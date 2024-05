เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ไฟที่ริบหรี่ • Tender Light” [2024]

ชื่อสากล : Tender Lightชื่อไทย : ไฟที่ริบหรี่ชื่อจีน : Wei An Zhi Huo | 微暗之火แนวซีรีส์ : ดราม่า • ระทึกขวัญ • สืบสวนเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : เหยาเสี่ยวเฟิง (Yao Xiao Feng) ผลงานกำกับซีรีส์ “พักร้อนนี้มีรัก Vacation of Love” (iQIYI, 2021)ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : เสี่ยวหนานเฟิง | Xiao Nan Feng (小南风)ผู้ประพันธ์ : จิ่วเยว่ซี | Jiu Yue Xi (玖月晞)ออกอากาศในจีนพร้อมในไทย ทาง : แอป YOUKU International และ เว็บ youku.tvจำนวนตอนออกอากาศ : 28 ตอนจบความยาวตอนละ : 50 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 17:00 น. เริ่มตอนแรก วันที่ 27 เมษายน -แต่เรียนยังไม่ทันจบเขาก็ลาออก และเดินทางกลับมาบ้านเกิดโดยมี “กุ้ยเซียง” (รับบทโดย หวังฉิง) ผู้เป็นแม่ไปรับ หนำซ้ำยังกลับไปเรียนซ้ำชั้นที่โรงเรียนมัธยมชิงสุ่ยร่วมกับรุ่นน้องอีก เรื่องของเขาทำให้เกิดการเม้าท์มอยซุบซิบนินทาครั้งมโหฬารในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ถ้าหากไม่ใช่เพราะเรื่องที่ตัวเองถูกคนอื่นวิจารณ์ทั้งซึ่งๆ หน้าและลับหลัง โจวลั่วคงไม่มีทางสังเกตเห็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่กำลังถูกกล่าวขวัญถึง เธอตกเป็นขี้ปากชาวบ้านขาเม้าท์ในตำบลชิงสุ่ยอย่างหนัก ซึ่งก็คือ “หนานหย่า” (รับบทโดย ถงเหยา) คุณแม่ลูกหนึ่งเจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในตลาด หนานหย่ามีหน้าตาสะสวย รูปร่างทรวดทรงองค์เอวงดงามเกินใคร ผู้คนพากันซุบซิบนินทาเรื่องของเธอเป็นที่สนุกปากอย่างไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะประเด็นฮอตชื่อเสียงอันฉาวโฉ่ในการยั่วยวนผู้ชาย-ว่าซั่น แถมมีข่าวลืออีกด้วยว่า เธอชอบตัดเย็บเสื้อผ้าให้ผู้หญิงที่ชอบแย่งสามีชาวบ้านในเมืองใส่ทุกวันหนานหย่าต้องเดินทางไปกลับระหว่างร้านเสื้อผ้ากับบ้านพัก โดยพา “หวั่นวาน” (รับบทโดย ซิงอวิ๋นเจี๋ย) ลูกสาวของเธอที่ป่วยออดๆ แอดๆ ไปด้วยเสมอ โจวลั่ว ได้เห็น หนานหย่า เป็นครั้งแรก ตอนเธอกำลังจัดแต่งเสื้อบนหุ่นโชว์อยู่ในร้าน ระหว่างที่เขากับแก๊งเพื่อน อันมี “จางชิงหลี่” (รับบทโดย) “เจียงปิงปิง” (รับบทโดย ถูจื่ออิ๋ง) และ “เฉินจวิน” (รับบทโดย จ้าวฮ่าวหง) จอดรถจักรยานแวะซื้อเครื่องดื่มในตลาด โจวลั่วจดสายตามองรูปร่างทรวดทรงอันงดงามตราตรึงของเธออย่างไม่กะพริบตา ก่อนจะหันไปถาม เฉินจวิน ด้วยความสนใจว่าเธอคนนี้คือใคร? นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างต่อมาโจวลั่วเจอกับหนานหย่าจังๆ ในวันที่เธอแวะมาเลือกซื้อเทปคาสเส็ตเพลงในร้านขายเทปเล็กๆ ของเขา เด็กหนุ่มพบว่าเธอมีรสนิยมเรื่องการฟังเพลงร็อคเหมือนกันกับตนอย่างไม่น่าเชื่อ เขาอาสาซ่อมเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตให้เธอ ยิ่งได้รู้จักกับหนานหย่ามากขึ้น