Review ซีรีส์ : “อุปสรรคร้ายนำพารัก” พีเรียดสืบสวน “สวีลู่ x เว่ยเจ๋อหมิง” นางเอกเปลี่ยนใบหน้ากลับมาแก้แค้น!

แค่เห็นพล็อตซีรีส์จีนแนวโรแมนติกดราม่าอย่าง อุปสรรคร้ายนำพารัก (Lady Revenger Returns From the Fire - 2024) ที่ได้ เว่ยเจ๋อหมิง โคจรมาพบกับ สวีลู่ อีกครั้ง ก็ทำเอาหลายคนตั้งตารอไม่ไหว เพราะเป็นการกลับมาแก้แค้นของนางเอก ต้องบอกว่าไม่ใช่การแก้แค้นธรรมดา แต่เป็นการเปลี่ยนใบหน้า ราวกับเป็นคนละคน เพื่อกลับมาชำระหนี้แค้น ที่ใครไม่เจอกับตัวคงไม่รู้สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ ว่าด้วยเรื่องราวของหลัวอ้ายเหลียน (รับบทโดย หลิวเซียหนิง) บุตรสาวคนโตของพ่อค้าผู้มั่งคั่ง รอบรู้มากพรสวรรค์ จนถูกวางตัวจะได้เป็นผู้สืบทอดกิจการต่อจากผู้เป็นพ่อ แต่ชีวิตที่ราบเรียบของเธอต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล เพราะความอิจฉาริษยาของแม่เลี้ยงและน้องสาว ทำให้เรื่องราวยุ่งเหยิง ถึงขั้นวางแผนฆ่าพ่อตัวเอง เพื่อปกปิดความจริงจึงคิดโยนความผิดให้หลัวอ้ายเหลียนและฆ่าปิดปากโชคยังเข้าข้าง แม้จะถูกทำร้ายแถมหวังให้ถูกไฟคลอกตาย แต่เธอยังสามารถเอาตัวรอดมาได้ แต่ก็บาดเจ็บสาหัส ใบหน้าเสียโฉม โชคดีได้รับความช่วยเหลือจากนายน้อยตระกูลเสิ่น ใช้หญ้าเทพชุบชีวิตน้องสาว แต่ก็ไม่ทันการ ในช่วงนาทีชีวิตนาทีวิกฤตินั้น นายน้อยเสิ่นตัดสินใจทำตามข้อเสนอของหมอที่รักษาน้องสาว ซึ่งแนะนำให้เขาเปลี่ยนใบหน้าของน้องสาว (เสิ่นตันชิง รับบทโดย สวี่ลู่) กับหญิงที่ช่วยชีวิตมา ด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้บิดาที่ล้มป่วยเศร้าโศกจากการจากไปของน้องสาวมากนัก อีกด้านก็ได้ช่วยชีวิตหญิงสาว แม้รู้ดีว่าการเปลี่ยนใบหน้าจะเจ็บปวดสาหัสเพียงใด ก็ยินดีเพื่อหวังจะมีชีวิตรอด จะได้สะสางบัญชีแค้นภารกิจชำระหนี้แค้น ทำให้หลัวอ้ายเหลียนภายใต้โฉมหน้าของเสิ่นตันชิง ได้พบกับสวีเฉิงเฟิง แม่ทัพหนุ่มเเห่งเหลียวเฉิงที่ถูกส่งตัวมาเพื่อปฏิบัติภารกิจลับ ตามหาแผนที่สมบัติที่สูญหายไปอีกครั้ง โดยสวีเฉิงเฟิงเคยช่วยเหลือหลัวอ้ายเหลียนมาก่อน แต่ในการพบกันอีกครั้ง ด้วยตัวตนที่ดูมีความลับและชวนสงสัยของเสิ่นตันชิง ทำให้การพบกันของทั้งคู่ ดูเหมือนคู่กัดมากกว่าคู่รัก และทำให้ชวนติดตามว่าสุดท้ายแล้วแม่ทัพหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดจะจับพิรุธได้หรือไม่ หลัวอ้ายเหลียนภายใต้โฉมหน้าของเสิ่นตันชิงจะแก้แค้นสำเร็จหรือเปล่า ที่สำคัญทั้งคู่จะปลูกต้นรักกันได้อย่างไรสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ บอกเลยว่า แค่เปิดเรื่องมาก็ชวนให้ติดตามแล้ว ว่า นางเอกไปมีความแค้นกับใคร ที่ทำให้ชีวิตพลิกผันจากคุณหนูผู้มั่งคั่งถึงมีอันต้องตกอับ งานนี้ต้องขอชมเชยว่า ซีรีส์เดินเรื่องเร็ว แค่สองอีพีแรก ปมหลักๆ ของเรื่องก็ถูกบอกเล่าออกมาให้หายข้องใจ ดูไปก็แอบสงสารนางเอก ที่เติบโตมากับสมาชิกครอบครัวที่เห็นแก่ตัวเหลือทนในฝั่งพระเอก แค่เปิดตัวมาก็หล่อสะบัด ถึงหลายคนจะแอบขัดใจทรงผม ที่ดูแล้วราวกับประธานหนุ่มคลั่งรักย้อนยุคกับไปเป็นแม่ทัพ แต่พอด้วยลุคหล่อใสของเว่ยเจ๋อหมิง ก็พอจะทำให้หลายคนมองข้ามไปได้ ส่วนดีกรีความฮอตของเว่ยเจ๋อหมิง แฟนซีรีส์คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี เคยฝากผลงานไว้มากมาย อาทิ จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก (Only for Love - 2023), รักนี้ไม่ลืมเลือน (Unforgettable Love - 2021), ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ (Perfect and Casual - 2020)ในฝั่งนางเอกสวี่ลู่ ซึ่งมีผลงานมาแล้วนับไม่ถ้วนเช่นกัน อาทิ ฉากรักวัยฝัน (Love Scenery - 2021), รักกันเมื่อวันฟ้าใส (Sunshine of My Life - 2021), ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร (Tribes and Empires : Storm of Prophecy - 2017) ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกันแม้บทจะไม่ค่อยส่งเท่าไร ทำให้หลายคนดูแล้วแอบลำใยความวู่ว่ามของนางเอก ที่เหมือนจะเก่งแต่ไม่เก่ง แถมคิดอะไรไม่รอบคอบ ทำให้เกือบพลาดท่าและถูกจับโป๊ะได้หลายครั้ง แต่ในส่วนเคมีของพระ-นาง เรื่องนี้เชื่อว่า ทั้งคู่จับมาให้ฟินแบบผิดหวังหลังจากเคยร่วมงานกันมาแล้วในซีรีส์จีนแนวโรแมนติก เรื่องต่งต่งเอิน ยอดนักบริการมือทอง (Hello, Dong Dong En - 2023)เอาเป็นว่าใครที่ชอบซีรีส์จีนพีเรียดแนวสืบสวน มีดราม่ามาให้ลุ้น แต่ยังมีกลิ่นอายความโรแมนติกมาให้ไม่เฉา อุปสรรคร้ายนำพารัก น่าจะเป็นอีกซีรีส์ที่ตอบโจทย์ ด้วยความยาวของซีรีส์มาแบบพอดีๆ 24 ตอนจบ สามารถรับชมเวอร์ชั่นซับไทยได้ทาง WeTVMickey Mousemydramalist.com/