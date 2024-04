Review ซีรีส์ : “ฮวาจื่อ บุปผากลางภัย” ซีรีส์จีนฟอร์มดี ชูพลังผู้หญิง ดูฉ่ำหัวใจ “หูอี้เทียน VS จางจิ้งอี๋”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ขึ้นแท่นเป็นอีกซีรีส์จีนที่หลายคนตั้งตารอ สำหรับ ฮวาจื่อ บุปผากลางภัย (Blossoms in Adversity - 2024) เพราะเป็นการกลับมารับงานพีเรียดครั้งแรกในรอบ 4 ปีของหูอี้เทียน พระเอกสายละมุน ขวัญใจคอซีรีส์ ที่เคยฝากผลงานไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พิชิตรักนักแม่นปืน (Hello the Sharpshooter -2022) หรือ นับแต่นั้นฉันรักเธอ (A Love So Beautiful - 2020)แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะทุกคนจะได้เห็นหูอี้เทียนในลุคใหม่ หล่อเท่ สูงสง่า ในมาดใต้เท้าที่บุ๋นก็เก่ง บู๊ก็ไม่เบา งานนี้บอกเลยหูอี้เทียนไม่ทำให้ผิดหวัง แถมบทยังส่งสุดๆ จนทำให้ใครเผลอกดเข้ามาดูเป็นโดนหูอี้เทียนตกนอกจากจะได้พระเอกระดับแม่เหล็กมานำแสดงแล้ว ฝั่งนางเอกก็ไม่น้อยหน้า ได้นางเอกหน้าสวยอย่างจางจิ้งอี๋ นางเอกสาวน้องใหม่แจ้งเกิดจาก ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง (Lighter and Princess - 2022) มาเสริมทัพ รับบทฮวาจื่อ คุณหนูใหญ่แห่งตระกูลฮวา ที่ต้องบอกว่าด้วยหน้าหวานๆ แต่แววตาสู้คนและแน่วแน่ ทำให้เธอสามารถตีบทแตก แถมเคมียังเข้ากับหูอี้เทียน จนทำเอาคนดูฟินตัวแตกเลยทีเดียว อีกทั้งบทบาทการแสดงในเรื่องนี้เธอยังได้รับคำชมในพัฒนาการแสดงไปอีกขั้นนักแสดงนำว่าปังแล้ว อีกไฮไลต์ที่ส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังกลายเป็นกระแสอย่างต่อเนื่อง คือ เนื้อเรื่องที่เข้มข้น​จากเวอร์ชั่นนิยายออนไลน์ที่ทำให้หลายคนติดใจ พอกลายมาเป็นซีรีส์ก็ยังท็อปฟอร์ม ใครที่เผลอกดเข้าไปเป็นติดงอมแงม แถมงานนี้ยังได้ผู้กำกับยอดฝีมืออย่าง จูรุ่ยปิน ที่เคยฝากผลงานซีรีส์เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) มาดูแลงานสร้างให้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซีนต่อสู้ หรือ ซีนทั่วไป ก็ทำออกมาได้ภาพสวย ดูเพลินสำหรับ ฮวาจื่อ บุปผากลางภัย ว่าด้วยเรื่องราวของตระกูลฮวาอันทรงเกียรติ แต่วันหนึ่งต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมครั้งใหญ่ เมื่ออิทธิพลของตระกูลที่มีเหลือล้น ทำให้ฮ่องเต้หวาดระแวง จนสั่งลงโทษยึดทรัพย์ เนรเทศบุรุษทั้งตระกูลไปทางเหนือ เหลือไว้เพียงสตรีและเด็กหลายสิบชีวิตต้องเผชิญชะตากรรมโชคดีที่ฮวาจื่อ​ คุณหนูใหญ่ของตระกูล เป็นคนฉลาดเฉลียว รักอิสระ และมีความคิดที่แตกต่างจากสตรีทั่วไป เนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากคุณปู่ ทำให้มีโอกาสเดินทางไปทั่วหล้า เห็นโลกมามาก จนแกร่งเกินใคร เมื่อเห็นว่าตระกูลมีภัย เธอจึงทำทุกวิถีทาง เพื่อประคับประคองครอบครัวใหญ่ให้พ้นภัยขณะที่ กู่เยี่ยนซี (รับบทโดย หูอี้เทียน) หนุ่มรูปงามที่มีความสามารถ ทั้งเรื่องวิชาการและการต่อสู้ มีศักดิ์เป็นหลานฮ่องเต้ รับหน้าที่เฝ้าชายแดนอยู่ทางเหนืออยู่หลายปี ก่อนจะเข้าเมืองหลวงมาเพื่อรับใช้ฮ่องเต้ ในฐานะเสนาบดีสำนักสัตตะดารา และได้รับมอบหมายให้ไปยึดทรัพย์จวนของตระกูลฮวา แต่ในอีกด้านเขากลับเป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่คอยแอบช่วยเหลือและสนับสนุนฮวาจื่ออยู่ตลอด เลยทำให้ความหวังดี ค่อยๆ บ่มเพาะเป็นมิตรภาพและความรักที่ลึกซึ้งจุดที่พีคของซีรีส์เรื่องนี้ คือ เปิดเรื่องมาแค่อีพีที่สอง ก็ทำเอาแฟนๆ ใจหาย เพราะยังไม่ทันได้ฟินกับหน้าหล่อๆ ในลุคโบราณของกู่เยี่ยนซีจนจุใจ เพื่อพิสูจน์ความภักดีต่อหน้าฮ่องเต้ว่าตัวเองไม่ได้หวังจะชิงตำแหน่งรัชทายาท กู่เยี่ยนซีเลยทุ่มทุนสร้างเอากระบี่กรีดหน้าตัวเองจนเป็นรอยแผลเป็น เพราะตามกฎแล้ว ผู้ที่หน้าตามีบาดแผล จะไม่สามารถแต่งตั้งเป็นรัชทายาทได้อย่างไรก็ตามถ้าดูจากเส้นเรื่องทั้งหมด หลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้หวือหวา แต่เบื้องหลังความธรรมดานี้เอง กลับมีรายละเอียดมากมายซ่อนอยู่ และชวนให้ผู้ชมร่วมลุ้นพร้อมเป็นกำลังใจให้พระ-นาง ที่หลายคนประทับใจ คือ​เนื้อหาที่ดูเพลินๆ มีกลิ่นอายของซีรีส์จีนพีเรียดทรงมาตรฐานมักเป็นเรื่องราวของตระกูลใหญ่ และการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในราชสำนักเพียงแต่เสน่ห์ของเรื่องนี้ คือ การชูพลังของผู้หญิงมาเป็นไฮไลต์ของเรื่อง ซึ่งฉีกจากค่านิยมของชาวจีน ที่ผู้หญิงมักจะเป็นช้างเท้าหลัง แต่เมื่อสถานการณ์บังคับบุรุษในครอบครัวถูกเนรเทศ ทำให้นางเอกต้องขยับมาเป็นช้างเท้าหน้า รับมือกับสารพัดปัญหาที่พร้อมพุ่งชนจากทุกทิศทาง ยังไม่รวมการบริหารความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวใหญ่ ที่เรื่องราววุ่นๆ ไม่เว้นแต่ละวัน จนดูไปก็ต้องให้กำลังใจนางเอกไปที่ขาดไม่ได้ คือ เรื่องราวของความรักของพระ-นาง ที่เริ่มต้นก็มีปมซะแล้ว โชคดีที่พระ-นางเรื่องนี้ ฉลาดทันกัน เลยไม่มีความลำใย ที่ออกแนวพ่อแง่แม่งอนให้ดูแล้วแล้วหงุดหงิด แถมยังเขียนบทมาเอาใจแฟนๆ ให้ดูฟินกับฉากหวานๆ มีซีนอุ่นเตียง มาให้ผู้ชมได้จิกหมอนเป็นระลอกๆด้วยความกลมกล่อมของเนื้อหานี้เอง ทำให้ฮวาจื่อ บุปผากลางภัย โกยเรตติ้งและกระแสไปอย่างสง่างาม เอาเป็นว่าใครที่อยากพิสูจน์ด้วยตัวเองว่า ซีรีส์เรื่องนี้ทำถึงแค่ไหน ทำไมหลายคนเผลอกดเข้ามาดูแล้วเป็นหยุดไม่ได้ ตามไปชมกันได้แล้วทั้งพากย์ไทย/ซับไทยทาง TrueID, Youku มีทั้งหมด 40 ตอนMickey Mousemydramalist.com/