“เน็ตฟลิกซ์” คอนเฟิร์มเป็นทางการ “คิมอูบิน” คัมแบ็คหวานคู่ “ซูจี” ในรอบ 8 ปี ซีรีส์แฟนตาซีจากบทของนักเขียนปัง “คิมอึนซุก”

“All The Love You Wish For” เป็นซีรีส์รอมคอมแฟนตาซี เรื่องราวเกี่ยวกับจินนี่ผู้มีอารมณ์อ่อนไหวที่ติดอยู่ในตะเกียงเป็นเวลาพันปี และผู้หญิงที่ช่วยให้เขาหนีออกจากคุก ละครเรื่องนี้เขียนโดยคิมอึนซุก นักเขียนชื่อดังที่โด่งดังจากละครยอดนิยมเช่น The Glory, Goblin, Mister Sunshine และ Heirs และกำกับโดย ผู้กำกับ อีบยองฮุน จากผลงาน Extreme Job และ Melo Is My Nature“คิมอูบิน” (Kim Woo-bin) รับบทเป็น “จินน์” หรือ “จินนี่” ผู้ตื่นขึ้นมาหลังจากหลับไหลนานกว่าพันปี คิมอูบิน อวดโอ้ทักษะการแสดงอันลึกซึ้งของเขาผ่านโปรเจ็กต์ดังต่างๆ มากมาย อาทิซีรีส์เรื่อง Black Knight, Our Blues และ The Heirs รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Alienoid และ Twenty“ซูจี” (Suzy) นักแสดงเจ้าบทบาทที่สร้างความประทับใจในโปรเจ็กต์ดังมากมาย อาทิภาพยนตร์ฮิตเรื่อง Architecture 101 รวมถึงซีรีส์เรื่อง Anna, Start-Up และ Dream High รับบทเป็น “กายอง” หญิงสาวผู้ไร้อารมณ์และความรู้สึก ที่ช่วยจินน์เอาไว้จากการถูกลงทัณฑ์ “All The Love You Wish For” ถือเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของคิมอูบินและซูจี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยร่วมแสดงนำในซีรีส์ยอดนิยมในปี 2016 เรื่อง “Uncontrollably Fond” แน่นอนว่าทำให้เกิดความคาดหวังในเคมีของพวกเขาในการคัมแบ็คมาร่วมงานกันในรอบ 8 ปีสำหรับทีมนักแสดงที่เปิดตัวในวันนี้ ประกอบด้วย อันอึนจิน, โนซังฮยอน, โกคยูพิล และ อีจูยอง คาดว่าจะสร้างสีสันให้กับเรื่องราวน่าติดตามมากขึ้น โดย “อันอึนจิน” ผู้ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก จากการสวมบทบาทเป็น ยูกิลแช ใน “My Dearest” คราวนี้จะสวมบทเป็น “มีจู” หญิงสาวลึกลับที่อาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับกายอง“โนซังฮยอน” สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะนักแสดงระดับโลกผ่านทางซีรีส์เรื่อง “Pachinko” รับบทเป็น “ซูฮยอน” เจ้าของตึกสุดหล่อ ที่ไม่ค่อยลงรอยกับจินน์น้องชายของเขา “โกคยูพิล” รับบทเป็น “เซยิด” ผู้ช่วยของจินน์ซึ่งแท้จริงเป็นเสือดำจากัวร์ ในขณะที่ “อีจูยัง” รับบทเป็น “มินจี” เพื่อนซี้คนเดียวของกายองข้อมูลข่าวและภาพประกอบ : soompi.com