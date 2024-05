“The Idea of You” สัมพันธ์ของสาววัย 40 กับหนุ่มนักดนตรี วัย 24 ! (Prime Video)

: โรแมนติก ดราม่า: 115 นาที: R: วันที่ 2 พฤษภาคม 2567: Anne Hathaway (แอนน์ แฮทธาเวย์), Nicholas Galitzine (นิโคลัส กาลิตซีน), Ella Rubin (เอลลา รูบิน), Annie Mumolo (แอนนี่ มูโมโล), Reid Scott (รีด สก็อตต์), Perry Mattfeld (เพอร์รี แมตต์เฟลด์), Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White, Dakota Adan: Michael Showalter (ไมเคิล โชวอลเตอร์): Michael Showalter (ไมเคิล โชวอลเตอร์) และ Jennifer Westfeldt โดยอ้างอิงจากนิยายเรื่อง The Idea of You ของ Robinne Lee: Cathy Schulman p.g.a., Gabrielle Union p.g.a., Anne Hathaway p.g.a., Robinne Lee, Eric Hayes, Michael Showalter (ไมเคิล โชวอลเตอร์), Jordana Mollick: Douglas S. Jones, Jason Babiszewski, Jennifer Westfeldt, Kian Gassจากนิยายว่าด้วยความรักร่วมสมัยในชื่อเดียวกัน The Idea of You บอกเล่าเรื่องราวของโซแลน (แอนน์ แฮทธาเวย์) คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 40 ที่เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบไม่คาดคิดกับเฮย์ส แคมป์เบลล์ (นิโคลัส กาลิทซีน) วัย 24 นักร้องนำแห่ง August Moon บอยแบนด์ที่ฮอตที่สุดแห่งยุคชีวิตของโซแลน(Solène) สุขสบายและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี เธอหย่าร้างมาหลายปีและเป็นโสด โซแลนให้ความสำคัญอิสรภาพ เพื่อน ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอิซซี่ (Izzy) ลูกสาววัยรุ่น และความมุ่งมั่นในงานของเธอ นั่นคือการดูแลแกลเลอรีศิลปะในย่านซิลเวอร์เลคของลอสแองเจลิสเพื่อแสดงผลงานของศิลปินท้องถิ่น ถึงอย่างนั้น เธอก็ไม่ได้ละทิ้งจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยไปเสียหมด เพราะโซแลนวางแผนทริปตั้งแคมป์คนเดียวในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 40 ปีของตัวเอง ในขณะที่แดเนียล (Daniel) อดีตสามีของเธอ จะพาอิซซี่และเพื่อนของเธออีกสองคนไปเทศกาลดนตรี Coachella ด้วยบัตรวีไอพีที่มาพร้อมสิทธิ์เข้าชมบอยแบนด์ August Moon ซึ่งแดเนียลจำได้ว่าเป็นวงโปรดของอิซซี่ที่มี เฮย์ส แคมป์เบลล์ (Hayes Campbell) เป็นนักร้องนำ ถ้ามีใครถามโซแลนว่าชีวิตเธอเป็นยังไงบ้าง เธอคงจะตอบว่า ทุกอย่างปกติดี ขอบคุณเมื่อโซแลนเริ่มสานสัมพันธ์กับเฮย์ส จู่ๆ ทุกอย่างก็น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่ไปหมด แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า? แม้จะยังไม่มั่นใจ แต่โซแลนก็สนุกกับการใช้เวลาร่วมกับหนุ่มเจ้าเสน่ห์และจริงใจคนนี้ และต้องยอมรับว่าพวกเขาทั้งคู่มีเคมีเข้ากันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ การพูดคุยกับเฮย์สเป็นเรื่องง่ายและเขาก็ทำให้เธอหัวเราะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่หอมหวาน และในบางมุมก็คือสิ่งที่โซแลนต้องการในชีวิตในตอนนี้ แต่เธอยังมีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เธอต้องการชีวิตที่ไม่ซับซ้อน และลูกสาวของเธอต้องมาก่อนเสมอ นอกจากนี้เธอยังมีงานในแกลเลอรีที่เธอทุ่มเทสร้างขึ้นมากับมือ รวมถึงศิลปินและพนักงานที่เธอต้องดูแล และในทางกลับกัน เฮย์สกำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งชื่อเสียง แฟนเพลง การแสดง โรงแรมหรู และปาปารัสซี่ โลกที่เกือบเหนือจริงและต้องเดินทางตลอดเวลา พวกเขาทั้งสองอยู่ในโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เขาอายุ 24 ส่วนเธออายุ 40 คนต้องพูดถึงเรื่องนี้แน่ !