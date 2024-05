Review ซีรีส์ : “ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉัน” ซีรีส์รักโรแมนติก “หูอี้เทียน” จับคู่ “เหลียงเจี๋ย” มุ่งสาดหวานไม่ดรามา

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เพิ่งปล่อยผลงานซีรีส์พีเรียดอย่าง ฮวาจื่อ บุปผากลางภัย (Blossoms in Adversity - 2024) มาให้แฟนๆ ได้ฟินกันไปหมาดๆ ล่าสุด “หูอี้เทียน” ก็มีผลงานซีรีส์ใหม่อย่าง ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉัน (Men in Love - 2024) มาให้แฟนๆ ได้ตามดูแบบฉ่ำๆงานนี้ต้องบอกว่า “หูอี้เทียน” ยังคงท็อปฟอร์ม ใช้คำว่า “หล่อ” ได้เปลืองมาก ยิ่งพอมาจับคู่กับ “เหลียงเจี๋ย” นางเอกดาวรุ่งขวัญใจแฟนๆ ชาวไทย ที่ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเคมีสาธารณะ ประกบคู่ใครก็ส่งเคมีฟินกระจาย เคยฝากผลงานมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ท่านอ๋องเมื่อไรท่านจะหย่ากับข้า (The Eternal Love 2017-2021), พรหมลิขิตนี้คือเธอ (You Are My Destiny - 2020) ก็ทำเอาซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นกระแส จนสามารถทุบสถิติซีรีส์มาแรงอันดับ 1 บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ได้อย่างรวดเร็วในส่วนของพล็อตเรื่อง บอกเลยว่าแค่เห็นทีเซอร์ที่ปล่อยออกมา ก็เดาทางได้เลยว่าเป็นแนวหวานตัดขาไม่พอ สมกับชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ต้องบอกว่ากินกันไม่ลง แถมยิ่งอ่านเรื่องย่อก็ชวนให้น่าติดตาม ตั้งแต่การเลือกวางคาแร็กเตอร์ของตัวละคร ที่ส่วนใหญ่ถ้าพระเอกไม่เป็นทายาทเศรษฐี ก็ต้องระดับซีอีโอ ส่วนนางเอกไม่พ้นพนักงานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจเล็กๆ แต่เรื่องนี้มาแปลก เพราะให้พระเอกเป็นบรรณาธิการนิตยสาร ส่วนนางเอกเป็นครูพละ ซึ่งเป็นอะไรที่คอนทราส จนทำให้คนดูคาดไม่ถึงเหมือนกันในส่วนพล็อตเรื่องแม้จะไม่หวือหวา บอกเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่ลงตัวของหนุ่มสาววัยทำงาน แต่เชื่อว่าดูแล้วทัชใจใครหลายๆ คน โดยเฉพาะวัยทำงานที่เพิ่งพ้นเลขสามและกำลังนับถอยหลังก้าวสู่เลข 4 เพราะตัวละครในเรื่องเป็นตัวแทนของหนุ่มสาววัย 30 ต้นๆ ที่ว้าวุ่นไม่แพ้ตอนเป็นวัยรุ่นเนื้อหาของซีรีส์ บอกเล่าเรื่องราวของ เย่หาน (หูอี้เทียน) บก.นิตยสาร “สุภาพบุรุษ” ขายดีอันดับสอง แต่กลับเป็นนิตยสารเล่มโปรดของหลี่เซียวเซียว (เหลียงเจี๋ย) ครูพละสาว ที่ดันเป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยของสวี่เจียเฉิง (ไต้ซวี่) เพื่อนสมัยมัธยมของเย่หานไม่พอเธอยังแอบรักสวี่เจียเฉิงข้างเดียว แต่ยังไม่ทันได้สารภาพความในใจ ก็ต้องปวดใจเมื่อรู้ว่าสวี่เจียเฉิง ดันไปตกหลุมรักถงอีเหวิน (ซุนเจียหลิง) อดีตนางแบบที่เป็นเพื่อนสนิทของเธองานนี้ลำพังรักสามเศร้าก็ชวนให้ปวดหัวอยู่แล้ว ฝั่งเย่หาน