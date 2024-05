เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “ชั่วโมงรักนอกตำรา • The Midnight Romance In Hakwon” [2024]

ชื่อสากล : The Midnight Romance In Hakwonชื่อเกาหลี : 졸업 | jor-eopชื่อไทย : ชั่วโมงรักนอกตำราแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่าเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : อันพันซอก (Ahn Pan-seok) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “Something in the Rain” (JTBC, 2018)ผู้เขียนบท : พัคคยองฮวา (Park Kyung-hwa) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “O'PENing - Stock of High School” (tving, 2022)บริษัทผู้ผลิต : Studio Dragon และ JS Picturesออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : ช่อง tvN • สตรีมมิ่ง tving • สตรีมมิ่ง Netflix KRจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบตอนละ : 65 - 80 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21:20 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 11 พฤษภาคม 2024 - 30 มิถุนายน 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : แอป viu และเว็บไซต์ viu.com ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21:15 น. (ตามเกาหลี) เริ่ม 11 พฤษภาคม 2024แต่แล้วฮเยจินก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้กลับมาพบกับ “อีจุนโฮ” (รับบทโดย วีฮาจุน) เขาคนที่เคยเป็นลูกศิษย์จอมเกเรเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งเธอติววิชาให้จนเขาสามารถสอบเข้าเรียนในมหา’ลัยชื่อดังได้สมใจ และตอนนี้เขามาทำงานเป็นครูสอนภาษาเกาหลีอยู่ที่สถาบันกวดวิชาเดียวกันกับเธอฮเยจิน ต้องประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รู้ว่า จุนโฮ ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่แสนมั่นคงในบริษัทยักษ์ใหญ่ เพื่อมาสมัครเป็นติวเตอร์ แถมเขายังชอบแกล้งให้เธอเรียกเขาว่าอาจารย์อีกต่างหาก• จองรยอวอน (Jeong Ryeo-won) รับบทเป็น ซอฮเยจิน– ติวเตอร์สาวชื่อดังประจำสถาบันกวดวิชาแถวหน้าย่านกังนัม ที่ตั้งใจทำงาน ขยัน และคงเส้นคงวากับอาชีพครูของตน เป็นคนที่คิดเร็ว ปากไว ปากแซ่บ นอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่มีทั้งด้านดีและมืดมนในตัวเอง• วีฮาจุน (Wi Ha-jun) รับบทเป็น อีจุนโฮ – เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเอง ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับตัวเอง ถ้าหากมีสิ่งที่ต้องการหรืออยากทำ เขาก็จะลุยทันที นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเต็มเปี่ยมและค่อนข้างเจ้าเล่ห์อีกต่างหาก• โซจูยอน (So Ju-yeon) รับบทเป็น นัมชองมี• คิมจงแท (Kim Jong-tae) รับบทเป็น คิมฮยอนทัก• คิมจองยอง (Kim Jung-young) รับบทเป็น อูซองฮี• กิลแฮยอน (Kil Hae-yeon) รับบทเป็น คิมฮเยอิม• จางอินซ็อบ (Jang In-sub) รับบทเป็น ยุนจีซ็อก• อีชีฮุน (Lee Si-hoon) รับบทเป็น อีมยองจุน• ยังโจอา (Yang Jo-a) รับบทเป็น มินฮีจู• อันฮยอนโฮ (Ahn Hyun-ho) รับบทเป็น คิมแชยุน• จางโซยอน (Jang So-yeon) รับบทเป็น ชเวจีอึน• ซอจองยอน (Seo Jung-yeon) รับบทเป็น ชเวฮยองซอน• ชินจูฮย็อบ (Shin Joo-hyub) รับบทเป็น ชเวซองกยู• ยุนบกอิน (Yoon Bok-in) รับบทเป็น โอจองฮวา• โอมันซ็อก (Oh Man-seok) รับบทเป็น อีแท็กยอล• คิมซงอิล (Kim Song-il) รับบทเป็น พโยซังซ็อบ• จอนซ็อกชาน (Jeon Seok-chan) รับบทเป็น กึมชุนอิล• ยอนซึล (Yun Seul) รับบทเป็น อีฮยอนซิลติดตามลุ้นและรับชมหลักสูตรรักนอกตำราฉบับรักต่างวัยของเขาและเธอ ในซีรีส์เกาแนว โรแมนติก ดราม่า “ชั่วโมงรักนอกตำรา • The Midnight Romance In Hakwon” นำแสดงโดยคู่เคมีใหม่ "วีฮาจุน" และ "จองรยอวอน" ดูซับไทยพร้อมเกาหลีทุกคืนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21:15 น. ที่เดียวที่ วิว (Viu)เรียบเรียงจาก : viu.com, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.netภาพประกอบจาก : X - tvN Drama, hancinema.net