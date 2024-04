“กงยู” ถูกเกี้ยวร่วมงาน “ซงฮเยคโย” ในซีรีส์จากผู้กำกับ "Coffee Prince" และนักเขียนบท "โนฮีคยอง"

โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (24 เมษายน 2024) มีรายงานข่าวให้แฟนๆ ซีรีส์ใจฟูว่า “กงยู” กำลังอยู่ระหว่างเจรจาหารือเพื่อรับบทนำในโปรเจ็กต์ใหม่ที่เขียนบทโดยนักเขียนชื่อดัง “โนฮีคยอง” (Noh Hee-kyeong) โดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่า “ซงฮเยคโย” ก็กำลังเจรจาเงื่อนไขในเชิงบวก เพื่อนำแสดงในซีรีส์หรือละครเรื่องนี้ด้วยต่อรายงานข่าวดังกล่าว ตัวแทนฝ่ายบริหารจาก “ซุป” (SOOP) เอเจนซี่ต้นสังกัดของกงยู เปิดเผยว่า “เป็นเรื่องจริงที่กงยูได้รับข้อเสนอสำหรับโปรเจ็กต์ใหม่ของโนฮีคยอง ขณะนี้เขากำลังพิจารณาอยู่”ตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า ซีรีส์ที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเขียนโนฮีคยอง จะเป็นซีรีส์แนวอิงประวัติศาสตร์ยุคใหม่ สะท้อนภาพและเรื่องราวของผู้คนในอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะก้าวผ่านอุโมงค์ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาอันปั่นป่วน และถือเป็นจุดกำเนิดของวงการบันเทิงของเกาหลีใต้อีกด้วยสำหรับ โนฮีคยอง เคยเขียนเรื่อง It's OK, That's Love, Dear My Friends, Our Blues และอื่นๆ อีกมากมาย ก่อนหน้านี้เธอยังเคยร่วมงานกับซงฮเยคโยในซีรีส์เรื่อง Worlds Within ปี 2008 และ เรื่อง That Winter, The Wind Blows ปี 2013ในขณะเดียวกัน ผู้กำกับหญิง “อียุนจอง” (Lee Yoon-jeong) ที่ดูแลโปรเจ็กต์นี้ ก็ได้รับการยอมรับจากผลงานที่ประสบความสำเร็จของเธอ อาทิเช่น Coffee Prince, Cheese in the Trap และ The Lies Withinสำหรับกงยูมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ “The Trunk” นำแสดงคู่กับ “ซอฮยอนจิน” (Seo Hyun-jin) และมีชื่อในโปรเจ็กต์ที่แฟนๆ รอคอย “Squid Game” ซีซั่น 2 ที่จ่อคิวออนแอร์ในปี 2024 นี้ ทาง เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ทั้งสองเรื่องข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net