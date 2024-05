“ป๋อมแป๋ม – ช่า – อ๊าท อารยา” มั่นใจ Drag ไทย สดใส แซ่บ ซ่า !ป๋อมแป๋ม นิติ และ ช่า บันทึกของตุ๊ด ตัวตึงแห่งวงการบันเทิงไทย พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ ได้แก่ อ๊าท อารยา, ไจ๋ ซีร่า, คาน่า วอร์ริเออร์ ร่วมงานแถลงข่าว Drag (แดร็ก) ครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Drag Bangkok Festival 2024 (แดร็ก แบงคอก เฟสติวัล 2024) จัดโดย Yallow Channel (เยลโล่ แชนแนล) ร่วมกับ Bangkok Pride (แบงคอก ไพรด์) และ ONESIAM (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่) การรวมตัวศิลปิน Drag จากทั่วทุกมุมโลก กว่า 500 ชีวิต บนลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567 ตอกย้ำเมืองไทยเป็นดินแดนแห่ง LGBTQIA+ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมถึงการแสดงจุดยืนและคุณค่าของศิลปิน Drag ไทยที่โด่งดังไปไกลทั่วโลกป๋อมแป๋ม - นิติ ชัยชิตาทร พิธีกรอารมณ์ดี นักแสดง และครีเอทีฟมือปัง กล่าวว่า “เราชื่นชอบ Drag มานานมาก เราดูรายการทั้งของฝั่งอเมริกา ของไทย และอีกหลาย ๆ ประเทศ เรียกว่าเป็นแฟนตัวยง และเราเองในฐานะคนทำงานบันเทิง ที่ต้องคิด ต้องสร้าง ต้องทำการแสดง เราเลยรู้สึกสนุกและก็ได้รับความสุขเสมอ ๆ เวลาได้ดูโชว์ของนางโชว์ และ Drag Performer ทั้งหลายช่า - ภูเมธ เศรฐไชย เจ้าของเพจบันทึกของตุ๊ด กล่าวว่า “ช่ายินดีมากที่ในที่สุดเราก็มีเทศกาล Drag ครั้งแรกเป็นของตัวเองซักที และเป็นครั้งแรกที่จัดได้เวอร์มาก ดูจากรายชื่อทีม Drag ที่จะมาโชว์บอกได้เลยว่า แน่น ทำถึง และไม่ใช่แค่ Drag ไทย ยังมี Drag จากต่างชาติมาร่วมแข่ง ร่วมเฉลิมฉลองไปกับเราด้วย อยากให้ทุกคนมาร่วมจอยกันนะคะ กับ Drag Bangkok Festival 2024 ที่ Parc Paragon 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. นี้ เช็คได้เลยว่าตารางโชว์เป็นอะไรยังไง อยากดูใครก็ไปได้เลยตามเวลา เข้าฟรี แอร์ฉ่ำ และที่สำคัญสุด ๆ วันที่ 1 มิถุนายน กับการเดินขบวน Pride Parade ของ Drag Bangkok ในขบวนที่มาในธีม “I’ve got the power” ที่เหล่าศิลปินแดร็ก และพันธมิตร ร่วมแสดงพลังไปกับขบวน Bangkok Pride Festival 2024 ด้วย ตอกย้ำการเป็นดินแดนแห่ง LGBTQIA+ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะ”อ๊าท - อารยา อินทรา สไตลิสต์และดีไซเนอร์ชื่อดัง ผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นไทยมาอย่างยาวนาน หนึ่งในผู้ผลักดันวงการ Drag ในประเทศไทย กล่าวว่า “Drag เป็นศิลปะการแสดงที่ไม่จำกัดเพศเปิดกว้างให้ทุกคนนำเสนอตัวตนผ่านการแต่งกาย การแต่งหน้า และการแสดงออกประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Drag ถูกจับตาและได้รับความสนใจ มีการแสดงโชว์ในงานอีเวนต์ ปาร์ตี้ แฟชั่นโชว์ หรือ ออกรายการต่าง ๆ ผู้คนรู้จักมากขึ้น