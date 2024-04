“Queen of Tears” ทำถึง!! ตอนจบฟาดแรงจน "Crash Landing On You" ร่วง คว้ามงครองแชมป์ซีรีส์เรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ช่อง ทีวีเอ็น

โดยเมื่อคืนวันที่ 28 เมษายน ตอนสุดท้ายของซีรีส์โรแมนติกโคตรฮิตที่นำแสดงโดย “คิมซูฮยอน” และ “คิมจีวอน”สร้างสถิติใหม่สำหรับเรตติ้งผู้ชมสูงสุดของ ซีรีส์ หรือ ละคร ที่ออกอากาศในประวัติศาสตร์ของช่อง tvNตามรายงานของ Nielsen Korea ตอนจบของซีรีส์ “Queen of Tears” ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 24.850 % ซึ่งสามารถทำลายสถิติ 21.683 % สำหรับตอนจบที่ซีรีส์ “Crash Landing on You” ทำไว้ในฐานะแชมป์อันดับ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ได้อย่างง่ายดายเรียกว่าตลอดความยาว 1 ชั่วโมง กับ 49 นาที ของตอนที่ 16 อันเป็นตอนอวสาน เกิดเหตุการณ์มากมายให้แฟนๆ ได้ลุ้นตลอดเวลา ทั้งการชิงควีนส์กรุ๊ปคืนมาจากนางมาร “โมซึลฮี” (อีมีซุก) และลุ้นเยี่ยวเหนียวว่า ความจำของ “ฮงแฮอิน” (คิมจีวอน) จะกลับมาจำ “แบ็คฮยอนอู” (คิมซูฮยอน) ได้เหมือนเดิมหรือไม่ และจะหนีพ้นจาก “ยุนอึนซอง” (พัคซึงฮุน) ได้อย่างไร ซึ่งเรื่องราวก็จบลงอย่างคลี่คลายสาสมใจคนดู ชนิดที่ต้องเสียน้ำตาด้วยความประทับใจกันทั่วโลกผลงานที่ผู้ชมมอบความรักให้ท่วมท้นครั้งนี้ ยังทำให้ “Queen of Tears” ขึ้นไปอยู่บน TOP 3 ซีรีส์เรตติ้งสูงสุดตลอดกาลช่องเคเบิ้ลทีวี อีกด้วยขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและทีมงาน “Queen of Tears” สำหรับสถิติใหม่ที่พวกเขาร่วมกันสร้างสรรค์!อันดับ 1 : The World of the Married – 28.371 % (JTBC)อันดับ 2 : Reborn Rich – 26.948 % (JTBC)อันดับ 3 : Queen of Tears – 24.850 % (tvN)อันดับ 4 : SKY Castle – 23.779 % (JTBC)อันดับ 5 : Crash Landing on You – 24.850 % (tvN)อันดับ 1 : 24.850 % - Queen of Tears (28 เมษายน 2024)อันดับ 2 : 21.683 % - Crash Landing on You (2019)อันดับ 3 : 18.803 % - Reply 1988 (2015)อันดับ 4 : 18.680 % - Goblin หรือ Guardian: The Lonely and Great God (2016)อันดับ 5 : 18.129 % - Mr. Sunshine (2018)ข้อมูลข่าว : soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : X - tvN Drama, hancinema.net