เมื่อได้มีเหตุบังเอิญเจอกับหลี่เซียวเซียวบ่อยเข้า ก็ตกหลุมรักในความสดใสและเป็นธรรมชาติของเธอเข้าอย่างจัง แม้จะรู้ว่าเธอแอบหลังรักเพื่อนตัวเอง เย่หานก็ไม่ได้หวั่นไหว คอยอยู่เคียงหลี่เซียวเซียว คอยแอบหยอด หาโอกาสเจอหลี่เซียวเซียวตลอด จนหลี่เซียวเซียวค่อยๆ มีใจแบบไม่รู้ตัว จนทำเอาคนดูต้องตามลุ้นว่า นางเอกจะรู้ใจตัวเอง EP ไหนแต่ถึงจะรู้ตัวช้า สายจิ้นอย่าเพิ่งถอดใจ เพราะมีซีนหวานๆ จังหวะโบ๊ะบ๊ะระหว่างพระ-นางมาให้จิกหมอนเป็นระลอก สมกับที่ได้ “จางโป๋อวี้” ผู้กำกับที่ถนัดการทำซีรีส์แนวโรแมนติกสุดฟิน เคยฝากผลงานสุดหวานอย่าง เพลงรักใต้แสงจันทร์ (Moonlight - 2021) มาแล้วอีกหนึ่งไฮไลต์ที่มาเสริมอรรถรสให้ซีรีส์เรื่องนี้ละมุนมากขึ้น คือ มุกตลกที่ใส่มาได้ถูกใจจังหวะ ดูแล้วชวนให้อมยิ้ม โดยเฉพาะมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนพระเอกที่มีด้วยกัน 4 หนุ่ม บอกเลยว่าแสบมาตั้งแต่สมัยเรียน ถึงขั้นแท็กทีมเตรียมของมาทำหม้อไฟที่โรงเรียน จนถึงครูจับได้เลยถูกลงโทษทั้งสี่คนมีความฝันที่ต่างกัน มีเพียงเย่หานที่ได้ทำตามความฝัน คือ เป็นบรรณาธิการหนุ่ม เพียงแต่ภาพบรรณาธิการที่เขาคิดไว้ คือ หล่อเท่ แต่เอาเข้าจริง เขากลับเป็นบรรณาธิการปากร้าย เป๊ะเวอร์ แต่บางครั้งก็ซึนแถมยังคลั่งรักสุดๆขณะที่สวี่เจียเฉิง มีความฝันว่า อยากเป็นนักแฮกเกอร์แต่พอโตมากลับไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ แต่มีหัวการค้า สุดท้ายมาช่วยเย่หานบริหารนิตยสาร ส่วนเพื่อนอีกสองคน คือ สวี่เยี่ยน เขามีความฝันอยากเป็นผู้รักษาสันติภาพของโลก แต่พอโตมากลับเป็นทนายความที่ยุให้ลูกความยื่นฟ้องแทนที่จะยอมความ ส่วนลู่เจิ้งฝันอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง แต่ในชีวิตจริง เขาคือ เจ้าของคาเฟ่อย่างไรก็ตาม แม้เส้นทางชีวิตของเพื่อนรักทั้งสี่คน จะไม่ได้เป็นอย่างใจหวัง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยน คือ มิตรภาพที่ยังเหนียวแน่นของพวกเขา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ดูเพลินและชวนให้อมยิ้มตาม ดูได้เรื่อยๆ แม้จะไม่ได้มีดราม่าหนักๆ มาให้ปวดตับ หรือต้องตามลุ้น แต่ก็ไม่ถึงกับต้องกดข้ามยิ่งซีนไหนที่ก๊วนเพื่อพระเอกมารวมตัวกัน รับรองมีโมเมนต์ให้ได้ฮา เพราะเขาแท็กทีมกันมาขายขำไม่พอ เรื่องราวความรักก็อลหม่านไม่แพ้กัน เพราะขณะที่เย่หานและสวี่เจียเฉิง กำลังชุลมุนกับเรื่องรักที่ยังไม่หลงตัว เพื่อนอีกสองคนก็ไม่ต่างกัน ในขณะที่คนหนึ่งยัง Move on จากความรักครั้งเก่าไม่ได้ จนไม่ยอมเปิดใจให้ผู้หญิงคนใหม่ ส่วนอีกคนแต่งงานมาหลายปี แต่ความรักก็ยังไม่ลงล็อคสักที จนดูไปก็เอาใจช่วยไปว่า เรื่องวุ่นๆ จะไปจบลงที่ตรงไหนเอาเป็นว่า สายหวานชอบซีรีส์แนวรักโรแมนติก ที่ไม่มีดรามาให้ปวดตับ “ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉัน” คือ อีกหนึ่งซีรีส์ที่ต้องเซฟไว้ในลิสต์ ซีรีส์มีทั้งหมด 40 ตอน รับชมได้ทาง iQIYI และ WeTVMickey Mousemydramalist.com