เรตติ้งห่างแชมป์แค่จุดทศนิยม "Queen Of Tears" เดินหน้าสู่สัปดาห์สุดท้ายด้วยสถิติสูงสุดใหม่ หายใจรดคอจ่อฟาด “Crash Landing on You”

ถึงแม้ว่าจะทำเอาแฟนซีรีส์สองเรื่องต้องลำบากใจสุดๆ เพราะสองผลงานสุดโปรด ต้องมาฟาดกันเอง เพื่อบัลลังก์แชมป์ ซีรีส์เรตติ้งสุดสุด ช่อง "ทีวีเอ็น" (tvN)ซีรีส์ซึ่งเขียนบทโดยนักเขียนชื่อดัง “พัคจีอึน” เจ้าของผลงานเขียนบท Crash Landing on You, My Love From the Star เล่าเรื่องราวความรักอันน่าอัศจรรย์ ระคนตลกขบขันของคู่สามีภรรยาที่ต้องจับมือกันจัดการวิกฤตชีวิตคู่ ฝ่าฟันทุกอุปสรรคโดยเฉพาะโรคร้ายที่พร้อมจะพรากชีวิตของผู้เป็นภรรยาทุกเมื่อ โดย “คิมซูฮยอน” รับบทเป็น แบคฮยอนอู ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทควีนส์ กรุ๊ป ในขณะที่ “คิมจีวอน” รับบทเป็น ฮงแฮอิน ทายาทรุ่นที่สามของตระกูลแชโบล เจ้าของฉายา “ราชินี” ของห้างสรรพสินค้าของควีนส์ กรุ๊ป และเป็นภรรยาของเขาทั้งนี้ ในตอนล่าสุดที่มาพร้อมดราม่าทัชใจคนดู เมื่อแบคฮยอนอูอ้อนวอนให้ฮงแฮอินเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิต แต่ก็ไม่เป็นผล ซึ่งออกอากาศเมื่อคืนวันที่ 21 เมษายน ซีรีส์เรื่องนี้ได้กลายเป็นผลงานที่รักของผู้ชมอย่างท่วมท้นล้มหลาม จนสร้างสถิติผู้ชมสูงสุดใหม่อีกครั้ง ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 21.625 % ขณะที่ วันที่ 20 เมษายน ก็แกร่ง ทะลุ 20 % เช่นเคย (20.179 %)เหลืออีกเพียงสองตอนเท่านั้น (ไม่รวมตอนพิเศษอีกสองตอนเด้อ) ก็จะถึงจุดจบบทสรุปของซีรีส์ งานนี้ทุกสายตาต่างพากันจับจ้อง และลุ้นว่า “Queen of Tears” จะแรงแซงหน้าสถิติเรตติ้ง 21.683 % ที่บันทึกไว้ในตอนจบของ “Crash Landing on You” ซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์ซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงสุดทาง tvN ได้หรือไม่ เพราะตัวเลขตอนล่าสุดห่างกันชนิดที่ว่า หายใจรดคอกันด้วยจุดทศนิยม เพียง .058 % เท่านั้นใดๆ สองตอนสุดท้ายของ “Queen of Tears” จะออกอากาศในวันที่ 27 และ 28 เมษายน เวลา 21:20 น. (ตามเกาหลี) และรับชม ซับไทย สองตอนสุดท้ายวันเดียวกันที่เดียวที่ เน็ตฟลิกซ์ล่าสุด ในวันนี้ (22 เมษายน) ทีมงานซีรีส์เรื่อง “ราชินีแห่งน้ำตา • Queen of Tears” ได้เผยกับสื่อว่า อยู่ระหว่างการหารือ นัดแนะกับทั้งทีมนักแสดงและทีมงานผู้ผลิต เพื่อไปปาร์ตี้ด้วยกันเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ หลังจากซีรีส์ออกอากาศจบลง ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมงานก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองปิดกล้องไปแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข้อมูลข่าว : soompi.com, Wikipedia.orgภาพประกอบ : X - tvN Drama, hancinema.net