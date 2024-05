เปิดรั้วโรงเรียนชนชั้นสูง “แม็กซ์ตัน ฮอลล์”

: Maxton Hall – The World Between Us (Maxton Hall - โลกที่ขวางระหว่างเรา): สร้างจากนวนิยายขายดีที่ได้รับรางวัล “Save Me” จากปลายปากกาของนักเขียน Mona KastenUFA Fiction: Martin Schreier (Dreamfactory) และ Tarek Roehlinger (A State of Emergency): Harriet Herbig-Matten (Bibi & Tina: Einfach Anders) รับบท “รูบี้” และ Damian Hardung (How to Sell Drugs Online (Fast)) รับบท “เจมส์” พร้อมด้วยนักแสดงอื่นๆ ได้แก่ Sonja Weißer (Tatort) รับบท “ลิเดีย”, Runa Greiner (Suck Me Shakespeer) รับบท “เอมเบอร์”, Justus Riesner (Loving Her) รับบท “อลิสแตร์ เอลลิงตัน” และ Andrea Guo (Der Schwarm) รับบท “ลิน หวาง”: พร้อมกันทั้งหมด 6 ตอน วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ที่ Prime Video กว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลกเมื่อรูบี้ค้นพบความลับอันน่าตกใจในโรงเรียนไฮโซแม็กซ์ตัน ฮอลล์โดยบังเอิญ เจมส์ โบฟอร์ต ทายาทมหาเศรษฐีผู้หยิ่งผยองจึงต้องรับมือกับนักเรียนทุนผู้มีไหวพริบอย่างรูบี้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา นักเรียนเจ้าเสน่ห์ก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อปิดปากรูบี้ให้สนิท และแม้ว่าทั้งสองจะมาจากต่างโลก แต่ในไม่ช้าพวกเขาจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกัน…ซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวความรักสมัยใหม่ระหว่างเด็กหนุ่มชนชั้นสูงและเด็กสาวชนชั้นคนทำงาน ในโลกแห่งความเย้ายวนใจ ศักดิ์ศรี ความลับ และดราม่ารูบี้ใฝ่ฝันที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และทุนการศึกษาจากวิทยาลัยชั้นนำอันทรงเกียรติ แม็กซ์ตัน ฮอลล์ ก็ช่วยให้เธอเข้าใกล้ความฝันของเธอมากขึ้นแม้ว่าตัวเธอจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโลกของคนรวยเลยก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม รูบี้จะไม่ยอมให้อะไรหรือใครมาทำให้เธอไขว้เขวไปจากเป้าหมาย โดยเฉพาะบรรดาเพื่อนร่วมชั้นที่หยิ่งผยองและมีสิทธิพิเศษ ซึ่งรูบี้จงใจหลีกเลี่ยงอยู่ตลอด แต่เมื่อเธอจับได้ว่าลิเดีย โบฟอร์ตตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง รูบี้จึงกลายเป็นจุดสนใจของเจมส์ พี่ชายของลิเดียโดยไม่รู้ตัว และจู่ๆ โลกที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเธอก็เริ่มสั่นคลอนเจมส์เป็นทายาทบริษัทแฟชั่น เขาโหยหาที่จะได้รับอิสรภาพจากมอร์ติเมอร์ พ่อจอมบงการของเขา เพื่อหลีกหนีจากบรรยากาศกดดันในบ้านโบฟอร์ต เจมส์จึงใช้เวลาไปกับงานปาร์ตี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้หญิง และกีฬา เขาต้องเผชิญหน้ากับรูบี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของลิเดียน้องสาวฝาแฝดที่เขารัก แต่เมื่อรูบี้ปฏิเสธที่จะยอมอยู่ใต้การบงการของเขา โลกของเจมส์ผู้โด่งดังและมีอิทธิพลก็กลับตาลปัตร และนำเขาไปสู่ดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักเมื่อมองแวบแรก ลิเดียดูเหมือนเป็นหุ่นเชิดคนสำคัญที่สมบูรณ์แบบของกลุ่มบริษัทแฟชั่นโบฟอร์ต เธอสวยสง่าเสมอ เกรดดีระดับเฟิร์สคลาส ภาพลักษณ์ที่ไม่เคยสั่นคลอน และความสนใจหลงใหลในแฟชั่น แต่ลิเดียถูกพ่อของเธอตัดสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเมื่อเธอตกหลุมรักครูคนหนึ่งเข้า และถูกจับได้ และเธอก็ขู่ว่าจะทำให้ครอบครัวโบฟอร์ตตกอยู่ในข่าวอื้อฉาวครั้งใหญ่เอมเบอร์เป็นเจ้าของบล็อก “Bellbird” และในฐานะช่างตัดเสื้อเจ้าความคิด เธอมักจะแสดงผลงานของเธอในโลกออนไลน์ เอมเบอร์มั่นใจในตนเองและไม่หวั่นไหวไปกับความเห็นของคนอื่น เธอพร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำรูบี้พี่สาวของเธอเสมอ แต่เมื่อเธอถูกดึงดูดเข้าสู่วงสังคมของเจมส์และค่อย ๆ ห่างเหินจากครอบครัว เอมเบอร์ก็เริ่มรู้สึกกังวลเรื่องรูบี้อลิสแตร์คือหัวใจของกลุ่มของเจมส์ เขาเป็นมิตรและภักดี แต่ความสัมพันธ์ลับกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งทำให้เขารู้สึกกดดัน เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ต่อสาธารณะ แต่คู่ของเขายังไม่พร้อม อลิสแตร์ก็จำเป็นต้องตัดสินใจเรื่องยากลำบากหลังจากที่เจมส์จับได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ลินเป็นเพื่อนสนิทของรูบี้ที่แม็กซ์ตัน ฮอลล์ ในฐานะลูกสาวผู้สดใสของคู่รักศิลปินชาวเอเชีย เธอใฝ่ฝันที่จะเรียนที่อ็อกซ์ฟอร์ด ลินเป็นคนตรงไปตรงมาและคอยอยู่เคียงข้างเพื่อนเสมอ เธอคือคนที่ทำให้ชีวิตในโรงเรียนของรูบี้ไม่ขื่นขมเกินไปนัก และมักจะพูดถึงความงี่เง่าของเพื่อนร่วมชั้นที่เธอไม่ชอบให้รูบี้ฟังอยู่ตลอด