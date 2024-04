ชมฟรี! 100 ปี ‘กิมย้ง’ กับความรุ่งโรจน์แห่งยุทธภพมังกรหยก

‘ฮ่องกง’ จัดนิทรรศการ "A Path to Glory – Jin Yong’s Centennial Memorial" ชมฟรี ! รำลึก 100 ปี ‘กิมย้ง’ เส้นทางสู่ความรุ่งโรจน์แห่งยุทธภพมังกรหยกปีนี้ เรื่องราวของ “มังกรหยก”จะถูกพูดถึงอีกครั้ง เพราะมีการจัดสร้างทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ ซีรีส์ มังกรหยก (The Legend of Heroes – 2024 หรือ Jin Yong Wu Xia Shi Jie) ที่จะมาออนแอร์บน WeTV Thailand มีทั้งหมด 5 พาร์ท 60 ตอน แบ่งเป็น มารบูรพาและพิษประจิม, ราชันย์ทักษิณและยกจกอุดร , ประลองยุทธ์บนเขาหัวซาน, เดชคัมภีร์นพเก้า และ ผู้ภักดีเลือดเหล็ก (ก๊วยเจ๋ง-อึ้งย้ง) ซึ่งเป็นตอนหลักของเรื่อง นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์ “มังกรหยก” ฟอร์มยักษ์ชื่อThe Legend of the Condor Heroes: The Great Hero (2024) ของ “ฉีเคอะ” ที่ เซียวจ้าน รับบท “ก๋วยเจ๋ง” และ “จางต๋าเฟย” รับบท “อึ้งย้ง” ทั้งหมดล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองวาระ 100 ปีของ นักประพันธ์ “กิมย้ง” ทั้งสิ้น !ว่าไปแล้ว นิยายจีนเรื่องอื่นที่เรารู้จักกันดีในโลกภาพยนตร์อื่นๆ เช่น วีรบุรุษจ้าวอินทรี, ดาบมังกรหยก , กระบี่เย้ยยุทธจักร, แปดเทพอสูรมังกรฟ้า ฯลฯ“ละครออนไลน์” พาคุณไปฮ่องกง เพื่อชม 2 นิทรรศการนี้ปีนี้ 2567 เป็นปีที่นักเขียนชื่อดังระดับตำนานในวงการนิยายจีนอย่างกิมย้ง (ดร.หลุยส์ ชา) มีอายุครบ 100 ปี มีคำกล่าวเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของกิมย้งที่ว่า “ที่ไหนมีคนจีน ที่นั่นย่อมมีโลกแห่ง “อู่เสีย” (Wuxia) ของกิมย้ง” ตลอดชีวิตที่ผ่านมา กิมย้งได้จรดปลายปากการังสรรค์นิยายจีนกำลังภายในรวมทั้งหมด 15 เรื่อง และให้กำเนิดตัวละครมามากกว่า 1,400 ตัว ผลงานอันโดดเด่นของเขามียอดจำหน่ายมากกว่า 100 ล้านเล่มทั่วโลก และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 14 ภาษา ด้วยความลึกซึ้งในแง่ของคุณค่าด้านมนุษยนิยม สังคม และศิลปะ นิยายของเขาจึงไม่เพียงดึงดูดใจนักอ่านเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลสั่นสะเทือนวงการวรรณกรรมทั่วโลกอีกด้วย ด้วยเหตุผลเช่นนี้เอง ผลงานของกิมย้งจึงขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในงานวรรณกรรมคลาสสิกของทั้งจีนและประเทศต่างๆ ทั่วโลกนิทรรศการ "A Path to Glory - Jin Yong's Centennial Memorial” ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอีเวนต์ศิลปะและวัฒนธรรมขนาดใหญ่ของฮ่องกง (Hong Kong Mega Arts and Cultural Events Fund), การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board) และ กรมสันทนาการเเละวัฒนธรรม (Lisure and Cultural Services Department) ฮ่องกงคือบ้านเกิดของ “อู่เสีย” (Wuxia)” ผลงานการประพันธ์ของกิมย้งและเป็นแหล่งที่ผสานรวมวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก โดยนิทรรศการยาวหกเดือนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ "ผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญ" ทุกคนได้หวนคำนึงถึงศิลปะการต่อสู้แบบคลาสสิกและร่วมรำลึกถึงผลงานอันเป็นอมตะเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีของกิมย้ง โดยอีเวนต์ดังกล่าวประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ และ การนิทรรศการศิลปะสาธารณะ เพื่อนำเสนออีเวนต์ทั่วฮ่องกงในแนวคิดเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกิมย้ง ผ่านการผสมผสานของสื่อหลายรูปแบบ ทั้ง นักแสดงท้องถิ่น, ประสบการณ์ศิลปะดิจิทัลเสมือนจริง, รูปปั้น, ภาพวาด, งานออกแบบตัวอักษร (Calligraphy), งานออกแบบ, ภาพยนตร์, สื่อบันเทิงทางโทรทัศน์ และดนตรีโดยมีการจัดแสดงหุ่นรูปปั้นตัวละครของกิมย้ง 10 ตัว จากฝีมือการสร้างสรรค์ของประติมากร Ren Zhe ซึ่งตัวละครทั้งสิบที่จะนำมาจัดแสดง ประกอบไปด้วย เซียวเหล่งนึ่ง, เอี๊ยก้วย, ก๊วยเจ๋ง, เจงกิสข่าน, ราชครูจักรทอง, จิวแป๊ะทง, อ้วนง้วนอั้งเลียก, แม่ชีมิกจ้อ, Hu Fei, และ Fan Yao นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงกระโจมแบบมองโกเลียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง มังกรหยก หยกก๊าหว่า (The Eagle-shooting Heroes) ซึ่งจะเปิดให้ผู้เข้าชมทุกท่านได้เข้าไปดื่มด่ำประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ รับฟังเรื่องราวผ่านเครื่องบรรยายหลายภาษาและเทคโนโลยี AR ที่ผสานโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนจริง สถานที่แห่งนี้จะนำฉากและเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครในนิยายมาบอกเล่าใหม่ให้เห็นภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะปลุกความทรงจำที่ทุกคนมีร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถ่ายภาพเก็บความทรงจำเหล่านั้นไว้อีกด้วย ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟกันอย่างต่อเนื่องที่ Edinburgh Place พร้อมสนุกไปกับการอ่านนวนิยายร่วมกัน คอนเสิร์ต และเวิร์กช็อปวาดภาพ เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมทั่วไป ทำให้พวกเขาเกิดความเข้าใจทั้งในชิ้นงานประพันธ์ของกิมย้ง วรรณกรรมจีน และวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงหุ่นรูปปั้นตัวละครจากผลงาน 5 เรื่องของกิมย้ง 22 ตัว ซึ่งรังสรรค์โดยประติมากร Ren Zhe ประกอบไปด้วย Xiaolongnu จากลูกมังกรหยก วีรบุรุษจ้าวอินทรี (The Giant Eagle and its Companion) Guo Jing, Huang Rong, Ouyang Feng, Wang Chongyang, Hong Qigong, Yi Deng และ Huang Yaoshi จาก มังกรหยก หยกก๊าหว่า (The Eagle-shooting Heroes) Dongfang Bubai, Ren Woxing, Linghu Chong, Ren Yingying and Feng Qingyang จากกระบี่เย้ยยุทธจักร (The Smiling) Proud Wanderer Zhang Wuji และ The Four Guardian Kings – Golden-haired Lion King, Purple Robe Dragon King, White-browed Eagle King และ Green-winged Bat King จากดาบมังกรหยก (The Heaven Sword and the Dragon Sabre) และ Xiao Feng, Xu Zhu and Duan Yu จากแปดเทพอสูรมังกรฟ้า (The Demi-Gods and the Semi-Devils) นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสัมมนา การเสวนา การจัดแสดงผลงานแบบอิมเมอร์ซีฟ และงานประติมากรรมอันล้ำค่าจากฝีมือของศิลปินรายดังกล่าวอีกด้วย