Review ซีรีส์ : “สุดท้ายคือเธอ” โรแมนติกฟีลกู้ด กับลุค "สวีข่าย" หล่อโฮ่งจนเทไม่ลง

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ใครที่กำลังลังเลว่าจะกดเข้าไปติดตามผลงานซีรีส์จีนเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของสองดาราตัวท็อปอย่าง ‘สวีข่าย’ และ ‘หยางจื่อ’ ในซีรีส์จีนโรแมนติกอย่าง สุดท้ายคือเธอ (Best Choice Ever - 2024) ดีไหม?บอกเลยว่า ถ้าอยากเห็นสวีข่ายสาดความหล่อแบบไม่ยั้ง ในมาดบอสหนุ่ม และหยางจื่อในมาดเวิร์กกิ้งวูเมน ที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไรนัก แถมยังได้เพลิดเพลินกับเรื่องราววุ่นๆ ของความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่ารอช้า ซีรีส์เรื่องนี้พร้อมตอบทุกโจทย์​เพราะต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ ทั้งพระเอกนางเอกใช้คำว่าหล่อสวยได้เปลืองมาก โดยเฉพาะสวีข่าย​ ถึงกลับโดนแซวว่า บทเรื่องนี้ทำให้เขาดูเหมือนเป็นตัวร้ายที่จับฉลากได้เป็นพระเอก เพราะทั้งเจ้าเล่ห์และจอมวางแผน หลอกใช้นางเอกสารพัด เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่พอเห็นลุคหล่อโฮ่ง รอยยิ้มเท่ๆ ก็ทำให้หลายคนให้อภัยขณะที่ฝั่งนางเอกหยางจื่อก็ไม่น้อยหน้า ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะติดภาพของเธอที่มักได้รับบทเป็นเด็กสาวแบ๊วๆ หัวอ่อน อ่อนต่อโลก แต่เรื่องนี้เธอสลัดภาพสาวน้อยไร้เดียงสา มาเป็นเวิร์กกิ้งวูแมนสาว ที่อาจดูไม่หนักแน่นไปบ้าง ก็เพราะเธอยึดมั่นในความกตัญญู จนยอมสละในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เพื่อความสุขของครอบครัวและผู้เป็นแม่ แถมยังต้องรับมือกับแฟนหนุ่มที่อ่อนแอ ขาดความเป็นผู้นำ ทำให้สุดท้ายแม้จะมีรักแท้อยู่ แต่ก็รักษาไว้ไม่ได้ในส่วนเนื้อหาซีรีส์ อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกก็จริง แต่เส้นเรื่องหลักจะเล่าถึงครอบครัวนางเอก ‘ม่ายเฉิงฮวน’​ (หยางจื่อ) พนักงานฝ่ายการตลาดของโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่อายุจะ 30 ปีแล้ว แต่ยังไม่คิดเรื่องแต่งงาน ร้อนถึงคนเป็นแม่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเร่งเร้าให้ลูกสาวรีบไปหารือกับแฟนหนุ่ม ‘ซินเจียเลี่ยง’ (หนิวจิ้นเฟิง) ซึ่งคบหากันมา 3 ปีเต็ม เพื่อมาสู่ขอ ขณะที่พระเอก ‘เหยาจื้อหมิง’ (สวีข่าย) ผู้บริหารหนุ่มสุดเนี๊ยบ เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศก็เข้ามาบริหารโรงแรมที่นางเอกทำงานอยู่ ทำให้มีโอกาสรู้จักกันการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ ไม่ได้น่าประทับใจนัก เพราะครั้งแรกนางเอกเผลอทำกาแฟหกใส่เสื้อพระเอก ครั้งที่สองนางเอกก็เจอเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งจนเจอพระเอกสั่งให้ไปลาออก แต่ด้วยลูกตื้อของนางเอก บวกกับพระเอกไปรู้ความลับว่าจริงๆ แล้ว ‘ซินเจียเลี่ยง’ แฟนของนางเอกเป็นทายาทมหาเศรษฐี เจ้าของธุรกิจออกแบบและสินค้าตกแต่งภายใน ยักษ์ใหญ่ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับโรงแรมของพระเอก เลยถือโอกาสใช้นางเอกเป็นเครื่องมือในการดีลธุรกิจ และทำให้นางเอกรู้ความจริงว่าถูกแฟนหนุ่มหลอกมาตลอดว่าเป็นพนักงานบริษัทออกแบบฐานะธรรมดาคนหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้น แม้จะทำให้นางเอกโกรธ และรู้สึกไม่เชื่อใจแฟนหนุ่ม แต่เธอก็ยังยอมให้อภัย ขณะที่แม่นางเอก จากเดิมที่ไม่เคยปลื้มแฟนลูกสาว พอรู้ว่าเป็นทายาทมหาเศรษฐีก็กลับลำ แถมยังกดดันลูกสาวหนักขึ้นไปอีก เพื่อให้แต่งงานกันโดยเร็ว แต่ด้วยฐานะครอบครัวที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว ทำให้สุดท้ายทั้งคู่ไม่สามารถประคองความรักไว้ได้อย่างไรก็ตามในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี เพราะเมื่อไม่ต้องโฟกัสกับความรัก ทำให้นางเอกได้มีเวลามาโฟกัสกับงานเต็มที่ จน​เมื่อคุณย่าของเขามอบหมายให้เธอมาช่วยดูแลพระเอก ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆ พัฒนาจนเกิดเป็นความรัก​ในที่สุดตัวซีรีส์ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง Stories of Mai Chenghuan เขียนบทโดย หูเสี่ยวอวี้ ที่เคยฝากผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องหวานนักเมื่อรักหวนคืน (The Love Equations - 2020) และหลี่จิงหลิง ผู้เคยเขียนบทซีรีส์ กับดักรักบอสตัวร้าย (My Boss - 2024) ที่บอกเลยว่า ผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาเคยทำหลายคนจิกหมอนขาดมาแล้ว ดังนั้นเมื่อมาถึงเรื่องนี้ คาดว่าคงไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง เพียงแต่กว่าจะไปถึงซีนหวานเบาหวานขึ้น อาจจะต้องอดทนรอ ฝ่าด่านเคราะห์ความลำใยของแม่นางเอกไปให้ได้ก่อน เพราะช่วง 15 ตอนแรก ซีนแม่นางเอกจะค่อนข้างเยอะ แถมออกมาแต่ละที ทำเอาคนดูถึงกับมองบน และอยากกด Skip ตลอดเวลา แต่เชื่อว่าเมื่อปมทุกอย่างที่แม่สร้างไว้ ค่อยๆ ถูกคลี่คลาย จะได้เห็นโมเมนต์หวานๆ ของพระนางสมการรอคอยปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเสน่ห์ของซีรีส์​ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือ ด้วยความที่เรื่องราวเกิดขึ้นในมหานครอย่างเซี่ยงไฮ้ ทำให้ต่อจะเอือมแม่นางเอกแค่นี้ ก็ยังมีความสวยงามของเซี่ยงไฮ้ทั้งกลางวันและกลางคืนมาให้ได้ฮีลใจ จนเชื่อว่าหลายคนดูแล้วอยากวาร์ปไปเมืองจีน ที่ตอนนี้กำลังฟรีวีซ่าเลยทีเดียวเอาเป็นว่า ใครที่อยากดื่มด่ำกับซีรีส์โรแมนติก สะท้อนค่านิยมของครอบครัวคนจีนได้เป็นอย่างดี ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์​ หรือ ถ้าอยากเปลี่ยนแนวมาดูความหล่อของสวีข่ายและความสวยของหยางจื่อ ในลุคปัจจุบันก็ฟินแน่นอน ซีรีส์มีทั้งหมด 38 ตอน รับชมได้ทาง WeTVMickey Mousemydramalist.com/