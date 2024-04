ตามคาด "Queen Of Tears" ทะลุ 20.7 % จ่อซิวมงแชมป์ซีรีส์เรตติ้งสูงสุด ช่อง tvN เตรียมมอบของขวัญขอบคุณแฟนๆ ด้วยสองตอนพิเศษ ออนแอร์ 4-5 พ.ค.

โดยเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ซีรีส์โรแมนติกโคตรฮิตที่นำแสดงโดย “คิมซูฮยอน” และ “คิมจีวอน” ทำเรตติ้งทะลุ 20 % ตามความคาดหมาย ตามรายงานของ Nielsen Korea ตอนล่าสุดของ “Queen of Tears” (EP12) คว้าเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 20.732 % ทำลายสถิติเรตติ้งผู้ชมสูงสุดของตัวเองอีกครั้ง ด้วยยอดคนดูสด 5.227 ล้าน“Queen of Tears” แซงหน้า “Reply 1988” ขึ้นแท่นซีรีส์ (ละคร) ที่มีเรตติ้งสูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของช่อง tvN ยังแพ้แค่ “Crash Landing on You” เท่านั้น ซึ่งสร้างสถิติเรตติ้งผู้ชมเฉลี่ยทั่วประเทศด้วยตัวเลข 21.683 % เอาไว้ สำหรับตอนจบของซีรีส์ ในปี 2020 งานนี้จะเรียกว่า “Queen of Tears” หายใจรดคอซีรีส์ “Crash Landing on You” ผลงานการแสดงของคู่ขวัญในชีวิตจริง "ซนเยจิน" และ "ฮยอนบิน" และเป็นฝีมือเขียนบทจากนักเขียนคนเดียวกันคือ “พัคจีอึน” (Park Ji-eun) เป็นที่เรียบร้อยก็คงไม่ผิด แถมยังมีสิทธิ์ลุ้นมงแชมป์ซีรีส์เรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ของช่อง tvN สูงมากๆ เลยทีเดียว มาลุ้น อีก 4 ตอนที่เหลือไปด้วยกันนอกจากนี้ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าทีมผู้ผลิตซีรีส์ “Queen of Tears” เตรียมมอบของขวัญตอบแทนให้กับแฟนๆ ต่อกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้น ด้วยตอนพิเศษอีกสองตอน!!สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและการปรากฏตัวของนักแสดงหลักในตอนพิเศษดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของทีมงาน แหล่งข่าวเผยว่าสองตอนพิเศษนี้จะแตกต่างจากตอนพิเศษทั่วๆ ไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครมีกำหนดออกอากาศในวันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม (ตามเกาหลี) ซึ่งจะออนแอร์ต่อทันที หลังจากตอนจบในวันที่ 28 เมษายน ด้วยคำสัญญาพิเศษของทีมงาน “Queen of Tears” เตรียมพบกับเรื่องราวที่น่าประทับใจของสองตอนพิเศษ ทางช่อง tvN และมาลุ้นว่าจะมีให้รับชมต่อจากตอนจบ ทาง เน็ตฟลิกซ์ หรือไม่?อันดับ 1 : The World of the Married – 28.371 % (JTBC)อันดับ 2 : Reborn Rich – 26.948 % (JTBC)อันดับ 3 : SKY Castle – 23.779 % (JTBC)อันดับ 4 : Crash Landing on You – 21.683 % (tvN)ข้อมูลอัปเดต 15 เม.ย. 2024 (ละครออนไลน์)อันดับ 1 : 21.683 % - Crash Landing on You (2019)อันดับ 3 : 18.803 % - Reply 1988 (2015)อันดับ 4 : 18.680 % - Goblin หรือ Guardian: The Lonely and Great God (2016)อันดับ 5 : 18.129 % - Mr. Sunshine (2018)ข้อมูลอัปเดต 15 เม.ย. 2024 (ละครออนไลน์)ข้อมูลข่าว : soompi.com, allkpop.com, Wikipedia.orgภาพประกอบ : tvN Drama, hancinema.net