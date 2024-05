“Moving” ฟาดรางวัลใหญ่แดซัง “นัมกุงมิน&อีฮานี” ฟันยอดเยี่ยมชายหญิง “คิมซูฮยอน” คว้าป๊อปปูล่าร์โหวต ผลรางวัล แพ็คซังอาร์ตอวอร์ด 2024

โดยพิธีมอบรางวัลประจำปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ณ COEX Hall D กรุงโซล โดยมี พัคโบกอม, ซูจี และ ชินดงย็อบ กลับมารับหน้าที่พิธีกรเช่นเคย งานถ่ายทอดสดทางช่องเคเบิ้ล JTBCรางวัลใหญ่ หรือ รางวัลแดซัง สาขาภาพยนตร์ และ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ต่างก็ตกเป็นของ “12.12: The Day” ในขณะที่รางวัลแดซังสาขาโทรทัศน์ตกเป็นของ “Moving” ซึ่งคว้ารางวัลบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมอีกด้วย“My Dearest” ได้รับรางวัลละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม และ “นัมกุงมิน” ยังฟาดรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในสาขาโทรทัศน์อีกด้วย “ฮันนี่ ลี” หรือ “อีฮานี” ม่ายฮีโร่จากเรื่อง “Knight Flower” คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม กลับบ้าน ในขณะที่รายการวาไรตี้ยอดเยี่ยมตกเป็นของ “Adventure by Accident 2”ในสาขาภาพยนตร์ จอมบทบาท “ฮวังจองมิน” ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากการแสดงของเขาใน “12.12: The Day” และ “คิมโกอึน” คว้ารางวัล นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์สุดฮิต “Exhuma” ด้าน “อีโดฮยอน” ก็ยังได้รับรางวัล นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม จากการแสดงของเขาใน “Exhuma” ซึ่งเขาสวมชุดทหารมาขึ้นรับรางวัล ในขณะที่ “จางแจฮยอน” ผู้กำกับ “Exhuma” คว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมกลับบ้านรางวัลแดซัง : ละคร (ซีรีส์) เรื่อง Moving (Disney+)รางวัลละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม : My Dearest (MBC)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม : ฮันดงอุค – The Worst of Evil (Disney+)รางวัลบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม : คังฟูล – Moving (Disney+)รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม : นัมกุงมิน – My Dearest (MBC)รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม : อีฮานี – Knight Flower (MBC)รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม : อันแจฮง – Mask Girl (Netflix)รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม : ยอมฮเยรัน – Mask Girl (Netflix)รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยม : อีจองฮา – Moving (Disney+)รางวัลนักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยม : ยูนา – The Kidnapping Day (ENA)รางวัลคนบันเทิงชายยอดเยี่ยม : นายองซ็อกรางวัลคนบันเทิงหญิงยอดเยี่ยม : ฮงจินคยองรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม : คิมดงชิก / อิมวานโฮ – สารคดี Whales and Iรางวัลรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยม : Adventure by Accident 2 (MBC)รางวัลรายการเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม : Japanese Person Ozawa (KBS 1TV)รางวัลแดซัง : ผู้กำกับคิมซองซู – 12:12 The Dayรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : 12:12 The Dayรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม : จางแจฮยอน – Exhumaรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยม : อีจองฮง – A Wild Roomerรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : ยูแจซอน – Sleepรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม : ฮวังจองมิน – 12:12 The Dayรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม : คิมโกอึน – Exhumaรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม : คิมจงซู – Smugglersรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม : อีซังฮี – My Name is Loh Ki wanรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยม : อีโดฮยอน – Exhumaรางวัลนักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยม : คิมฮยองซอ – Hopelessรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม : คิมบยองอิน – Exhuma (ดนตรีประกอบ)รางวัลพิเศษ GUCCI Impact Award : ภาพยนตร์ The Dream Songsละครเวทียอดเยี่ยม : To My Sonนักแสดงละครเวทียอดเยี่ยม : คังฮเยจิน – To My Sonนักแสดงละครเวทีดาวรุ่ง (Young Theater Award) : อีชอลฮี – A New Movement in an Old Tradition – Blindรางวัลคนดังยอดนิยม PRIZM Popularity Award (ชาย) : คิมซูฮยอนรางวัลคนดับยอดนิยม PRIZM Popularity Award (หญิง) : อันยูจิน IVEข้อมูลข่าวและภาพประกอบ : soompi.com, twitter.com