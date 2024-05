เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “วิมานขุมนรก • Bitter Sweet Hell” [2024]

ชื่อสากล : Bitter Sweet Hellชื่อเกาหลี : 우리, 집 | u-ri, jibชื่อไทย : วิมานขุมนรกแนวซีรีส์ : ระทึกขวัญ • ตลกร้าย (Black Comedy) • ดราม่าเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : อีดงฮยอน (Lee Dong-hyun) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ Doctor Lawyer (MBC, 2022) • วีดึกกยู (Wi Deuk-gyoo) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ Moebius Project 2012: The Veil (MBC, 2021)ผู้เขียนบท : นัมจียอน (Nam Ji-yeon) ผลงานเขียนบทซีรีส์ So I Married an Anti-Fan (NAVER tvcast, 2021)บริษัทผู้ผลิต : Red Nine Picturesออกอากาศในเกาหลีใต้ ทาง : ช่อง MBCจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบความยาวออกอากาศตอนละ : 60 - 70 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21:50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 24 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ ทาง : สตรีมมิ่ง VIU ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22:00 น. (ตามไทย)ดร.โนแต่งงานกับ “ชเวแจจิน” หรือ “หมอชเว” (รับบทโดย คิมนัมฮี) สามีที่เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแถวหน้ามือรางวัล และเป็นเจ้าของศูนย์ศัลยกรรมพลาสติกชื่อดัง มีครอบครัวที่เพียบพร้อม “ชเวโดฮยอน” (รับบทโดย พัคแจชาน) ลูกชายวัย 18 ปี กำลังเรียนชั้น ม. 5 ก็ขยันเรียน เป็นความภาคภูมิใจของเธอ เพราะทั้งเรียนเก่งระดับตัวท็อป แถมยังเป็นนักโต้วาทีมีถ้วยรางวัลการันตีอีกด้วยแม้ว่าลึกๆ จะไม่ลงรอยกัน แต่ยองวอนก็คอยเอาใจใส่แม่สามีของเธอ “ฮงซาคัง” (รับบทโดย อีฮเยยอง) ซึ่งเป็นนักเขียนนิยายแนวตื่นเต้น ลึกลับ ที่มีอารมณ์ปรวนแปรและเอาแต่ใจระดับตัวแม่ ขณะที่ พ่อสามี “ชเวโกมยู” (รับบทโดย ควอนแฮฮโย) เป็นอัยการวัยเกษียณ ที่เข้ากับเธอได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่เธอเป็นคนดูแล รสชาติถูกปากพ่อสามีมากๆ ชนิดที่เป็นคอเดียวกันทีเดียว จะมีเพียงคนเดียวที่คอยสร้างความปวดหัวให้เธอหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ ก็คือ “โนยองมิน” (รับบทโดย ฮวังชานซอง) น้องชายคนเดียว ที่ไม่เป็นโล้เป็นพายสักที ลาออกจากงานที่เธอแนะนำให้เป็นว่าเล่นแต่แล้วความสุขสงบในชีวิตของครอบครัวนี้ก็พังทลายลง นำมาซึ่งโศกนาฎกรรม เมื่อ “อีเซนา” (รับบทโดย คิมฮีซอน) ก้าวเข้ามาในฐานะคนไข้ที่มารับคำปรึกษากับเธอ และมันเริ่มจาก มีคนส่งกล่องพัสดุที่ใส่นกคอขาดตายมาในกล่อง พร้อมรูปครอบครัวของเธอและข้อความว่า “ครอบครัวคุณสบายดีไหม” ตามมาด้วยคลิปแฉอดีตของเธอ ว่านักจิตวิทยาชื่อดังมีพ่อที่ฆ่าตัวตายระหว่างถูกสอบสวนด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัทกับล่วงละเมิดทางเพศเลขาส่วนตัวเรื่องราวทวีความรุนแรงและน่ากลัวมากยิ่งขึ้น เมื่อจู่ๆ ชเวโกมยู ก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างไปออกอำลังกาย โดยถูกหินภูเขากลิ้งลงมากระแทกร่างอย่างแรงจนเสียชีวิตคาที่ ระหว่างเก็บข้าวของของพ่อสามีนั้นเอง วอนยองแทบช็อคเมื่อไปเจอแฟลชไดร้ฟ์ที่ชเวโกมยูเก็บไว้ในตู้เซฟ ในนั้นมีคลิปเสียงที่เป็นหลักฐานว่า พ่อสามีแสนดีซึ่งในตอนนั้นเป็นอัยการว่าความคดี “โนซอนโฮ” (รับบทโดย -) พ่อของเธอ ร่วมมือกับประธานบริษัท สร้างหลักฐานเท็จใส่ร้าย จนพ่อของเธอต้องตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายเรื่องราวน่าตกใจมากไปกว่านั้น เมื่อโนยองวอนไปถามเอากับ ฮงซาคัง ที่กำลังเต้นรำกับเพลงโปรดหลังสามีตายห่าไปไม่นาน ว่ารู้เรื่องนี้หรือไม่ แม่สามีสุดเฟียซตอบย้อนกลับด้วยหน้าตาเฉยชาว่า “มันสำคัญด้วยเหรอ” เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อต่อมาเธอได้พบความจริงอีกว่าสามีสุดที่รักของตัวเองแท้จริงเป็นจอมโกหก! จากนั้นไม่นานหมอชเวก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เมื่อเธอออกตามหาตัวเขาพร้อมกับนักเขียนฮง เธอก็ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างชเวแจจิน กับ อีเซนาที่มีอดีตแสนดำมืด และรู้แล้วว่าเซนาจงใจเข้ามาหาเธอที่คลินิกยองวอนเริ่มค้นหาความจริง เพื่อจะปกป้องครอบครัวของเธอจากอีเซนาที่ดูเหมือนจะมีความผิดปกติทางจิต เพราะไม่อยากให้ซ้ำรอยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เธอทิ้งพ่อให้โดนใส่ร้ายในอดีต จิตแพทย์คนดังยอมเผชิญหน้ากับความลับของครอบครัวสามีที่ถูกฝังกลบเอาไว้จนมิด ไม่เว้นแม้กระทั่งลูกชายที่เป็นความภาคภูมิใจของเธอ รวมถึงความลับที่สามีของเธอร่วมกันกับรุ่นพี่ แอบให้การเลี้ยงดูส่งเสีย “มุนแทโอ” (รับบทโดย จองกอนจู) ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่ม• คิมฮีซอน (Kim Hee-sun) รับบทเป็น โนยองวอน - จิตแพทย์และนักจิตวิทยาเซเลบริตี้ชื่อดัง• อีฮเยยอง (Lee Hye-young) รับบทเป็น ฮงซาคัง – นักเขียนนิยายแนวระทึกขวัญ แม่สามีของโนยองวอน• คิมนัมฮี (Kim Nam-hee) รับบทเป็น ชเวแจจิน – ศัลยแพทย์ตกแต่ง สามีแสนดีของโนยองวอน• ควอนแฮฮโย (Kwon Hae-hyo) รับบทเป็น ชเวโกมยู – พ่อสามีของโนยองวอน เป็นอัยการที่สร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายพ่อของเธออีกด้วย• พัคแจชาน (Park Jae-chan) รับบทเป็น ชเวโดฮยอน - ลูกชายของโนยองวอนและชเวแจจิน• ยอนอู (Yeonwoo) รับบทเป็น อีเซนา – คนไข้ของโนยองวอน หญิงสาวลึกลับที่มีความลับมากมาย• ฮวังชานซอง (Hwang Shan-sung) รับบทเป็น โนยองมิน - น้องชายของโนยองวอน• ชินโซยอล (Shin So-yul) รับบทเป็น โอจีอึน - ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำคลินิกของหมอชเว• จองกอนจู (Jung Gun-joo) รับบทเป็น มุนแทโฮ - ครูสอนพิเศษของโดฮยอน• ชเวจองอิน (Choi Jeong-in) รับบทเป็น รากยอง - เลขาส่วนตัวของโนยองวอน• อันกิลคัง (Ahn Gil-kang) รับบทเป็น พัคคังซอง - เชฟและเจ้าของร้านบะหมี่ อดีตผู้ช่วยคนสนิทของฮงซาคัง• คิมจองฮอน (Kim Jung-heon) รับบทเป็น กูคยองแท – เจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบ• ฮันซองมิน (Han-Sung-min) รับบทเป็น โซอี – นักเรียนสาวรุ่นพี่ของโดฮยอน ปากตรงกับใจ• ฮันซังโจ (Ahn Sang-jo) รับบทเป็น พัคซึงแจ - หลานชายของคังซอง และเป็นเพื่อนของโนยองมิน• จองอุงอิน (Jung Woong-in) รับบทเป็น จองดูมัน - นักสืบเอกชนที่กำลังตามสืบเรื่องให้อัยการชเวติดตามรับชมซีรีส์ระทึกขวัญ ตลกร้าย เรื่องใหม่ “วิมานขุมนรก • Bitter Sweet Hell” นำแสดงโดย สองตัวมัม #คิมฮีซอน และ #อีฮเยยอง สตรีมให้เบิ่งพร้อมเกาหลีทาง เว็บไซต์ viu.com และแอป viu ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22:00 น.เรียบเรียงจาก : www.viu.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X MBC Drama, soompi.com, hancinema.net