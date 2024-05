เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “ครอบครัวเหนือธรรมชาติ • The Atypical Family” [2024]

ชื่อสากล : The Atypical Familyชื่อไทย : ครอบครัวเหนือธรรมชาติชื่อเกาหลี : 히어로는 아닙니다만 | hi-eo-ro-neun a-nib-ni-da-manแนวซีรีส์ : โรแมนติก • แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : โจฮยอนทัก (Jo Hyeon-tak) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ Snowdrop (JTBC, 2021)ผู้เขียนบท : จูฮวามี (Joo Hwa-mi) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ Meow, the Secret Boy (KBS, 2020)ผู้ผลิต : Story & Pictures Media • Drama House Studio • SLLจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบตอนละ : 70 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่องเคเบิ้ล JTBC • สตรีมมิ่ง Netflix เกาหลีใต้วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 22:30 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 4 พฤษภาคม - วันที่ 9 มิถุนายน 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ ทาง : สตรีมมิ่ง Netflix ประเทศไทย ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 22:00 น. (ตามไทย)สมาชิกทุกคนในครอบครัวตระกูลบกของ “บกกวีจู” (รับบทโดย จางกียง) ล้วนเกิดมาพร้อมพลังพิเศษเหนือธรรมชาติที่แตกต่างกัน บกกวีจู มีความสามารถในการย้อนเวลากลับไปในอดีต เฉพาะช่วงเวลาแห่งความสุขของชีวิตเท่านั้น และเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตได้บกกวีจู เอาแต่ดื่มเหล้าและจมจ่อมอยู่กับกับช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีตกับ “เซยอน” (รับบทโดย จองมินอา) ภรรยาผู้จากไป จนทำให้เขามีอาการซึมเศร้า สุดท้ายส่งผลให้เขาต้องสูญเสียพลังเหนือธรรมชาติ ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้อย่างเคยส่วนคนอื่นๆ เว้น “ออมซุนกู” (รับบทโดย โอมันซ็อก) พ่อของเขา ต่างก็สูญเสียพลังกันยกบ้าน “บกมันฮึม” (รับบทโดย โกดูชิม) ผู้เป็นแม่ ก็ไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้ ด้าน “บกดงฮี” (รับบทโดย คิมซูฮยอน หรือ คลอเดียคิม) พี่สาวรูปร่างอวบอ้วนกินจุ๊บกินจิ๊บตลอดๆ ก็ไม่สามารถบินได้ ขณะที่ “บกอินอา” (รับบทโดย พัคโซอี) ลูกสาวของบกกวีจูก็ไม่มีทีท่าว่าจะแสดง หรือมีพลังวิเศษใดๆ เพราะวันๆ เด็กสาววัยมัธยมต้นเอาแต่ก้มหน้าเล่นเกมออนไลน์ชนิดติดงอมแงมอีกต่างหาก บกมันฮึม ออกอาการเครียดหนักกว่าใคร ถึงขั้นชวนให้สมาชิกคนอื่นๆ กระโดดหน้าผาจบชีวิตปิดตำนานตระกูลบกเลยทีเดียวจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง “โดดาแฮ” (รับบทโดย ชอนอูฮี) ได้ช่วยชีวิตของ บกกวีจู เอาไว้ จากการจมน้ำทะเล ขณะที่หนุ่มผู้เคยย้อนอดีตได้ กลับเห็นว่าเธอเป็นเซยอนอดีตภรรยาผู้ลาลับ โลกยังกลมแท้ทรู เพราะต่อมาดาแฮยังได้แนะนำคอร์สนวดคลายเส้นจากการอาการนอนไม่หลับให้ บกมันฮึม ซึ่งบรรดาสาวพนักงานนวดคนอื่นๆ เข็ดขยาดคุณนายบกจอมขี้ตืด ด้วยการดูแลระดับพรีเมี่ยมจนอีกฝ่ายเกิดติดใจ และประทับใจมากเมื่อรู้ว่าสาวร้านนวดคือคนช่วยชีวิตลูกชายเอาไว้คราวก่อน บกมันฮึม จึงถือโอกาสชวน โดดาแฮ มาร่วมทานมื้อค่ำกลางสวนสวยที่บ้านเพื่อเป็นการขอบคุณ ซึ่งบนโต๊ะอาหารได้มีการปะทะคารมระหว่างคนในครอบครัวเบาๆ และดาแฮก็นำเรื่องราวที่พบเจอ กลับมาเล่าให้เพื่อนๆ ชาวแก๊งของเธอฟังนับตั้งแต่ได้เข้าไปพัวพันกับครอบครัวของบกกวีจู ก็มีเหตุให้ดาแฮและกวีจูต้องใช้ชีวิตร่วมกันบ่อยๆ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ที่สำคัญต่อตัวเธอเอง และสมาชิกครอบครัวที่มีพลังเหนือเหนือมนุษย์ทุกคน หญิงสาวผู้ลึกลับ จะสามารถกอบกู้สถานการณ์อันวิกฤตของครอบครัวนี้ได้หรือไม่? อย่างไร?• จางกียง (Jang Ki-yong) รับบทเป็น บกกวีจู• ชอนอูฮี (Chun Woo-hee) รับบทเป็น โดดาแฮ• โกดูซิม (Go Doo-shim) รับบทเป็น บกมันฮึม - แม่ของบกกวีจู• คิมซูฮยอน หรือ คลอเดีย คิม (Kim Soo-hyeon, Claudia Kim) รับบทเป็น บกดงฮี - พี่สาวของบกกวีจู• พัคโซอี (Park So-yi) รับบทเป็น บกอีนา - ลูกสาวของบกกวีจูและเซยอน• โอมันซ็อก (Oh Man-seok) รับบทเป็น ออมซุนกู – พ่อของบกกวีจู• คิมกึมซุน (Kim Guem-soon) รับบทเป็น แพคอิลฮง• รยูอาเบล (Ryu Abel) รับบทเป็น เกรซ• ชเวกวังรก (Choi Kwang-rok) รับบทเป็น โนฮยองแท• อีชีอน (Lee Si-on) รับบทเป็น บกกวีจู (ตอนเด็ก)• จองมินอา (Jung Min-ah) รับบทเป็น เซยอน - ภรรยาของบกกวีจูเรียบเรียงจาก : www.netflix.com, soompi.com, hancinema.net, Wikipedia.orgภาพประกอบ : เพจ JTBC Drama, X - netflix