เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “หน่วยจราจรปราบทรชน • Crash” [2024]

ชื่อสากล : Crashชื่อเกาหลี : 크래시 | keu-rae-siชื่อไทย : หน่วยจราจรปราบทรชนแนวซีรีส์ : แอ็คชั่น • ตลก • สืบสวน • อาชญากรรมเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : พัคจุนอู (Park Joon-woo) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “Taxi Driver” (SBS, 2021)ผู้เขียนบท : โอซูจิน (Oh Soo-jin) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรกบริษัทผู้ผลิต : AStoryจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบตอนละ : 65 – 70 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทางสถานีโทรทัศน์ : ช่อง ENA • สตรีมมิ่ง Disney+ Hotstar KRวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 22:00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 13 พฤษภาคม - วันที่ 18 มิถุนายน 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : สตรีมมิ่ง Disney+ Hotstar TH ทุกวันอังคาร และวันพุธ เวลา 09:00 น. (ตามไทย)ปฏิบัติการอันดุเดือดครั้งล่าสุดในการทลายแก๊งรถมือสองของ โจซ็อคแท (รับบทโดย -) ผู้หมวดมินได้ซัดหมัดชก “ชายอนโฮ” (รับบทโดย อีมินกี) ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์จนสลบคาที่ เพราะคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในแก๊งโจรค้ารถมือสอง จนเมื่อคุมตัวไปที่โรงพักจึงได้รู้ความจริงว่าเขาคือ นักสืบจากบริษัทเคเอ็มประกันวินาศภัย และเขาได้มอบแฟ้มร้องเรียนให้ทีมทีซีไอทำการสืบสวนคดีฉ้อโกงเงินประกันที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้สูงอายุจากข้อมูลที่ยอนโฮมอบให้หมวดมินปึกใหญ่ และหลักฐานคลิปเสียงในแฟลชไดร้ฟ์ ทำให้หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางจราจรสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงเงินประกัน ชื่อ “จองฮคยู” (รับบทโดย แบยูรัม) โดยพบว่าเขาก่อคดีขับรถชนผู้สูงอายุจนตายแบบเดียวกันถึง 4 คดี แต่ทว่ากลับต้องปล่อยตัวเขาไป เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ ก่อนจะสืบพบเงื่อนงำเจอผู้ต้องสงสัยรายใหม่ซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับ จองฮคยู จากการสืบค้นหลักฐานเพิ่มจากความร่วมมือชนิดกัดไม่ปล่อยไม่กลัวตายของชายอนโฮ ซึ่งพบว่ามีทั้งลูกของผู้เสียชีวิตและเจ้าของบริษัทประกันภัย ทำให้ทีม ทีซีไอ จับตัวแก๊งฆาตกรที่ใช้ล้อรถยนต์เป็นอาวุธฆ่าคนตายอย่างโหดเหี้ยมรายนี้มารับโทษได้สำเร็จ มินโซฮี บอกลาพร้อมกล่าวคำขอบคุณ ชายอนโฮ และคิดว่าคงจะไม่ได้เจอกับเขาอีกเป็นแน่แต่แล้วหนึ่งปีต่อมา ชายอนโฮ ก็กลายมาเป็น น้องใหม่ในทีมแผนกสืบสวนอาชญากรรมทางจราจร มาพร้อมสมองอันปราดเปรื่อง ด้วยทักษะความเก่งกาจด้านคณิตศาสตร์สุดเป๊ะ หัวหน้าชา ถือเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายมาเติมเต็มความตั้งใจของผู้กองจองแชมัน ที่ก่อตั้งทีมทีซีไอขึ้นมา เพื่อลุยปราบเหล่าทรชนที่ฆ่าผู้คนบริสุทธิ์โดยใช้ล้อรถยนต์เป็นอาวุธ เพื่อให้ท้องถนนเป็นที่ปลอดภัยของทุกคน★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ในซีรีส์ “Crash”• อีมินกี (Lee Min-ki) รับบทเป็น ชายอนโฮ• ควักซอนยอง (Kwak Sun-young) รับบทเป็น มินโซฮี• ฮอซองแท (Heo Sung-tae) รับบทเป็น จองแชมัน• อีโฮชอล (Lee Ho-chul) รับบทเป็น อูดงกี• ชเวมุนฮี (Choi Moonhee) รับบทเป็น โอฮยอนกยอง• เบกฮยอนจิน (Bek Hyunjin) รับบทเป็น ผู้กำกับ กูคยองโม• คิมกวังชิก (Kim Kwang-sik) รับบทเป็น โกแจด็อก• โอแดซ็อก (Oh Dae-seok) รับบทเป็น โซบยองกิล• ยังโจอา (Yang Jo-a) รับบทเป็น ยอมโบยอน• ยูซึงมก (Yoo Seung-mok) รับบทเป็น มินยงอน• โออึยชิก (Oh Eui-sik) รับบทเป็น อีแทจู• แบยูรัม ( Bae Yoo-ram) รับบทเป็น อีแทจูติดตามรับชมซีรีส์แอ็คชั่นปนตลก เรื่องใหม่ “หน่วยจราจรปราบทรชน • Crash” การันตีความฮาโดย “พัคจุนอู” ผู้กำกับซีรีส์แก้แค้นสุดปัง Taxi Driver ซีซั่น 1 นำแสดงโดยสามนักแสดงยอดฝีมือ #อีมินกี (Lee Min-ki) #ควักซอนยอง (Kwak Sun-young) และ #ฮอซองแท (Heo Sung-tae)เรียบเรียงจาก : www.hotstar.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X - ENA, X – Disney+