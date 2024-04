เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “Chief Detective 1958” [2024]

ชื่อสากล : Chief Detective 1958ชื่อเกาหลี : 수사반장 1958 | su-sa-ban-jang: deo-bi-gi-ningชื่อไทย : ชีฟ ดีเท็คทีฟ 1958 (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : แอ็คชั่น • ตลก • อาชญากรรม • ย้อนยุคเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : คิมซองฮุน (Kim Seong-hoon) • ชาย • ผลงานกำกับภาพยนตร์ Rampant (2018)ผู้เขียนบท : คิมยองชิน (Kim Young-sin) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรกบริษัทผู้ผลิต : Barunson Studioจำนวนตอนออกอากาศ : 10 ตอนจบตอนละ : 70 – 80 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทางสถานีโทรทัศน์ : ช่อง MBC • สตรีมมิ่ง Disney+ Hotstar KRวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21:50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : สตรีมมิ่ง Disney+ Hotstar TH ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21:40 น. (โดยประมาณ - เวลาตามไทย)ระหว่างนั้น “พัคยองฮัน” (รับบทโดย อีเจฮุน) ตำรวจสายสืบตัวตึงจากโรงพักเล็กๆ ใน ฮวังชอน จังหวัดคยองกี ผู้โด่งดังปังเว่อร์ เป็นเจ้าของฉายานักจับโจรขโมยวัวเบอร์หนึ่งแห่งฮวังชอน ขนาดได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ของจังหวัดคิดดู ถูกย้ายจากภูธรเข้ามาประจำที่สถานีตำรวจจงนัม กรุงโซลมารายงานตัววันแรก พัคยองฮัน ก็ถูก “ยูแทชอน” (รับบทโดย ชเวด็อกมุน) หัวหน้าทีมสืบสวน รับน้องใหม่ ด้วยการส่งตัวไปจับกุม “ซัลโมซา” (รับบทโดย คังอินควอน) นักเลงที่คุมตลาดจงนัม และเป็นสมุนตีนขวาของ ประธาน “อีจองแจ” (รับบทโดย คิมยองซอง) หัวหน้าใหญ่แก๊งนักเลงดงแทมุน เจ้าของฉายาพยัคฆ์ใหญ่แห่งบูรพา ที่ทำร้ายลุงวัย 50 ปี พ่อค้าร้านขายผ้าในตลาดจงนัมยองฮัน แทบหมดกำลังใจเมื่อสอบปากคำเสร็จแถมคนร้ายรับสารภาพเรียบร้อย แต่ผู้กำกับ “ชเวดัลชิก” (รับบทโดย โอยง) ตำรวจกังฉินกินสินบนตัวพ่อ กลับสั่งให้เขาปล่อยตัวซัลโมซาไปอย่างหน้าตาเฉย แถมตำรวจทั้งโรงพักต่างก็กรูเข้ามาจับตัวเขาไว้ไม่ให้ขัดขวางการปล่อยโจร แต่อย่าคิดว่าเขาจะหนีกลับบ้านนอกฮวังชอนเด้อ เพราะมันยิ่งทำให้ พัคยองฮัน มีเหตุผลในการอยู่ที่โรงพักที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่นแห่งนี้โดยการหนุนเต็มอัตราของหัวหน้ายู พัคยองฮัน ได้รวบรวมสายสืบตัวตึงหัวรั้นจอมขบถแห่งสน.จงนัม ประกอบด้วย “คิมซังซุน” (รับบทโดย อีดงฮวี) เจ้าของฉายา หมาบ้าแห่งจงนัม อันมีที่มาจากการชอบกัดคนร้ายที่จับตัวได้ พร้อมด้วย สายสืบฉลาดล้ำลูกคุณหนูบ้านรวยโคตรๆ “ซอโฮจอง” (รับบทโดย ยุนฮยอนซู) และ ตำรวจน้องใหม่หนุ่มสายบวกวัยละอ่อนผู้แข็งแกร่ง “โชคยองฮวัน” (รับบทโดย ชเวอูซอง) มารวมตัวกันก่อตั้งเป็นทีมสืบสวนสอบสวน 1 ประจำสถานีตำรวจจงนัม เพื่อต่อกรบรรดาคนชั่วที่ใช้เงินอุดปาก มัดมือตำรวจเลว และจัดการขั้นเด็ดขาดกับอิทธิพลของแก๊งดงแทมุน ชนิดที่ว่า พวกมันทำชั่วอะไรไว้ ก็จะได้อย่างนั้นกลับคืนไปอย่างสาสม• อีเจฮุน (Lee Je-hoon) รับบทเป็น พัคยองฮัน และ สายสืบพัค (หลานชาย)• อีดงฮวี (Lee Dong-hwi) รับบทเป็น คิมซังซุน• ชเวอูซอง (Choi Woo-sung) รับบทเป็น โชคยองฮวัน• ยุนฮยอนซู (Yoon Hyun-soo) รับบทเป็น ซอโฮจอง• ซออึนซู (Seo Eun-soo) รับบทเป็น อีแฮจู• ชเวด๊อกมุน (Choi Deok-moon) รับบทเป็น ยูแทชอน• ซงอุคคยอง (Song Wook-kyung) รับบทเป็น บยอนแทซิก• รยูยอนซอก (Ryu Yeon-suk) รับบทเป็น ซงแจด็อก• โจฮันจุน (Jo Han-joon) รับบทเป็น ฮวังซูมัน• นัมฮยอนอู (Nam Hyun-woo) รับบทเป็น โอจีซ็อป• โกซังโฮ (Go Sang-ho) รับบทเป็น มุนก๊อกชอล• จองซูบิน (Jeong Su-bin) รับบทเป็น บงนันซิล• ชามีคยอง (Cha Mi-kyung ) รับบทเป็น คุณยายโฮ• อึมจอนกี (Eum Jeon-ki) รับบทเป็น ซองชิล• คิมซออัน (Kim Seo-ahn) รับบทเป็น กึมอ๊ก• คิมยองซอง (Kim Yeong-seong) รับบทเป็น อีจองแจ• จูอินยอง (Joo In-yeong) รับบทเป็น ฟาจูแด๊ก• ชินมินแจ (Shin Min-jae) รับบท กึมอึนดง - พนักงานธนาคารโครยอ• อีซ็อกฮยอง (Lee Suk-hyeong) รับบทเป็น จองกุกจิน• โอยง (Oh Yong) รับบทเป็น ชเวดัลชิก• คังอินควอน (Kang In-kwon) รับบทเป็น ซัลโมซา• ชเวบุลอัม (Choi Bool-am) รับบทเป็น พัคยองฮัน (วัยชรา)เรียบเรียงจาก : www.hotstar.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X - MBC Drama, X - Disney Plus Hotstar Thailand