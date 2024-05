"The Midnight Romance In Hagwon" ทำถึง! ออกสตาร์ตสดใส ตรึงใจคนดู เปิดตัวด้วยเรตติ้งอันดับ 1

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม และ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซีรีส์แนวโรแมนติกเรื่องใหม่ที่นำแสดงโดยคู่เคมีใหม่ ดาวรุ่ง “วีฮาจุน” และนักแสดงหญิงระดับตำนาน “จองรยอวอน” เปิดตัวด้วยเรตติ้ง ยอดผู้ชมที่แข็งแกร่ง ตามรายงานของ Nielsen Korea ตอนแรกของ “The Midnight Romance in Hagwon” ออกสตาร์ตครั้งแรกในช่วงเวลา 21.20 น. ทำเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 5.2 % ในคืนวันเสาร์ และคงที่ 5.2 % ในคืนวันอาทิตย์ ครองอันดับหนึ่งช่วงเวลาเดียวกันของรายการที่ออกอากาศทางช่องเคเบิ้ลทีวี“ชั่วโมงรักนอกตำรา • The Midnight Romance in Hagwon” ผลิตโดยสตูดิโอเบอร์หนึ่ง Studio Dragon จากฝีมือกำกับของผู้กำกับ “อันพันซอก” (Ahn Pan-seok) เจ้าของผลงานกำกับซีรีส์โรแมนซ์ “Something in the Rain” (หรือ Pretty Sister Who Buys Me Food) นำแสดงโดย ซนเยจิน และ ออกอากาศทางช่อง JTBC ในปี 2018 เล่าเรื่องราวรักต่างวัยอันเป็นลายเซ็นของผู้กำกับอันก็ว่าได้ ระหว่าง “ซอฮเยจิน” (รับบทโดย จองรยอวอน) ครูสอนภาษาเกาหลีตัวท็อปของสถาบันแดชีเชส สถาบันกวดวิชาชื่อดังย่านแดชี กับ “อีจุนโฮ” (รับบทโดย วีฮาจุน) อดีตลูกศิษย์หัวร้อนจอมเกเรเมื่อ 10 ปีที่แล้วของเธอ ที่มาสมัครสอบเป็นติวเตอร์น้องใหม่ในสถาบันเดียวกัน ชั่วโมงรักนอกตำรา ระหว่างครูสาวกับอดีตลูกศิษย์รักแรกของเธอจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งอ่านย่อ 👇https://mgronline.com/drama/detail/9670000040853ข้อมูลข่าว : soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : FB tvN Drama