โจวลั่วก็พบว่าชีวิตหลังแต่งงานของเธอกับสามีนักธุรกิจ “สวีอี้” (รับบทโดย หลิวจวิ้นเซียว) ไม่ได้สวยงามเลย โดยเฉพาะเมื่อกลับมาถึงบ้านสวีอี้ก็จะเผยมุมโหดร้ายออกมาเสมอๆ โจวลั่วรับรู้อีกว่าหนานหย่าตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และเขายังเคยเห็นสวีอี้ลงมือทำร้ายร่างกายหนานหย่ากับตาตัวเองที่ผ่านมาตำบลชิงสุ่ยอยู่อย่างสงบสุข ไม่เคยเกิดคดีอาชญากรรมร้ายแรง ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในรอบหลายปี ในคืนข้ามสหัสวรรษ หรือ 31 ธันวาคม 1999 นั่นคือคดีฆาตกรรมนักธุรกิจชื่อดัง สวีอวี้ ผู้ต้องหาซึ่งเข้ามอบตัวด้วยตัวเองในเวลาต่อมาคือ หนานหย่า ขณะที่ โจวลั่ว คือพยานในเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับผู้รับผิดชอบในการสืบสวนคือ “หลินฟางลู่” (รับบทโดย เย่จู่ซิน) นายตำรวจอนาคตไกลผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนคดีอาชญากรรม รองหัวหน้าทีมคนใหม่แห่งทีมสืบสวนสถานีตำรวจเมืองเชียงวานสาขาตำบลชิงสุ่ย อำเภออี๋ซาน ที่ถูกย้ายกลับมาที่ชิงสุ่ย บ้านเกิดของเขาสดๆ ร้อนๆในระหว่างที่หนานหย่าต้องถูกคุมขังเพื่อดำเนินคดี หลินฟางลู่ โล่งใจเมื่อได้ กุ้ยเซียง แม่ของโจวลั่วเป็นคนรับดูแลหวั่นวานให้ เพราะทั้งฝ่ายผู้เป็นย่า และญาติทางหนานหย่า ต่างก็ไม่มีใครอยากรับผิดชอบเด็กสาวขี้โรคที่มีแม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงชั่วฆาตกรฆ่าผัวตัวเองสักคน นอกจากนี้ แม้ว่าจะคอยถูกขัดลำ และขัดขวางจาก “เหล่าเฉิน” (รับบทโดย เถียนเสี่ยวเจี๋ย) สายสืบเก๋าในพื้นที่ ที่มีอคติต่อหนานหย่าผู้ต้องหาสวยขยี้ใจ และตัดสินไปแล้วว่าเธอจงใจฆ่าสามีตัวเอง แต่ยิ่งสืบลึกลงไปรอบด้าน ฟางลู่ก็พบเงื่อนงำมากมายกลายเป็นว่าพยานหลายคนที่ให้ปากคำไว้บ้างให้ข้อมูลเท็จ และพยายามปิดบังอำพรางความจริงเพื่อบางอย่าง แถมยังมีหลากหลายปัญหาที่พัวพันถึงบริษัทที่สวีอี้บริหาร ฟางลู่ได้เบาะแสว่าก่อนเกิดเรื่องชีวิตแต่งงานของหนานหย่าเผชิญกับวิกฤติหนัก หนานหย่าจึงคิดจะใช้หลักฐานที่ได้มาว่าสวีอี้กับบริษัทของเขาพัวพันกับ คดีสะพานใหญ่ เพื่อขอหย่ากับสามี แล้วพาหว่านวานผู้เป็นลูกสาวออกมาจากความรุนแรงในครอบครัว แต่สวีอี้ไม่ยอม นอกจากนี้ชายหนุ่มจิตใจดีอย่างโจวลั่ว ก็ไม่อาจทนเห็นหนานหย่าต้องได้รับความบอบช้ำในชีวิตการแต่งงานอีก เขาจึงเป็นฝ่ายยื่นมือเข้าช่วยเหลือ• จางซินเฉิง (Zhang Xin Cheng) รับบทเป็น โจวลั่ว• ถงเหยา (Tong Yao) รับบทเป็น หนานหย่า• เย่จู่ซิน (Ye Zu Xin) รับบทเป็น หลินฟางลู่• หวังจื่อเสวียน (Wang Zi Xuan) รับบทเป็น จางชิงหลี่• หลิวจวิ้นเซียว (Liu Jun Xiao) รับบทเป็น สวีอี้• หวังฉิง (Wang Qing) รับบทเป็น กุ้ยเซียง• ซิงอวิ๋นเจี๋ย (Xing Yun Jia) รับบทเป็น หวั่นวาน• จ้าวฮ่าวหง (Zhao Hao Hong) รับบทเป็น เฉินจวิน• ถูจื่ออิ๋ง (Tu Zhi Ying) รับบทเป็น เจียงปิงปิง• เถียนเสี่ยวเจี๋ย (Tian Xiao Jie) รับบทเป็น เหล่าเฉิน• เฉินอวี่ถง (Chen Yu Tong) รับบทเป็น หลินฟางลู่ ตอนวัยรุ่นเรียบเรียงจาก : youku.tv, alldramalist.comเรียบเรียงจาก : X – YOUKU Official, weibo.com