ถูกพูดถึงมากขึ้น หลายคนทำเป็นงานอดิเรกเพราะความชอบ หลายคนยึดเป็นอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือทำเป็นธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทั้งทำวิก ทำชุด ทำเครื่องสำอาง ไปจนถึงเปิดร้านบาร์ เป็นผู้จัดงานหรือทำการแสดงเองก็มีเยอะขึ้นทุก ๆ วัน และไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้น ศิลปินแดร็กของไทยเอง ก็ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในระดับโลก ยกตัวอย่าง เช่น Pangina Heals ของเราที่โด่งดังเป็นพลุแตก สร้างชื่อเสียงให้กับ Drag ไทย และทำให้โลกหันมามอง Drag ไทยมากยิ่งขึ้นอีก”คาน่า วอร์ริเออร์ หรือ เติ้ล - คณาศักดิ์ นักรบ แดร็กควีนมากความสามารถ กล่าวว่า “สำหรับเติ้ล เติ้ลมองว่า Drag มันคือการนำเสนอความคิด มุมมอง และทัศนคติของตัวเองผ่านศิลปะหลากหลายแขนงตั้งแต่การแต่งหน้า ทำผม ทำชุด การเต้น การออกแบบโชว์ การร้องเพลง การลิปซิงก์ คือ มันใช้รูปแบบศิลปะที่หลากหลายมาก แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะถนัดหรือชื่นชอบในอะไรและการสื่อสารมันออกมา โดยใช้ร่างกายของเรานี่แหละเป็นสื่อของศิลปะทั้งหมดนั้น เติ้ลว่า ทุกวันนี้มันไม่ได้จำกัดแล้วว่า Drag คืออาชีพของ LGBTQIA+ หรือ ถูกมองว่าต้องเป็นนักแสดงใน Bar เท่านั้นมันกว้างออกไปมาก คุณสามารถจะเป็นศิลปิน Drag ที่ร้องเพลง ที่เป็นพิธีกร ที่เป็นนักเต้น และในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถเป็นอีกหลาย ๆ อาชีพควบคู่กันไปด้วยได้ มันเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขกับตัวเอง”ไจ๋ ซีร่า หรือ ศิรม์วิชญ์ กมลวรวุฒิ บิวตี้บล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ ผู้ได้รับฉายาแดร็กควีนพันหน้า มาดอนน่าเมืองไทย กล่าวว่า “พี่อยากฝากถึงน้อง ๆ เด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะก้าวสู่การเป็นแดร็กควีนสิ่งสำคัญคือ การเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและการหมั่นฝึกฝน ชั่วโมงบิน และความชำนาญจากการฝึกฝนนี้สำคัญไม่แพ้พรสวรรค์นะ อย่ารอโอกาส ถ้าชอบ ถ้ารัก ทำเลย ฝึกเลย ลองผิด ลองถูก อันไหนมันเวิร์คก็ทำต่อ อันไหนไม่ใช่ ก็แก้ใหม่แล้วสร้างโอกาสขึ้นมาเอง อยากจะโชว์ไปโชว์ อยากทำคลิปแต่งหน้าก็ทำ พี่ดีใจนะที่เห็นชุมชนแดร็กไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ๆ จากวันที่พี่เริ่มทำแดร็กแรก ๆ จนถึงวันนี้ เรามาไกลกันมาก แล้วพี่เชื่อว่า เราจะไปไกลยิ่งกว่านี้แน่นอนและสำหรับใครอาจจะยังไม่รู้ว่า จะเริ่มยังไง ต้องทำยังไงบ้าง อยากให้มาที่งาน Drag Bangkok Festival 2024 at Parc Paragon งานนี้คือ รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Drag ไว้แล้วจริง ๆ”ติดตามข่าวสาร DRAG BANGKOK Festival 2024 เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : DRAG BANGKOK หรือ dragbangkokofficial@gmail.com