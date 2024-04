Scoop พิเศษ : ตามส่อง 6 อันดับซีรีส์จีนน่าดูบนแอปฯ YOUKU

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

Youku (โยวคู่) เป็นเว็บไซต์สตรีมมิ่งชื่อดังจีนของค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba ก่อตั้งมาเมื่อปี 2006 เริ่มต้นจากการเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้บริการนำวีดีโอของตนเองมาโพสต์เหมือนกัน Youtube ก่อนจะพัฒนาตัวเองมาลงทุนสร้าง Original Series ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเพื่อป้อนให้กับช่องสถานีและแพลตฟอร์มอื่นๆ ระยะหลังหันมาทำตลาดบนแพลตฟอร์มของตัวเอง จนเริ่มเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ รวมถึงไทยด้วยการมาถึงของ YOUKU Thailand เริ่มเมื่อปี 2021 ถือว่ามาหลังแพลตฟอร์มยอดฮิตอย่าง WeTV, iQIYI และเหมือนเป็นการมาทำตลาดในบ้านเราแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะคอนเทนต์ตัวยืนส่วนใหญ่ยังเน้นขายลิขสิทธิ์ให้แพลตฟอร์มอื่นไปฉายก่อนข้อดีของแอปฯ YOUKU Thailand คือเปิดให้ผู้ใช้งานรับชมได้ฟรีใน 1-2 ตอนของซีรีส์ ซึ่งหากต้องการดูให้ครบทุกตอนก็ต้องสมัครสมาชิก เหมาะสำหรับสายจีนที่แท้ทรู เพราะมีแต่คอนเทนต์จากจีนล้วนๆ มีจัดเต็มทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการวาไรตี้ สารคดี อนิเมะ น่าเสียดายตรงที่แอปฯ มีข้อจำกัดโดยบางคอนเทนต์ยังใช้ AI ช่วยแปล ทำให้ขาดอรรถรสในการรับชมไปมาก แต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เรือธงก็มีการแปลทั้งบรรยายไทย-พากย์ไทย คุณภาพไม่แพ้แอปฯ อื่นๆ เลยทีเดียวช่วงแรกๆ ยอมรับว่า YOUKU Thailand ไม่มีอะไรดึงดูด จนมาถึงช่วงปี 2023 เริ่มมีคอนเทนต์ระดับแม่เหล็กเข้ามาบนแพลตฟอร์มมากขึ้น ถึงตอนนี้มีเรื่องอะไรที่คอซีรีส์ตามมาเจิม จนรู้สึกคุ้มแก่การสมัครสมาชิกได้บ้าง...ตามไปดูกัน!ซีรีส์จีนย้อนยุคใหม่ถอดด้ามเพิ่งสตรีมมิ่งเมื่อต้นเมษายน กับการกลับมารับบทบาทแนวพีเรียดในรอบ 4 ปีของหูอี้เทียน พระเอกสายละมุนจาก พิชิตรักนักแม่นปืน (Hello the Sharpshooter -2022) ประกบจางจิ้งอี๋ นางเอกดาวรุ่งจากไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง (Lighter And Princess - 2022)พล็อตการต่อสู้ของลูกผู้หญิง ว่าด้วยเรื่องราวของตระกูลฮวาถูกราชสำนักลงโทษยึดทรัพย์ บุรุษทั้งตระกูลถูกเนรเทศไปทางเหนือ เหลือไว้เพียงสตรีหลายสิบชีวิต ฮวาจื่อ (จางจิ้งอี๋) คุณหนูใหญ่ของตระกูล ผู้มีนิสัยฉลาดเฉลียวเกินสตรี รักอิสระ เนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากคุณปู่ ทำให้นางมีโอกาสเดินทางไปทั่วหล้า เห็นโลกมามาก ได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูล ดิ้นรนทำการค้า หาทางออกให้ตระกูล และได้มารู้จักกับ กู้เยี่ยนซี (หูอี้เทียน) โดยไม่รู้ว่าเขาคือหลานของฮ่องเต้และเป็นคนมายึดทรัพย์บ้านของนาง เป็นอีกเรื่องพลิกบทบาทของทั้งคู่พระนาง ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ตัวซีรีส์เนื้อหาเข้มข้นนี้ขึ้นอันดับท็อป 3 ของแพลตฟอร์มทันทีที่ออกฉาย อยู่ระหว่างออนแอร์ จำนวน 40 ตอนจบซีรีส์ที่ฉายจบไปก่อนหน้าฮวาจื่อ บุปผากลางภัย แม้เป็นการฉายแบบสายฟ้าแลบ แต่ก็มาพร้อมกระแสการตอบรับที่ดี กับซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกสืบสวนสอบสวน ที่ได้พระนางเบ้าหน้าเป๊ะอย่าง หลิวเสวียอี้ จากดรุณพเนจรท่องยุทธภพ (The Blood of Youth - 2022) ประกบ จวีจิ้งอี จากตำนานเจียหนาน ( Rebirth For You - 2021)ด้วยเคมีต่างขั้วแต่ฟินลงตัวเกินคาด บอกเล่าเรื่องราวของ พานเยว่ (หลิวเสวียอี้) ผู้ตรวจการหนุ่มประจำเมืองหลวง ที่สาวๆ ต่างพากันหมายปอง แต่เขากลับมีหญิงที่หมั้นหมายกันไว้ก่อนแล้วอย่างหยางไฉ่เวย หญิงสาวที่เติบโตมาในโรงเก็บศพ สร้างความโกรธแค้นให้กับซ่างกวนจื่อ เพื่อนสนิทของพานเยว่ ผู้หลงรักพานเยว่มาตั้งแต่เด็ก เธอจึงใช้อุบายผ่าตัดสับเปลี่ยนใบหน้าตัวเองกับหยางไฉ่เวย สวมรอยเข้าพิธีสมรส แต่กรรมตามทันซ่างกวนจื่อ ในคราบหยางไฉ่เวยกลับถูกสังหารในวันวิวาห์ แต่ความซวยมาตกอยู่กับหยางไฉ่เวยในคราบซ่างกวนจื่อ จึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแทน นางจึงใช้ความสามารถด้านการชันสูตรศพจากโรงเก็บศพที่เธอเติบโตมา สืบหาคนร้ายตัวจริงพิสูจน์ความบริสุทธ์ของตัวเองเรื่องนี้เพิ่งจบไป และยังติดชาร์จซีรีส์ยอดนิยม 5 อันดับแรก ดูกันไปยาวๆ 32 ตอนจบมาถึงซีรีส์อีกเรื่องที่ไม่ค่อยมีกระแส แต่ได้พระเอกหน้าหวานที่คุ้นหน้าคุ้นตาคอซีรีส์กันดีอย่าง จางปินปิน จาก สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) มาพลิกบทบาทเป็นแพทย์ผ่าตัด ในซีรีส์การแพทย์แนวสืบสวนสอบสวน กับเรื่องราวของเจิ้งเหริน (จางปินปิน) ที่ย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลไหเฉิง ไม่เพียงต้องฟันฝ่าอุปสรรคเอาชนะโรคร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เขายังมีจุดประสงค์เพื่อเปิดเผยคดีที่ไม่เป็นธรรม ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนี้เมื่อ 18 ปีก่อนโทนเรื่องค่อนข้างจริงจัง สมจริง เข้มข้น เรื่องราวยังอยู่ระหว่างออนแอร์ จำนวน 28 ตอนจบผลงานของหลินอี พระเอกหนุ่มหน้าละอ่อนที่เพิ่งมาเมืองไทยไปหมาดๆ ครั้งนี้ควงคู่ โจวเย่ นางเอกสาวมาแรงจาก ล่าหัวใจมังกร (Back From the Brink - 2023) ว่าด้วยเรื่องราวของสาวน้อยสดใสเยว่เชียนหลิง (โจวเหย่) ที่แอบชอบกู้สวิน (หลินอี) เดือนประจำมหาวิทยาลัย ทั้งหล่อและเรียนเก่ง ในช่วงใกล้เรียนจบการศึกษาเธอตัดสินใจสารภาพความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขา แต่ถูกกู้สวินปฏิเสธเยว่เชียนหลิงรู้สึกผิดหวังจึงเอาความรู้สึกนี้ไประบายกับเพื่อนคนหนึ่งในเกม โดยที่เพื่อนคนนั้นปลอบใจเธอ แต่ลึกๆ เขาก็ดีใจ เพราะเขาแอบชอบเธอมานานแล้ว ทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน โดยที่เพื่อนคนนั้นแท้จริงแล้ว ก็คือ กู้สวิน! ความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรน่าจะเดากันได้เรียกว่ามีพล็อตคล้ายกับซีรีส์เรื่องดังอย่าง เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย (Love O2O-2016) โดยตัวซีรีส์ติดอันดับท็อป 10 บนแพลตฟอร์ม ใครชอบแนวกุ๊กกิ๊ก ดูสบายๆ ต้องไม่พลาด จำนวน 24 ตอนจบแนะนำซีรีส์ใหม่ๆ กันไปแล้ว มาดูซีรีส์ที่จบไปพักใหญ่ แต่กระแสยังแรงดีไม่มีแผ่ว จนมีพากย์ไทยออกมาอย่าง แอบรักให้เธอรู้ (Hidden Love-2023) ซีรีส์วัยใสสุดโรแมนติกที่ช่วงออนแอร์เรียลไทม์คนคลั่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนสร้างคู่จิ้นคู่ใหม่ ระหว่างคู่พระนางอย่าง เฉินเจ๋อหย่วน พระเอกหน้าใส และ จ้าวลู่ซือ นางเอกสายโบ๊ะบ๊ะ ที่มีเคมีดีเวอร์วังเรื่องราวความรักของสาวน้อยวัยมัธยมตัวแสบที่แอบรักเพื่อนสนิทของพี่ชาย เมื่อซางจื้อ (จ้าวลู่ซือ) ต้องขอความช่วยเหลือจากต้วนเจียสวี่ (เฉินเจ๋อหย่วน) เพื่อนของพี่ชายที่มักจะมาบ้านของเธอบ่อยๆ ให้มาพบครูของเธอที่โรงเรียน เพื่อช่วยกู้วิกฤตวีรกรรมความแสบของเธอ แทนพี่ชายแท้ๆ ของเธอจากเหตุการณ์ครั้งนี้ความสัมพันธ์ของเขาสองคนจึงเริ่มก่อตัวขึ้น ต้วนเจียสวี่เห็นเธอเป็นน้องสาวที่ต้องดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดี จนซางจื้อมองเห็นต้วนเจียสวี่มากกว่าแค่พี่ชาย จนต้วนเจียสวี่แยกไปเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งสองจึงเริ่มห่างและมีเหตุให้เข้าใจผิดกัน ความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ติดตามกันได้ พากย์ไทย จำนวน 25 ตอนจบถึงตัวซีรีส์จะจบไปพักใหญ่แล้ว แต่กระแสยังดีเพราะยังติดอันดับท็อป 10 ค้างบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความน่าดูที่ไม่ควรพลาดอีกซีรีส์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ถ้าเข้ามาดูบน Youku Thailand เพราะถือว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ดึงฐานแฟนเข้าแพลตฟอร์มมากที่สุดเรื่องหนึ่ง สำหรับ จันทราอัสดง (Till The End of The Moon - 2023) ซีรีส์แนวเทพเซียนที่แม้แต่ซุปตาร์เมืองไทยอย่าง “อั้ม” พัชราภา ไชยเชื้อ ยังโดนป้ายยาสลบมาแล้วเรื่องราวเส้นทางความรักหลายภพหลายชาติของจอมมารและเทพธิดา ที่มีจุดเริ่มต้นเมื่อโลกถูกมารครอบครอง มนุษย์ดูแคลนเทพเซียน โดยมี ‘จอมมารถานไถจิ้น’ (หลัวอวิ๋นซี) เป็นเจ้าแห่งมารทั้งปวง เหล่าทวยเทพดับสูญ เหลือเพียงสำนักเซียวเหยากับสำนักเหิงหยาง ที่อยู่ต่อต้านจอมมารผู้แกร่งกล้า เพื่อช่วยกอบกู้โลก ‘หลีซูซู’ (ไป๋ลู่) ลูกสาวเซียนเจ้าสํานักเหิงหยางยอมเดิมพันครั้งสุดท้าย ด้วยการใช้ของวิเศษย้อนเวลากลับไปเมื่อ 500 ปีก่อน มาอยู่ในร่างของมนุษย์ ‘เย่ซีอู้’ ลูกสาวคนเล็กของแม่ทัพตระกูลเย่ เพื่อมาถอดกระดูกมารของ ‘ถานไถจิ้น’ ขณะที่เขายังเป็นเพียงมนุษย์อ่อนแอ และเป็นเพียงองค์ชายเชลยของแคว้นจิ่งนึกไม่ถึงว่าการย้อนเวลากลับมา ถานไถจิ้นจะเป็นสามีของเย่ซีอู้ ทั้งสองค่อยๆ มีใจให้กัน สุดท้ายหลีซูซูจึงเสียสละตนเอง เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของถานไถจิ้นและโลกใบนี้ ไปพร้อมกับล่วงรู้อดีตชาติกำเนิดของพวกเขาทั้งคู่ตัวซีรีส์นอกจากจะได้คู่พระนางเคมีจิ้นกระจายระหว่างหลัวอวิ๋นซีและไป๋ลู่มาสานต่อความฟินขั้นสุด เรียกว่าฉากคิสซีนทำเอาคนดูหัวใจจะวาย บวกด้วยพล็อตแสนแปลกใหม่และการผูกเรื่องราวสนุกสนานเข้มข้น จึงทำให้ซีรีส์เรื่องเรตติ้งพุ่งกระฉูด ขนาดว่าซีรีส์จบมาเป็นปีแล้ว แต่ก็ยังเป็นซีรีส์ติดชาร์จท็อป 10 แต่บนแพลตฟอร์ม YOUKU Thailandฉะนั้นถ้าใครยังไม่ดู ตามมาดูพากย์ไทยกันได้ที่นี่ 40 ตอนจบไม่เพียงเท่านั้นบน YOUKU Thailand ยังมีซีรีส์สุดปังที่กวาดเรตติ้งแรงพากย์ไทยอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ล่าหัวใจมังกร (Back from the Brink – 2023), ดาวตกก่อเกิดรัก (The Starry Love - 2023), อันเล่อจ้วน (The Legend of Anle - 2023), ดรุณพเนจร ท่องยุทธภพ (The Blood of Youth - 2022) นี่คัดมาเน้นๆ เป็นไกด์แล้ว ที่เหลือตามไปส่องกันได้บน YOUKU ThailandSoftlensmydramalist.com/