฝีมือของนักเขียนบท “จองซอคยอง” (Jeong Seo-kyeong) และ ผู้กำกับคือหญิงเก่ง “คิมฮีวอน” (Kim Hee-won) ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันในซีรีส์เรื่อง “Little Women” โดย จองซอคยอง มีผลงานยอดเยี่ยมมากมาย อาทิ The Handmaiden, Mother, Decision to Leave ในขณะที่ คิมฮีวอน ก็โดดเด่นเป็นประจักษ์ด้วยผลงานสุดปัง อาทิเช่น The Crowned Clown, Crash Landing on You, Vincenzoซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากแคสต์พรีเมี่ยมของสองนักแสดงนำชื่อดัง จอนจีฮยอน และ คังดงวอน สำหรับ “Polaris” ถือเป็นผลงานซีรีส์เรื่องที่ 4 ของคังดงวอน และเป็นละครเรื่องแรกในรอบเกือบ 20 ปีนับตั้งแต่ “Magic” ในปี 2004 นอกจากนี้ยังเป็นการกลับมาแสดงซีรีส์ในรอบสามปีของจุนจีฮยอนนับตั้งแต่ “Jirisan”นอกจากนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวว่า นักแสดงเจ้าบทบาท “โอจองเซ” ซึ่งร่วมแสดงใน Jirisan ก็จะร่วมจอยกับจอนจีฮยอนและคังดงวอนในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย ซึ่งบริษัทผู้ผลิตซีรีส์ IMAGINUS ได้ออกมายกมือยืนยันต่อข่าวนี้ว่า “เป็นเรื่องจริงที่โอจองเซร่วมแสดงใน Polaris ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทำ”สำหรับ คังดงวอน เขาแจ้งเกิดจากผลงานซีรีส์ทางช่อง MBC เรื่อง “The Funny Wild Girl” เมื่อปี 2003 จนมาโด่งดังจากบทนำในซีรีส์เการะดับตำนานเรื่อง “Something About 1%” และทิ้งผลงานซีรีส์ เรื่อง “Magic” ทางช่อง SBS เอาไว้ให้แฟนๆ ดูต่างหน้าเป็นเรื่องสุดท้าย ในปี 2004 ก่อนจะหันไปเอาดีมีผลงานทางจอใหญ่แสดงนำในภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาจนทุกวันนี้ และล่าสุดตัดสินใจคัมแบ็คซีรีส์ในรอบ เกือบ 20 ปีข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net