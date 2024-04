เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เกมล้างบาป ชีวิตแลกชีวิต 2 • The Escape of the Seven: Resurrection” [2024]

ชื่อสากล : The Escape of the Seven: Resurrectionชื่อเกาหลี : 7인의 부활 | 7-in-eui bu-hwalชื่อไทย : เกมล้างบาป ชีวิตแลกชีวิต 2แนวซีรีส์ : ระทึกขวัญ • ลึกลับ • ดราม่า • อาชญากรรมเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : โอจุนฮย็อก (Oh Joon-hyuk) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “The Escape of the Seven” (SBS, 2023), โอซงฮี (Oh Song-hee) • หญิง • ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรกผู้เขียนบท : คิมซุนอ๊ก (Kim Soon-ok) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “The Escape of the Seven” (SBS, 2023)ผู้ผลิต : Chorokbaem Media และ Studio Sออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : SBSจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบตอนละ : 65 - 80 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22:00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 22 มีนาคม 2024 -ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : แอป viu และเว็บไซต์ viu.com ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21:30 น. (ตามเกาหลี) เริ่ม 22 มีนาคม 2024จากเหตุการณ์ฆาตกรรมเด็กสาวปอมปอม หรือ “บังดามี” (รับบทโดย จองราเอล) ที่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นการแก้แค้น จบลงด้วยการนองเลือด และความตายของผู้คนอีกมากมาย “มินโดฮย็อก” (รับบทโดย อีจุน) ถูก “แมทธิว” (รับบทโดย อึมกีจุน) ซึ่งแท้จริงคือ “เค” หรือ “ชิมจุนซ็อก” (รับบทโดย คิมโดฮุน) วางแผนใส่ร้ายจนเขากลายเป็นผู้ร้ายแล้วฆ่าโดยการเผาให้ตายทั้งเป็นทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของแก๊งคนบาปที่เหลือทั้ง 6 คน อันมี “กึมราฮี” (รับบทโดย ฮวังจองอึม) “ฮันโมเน่” (รับบทโดย อียูบี) “ชาจูรัน” (รับบทโดย ชินอึนคยอง) “นัมชอลอู” (รับบทโดย โจแจยุน) “โกมยองจี” (รับบทโดย โจยุนฮี) และ “ยังจินโม” (รับบทโดย ยุนจองฮุน) แต่โดฮย็อกรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด ด้วยความช่วยเหลือของ “อีฮวีโซ” (รับบทโดย มินย็องกี) กับ “คังกีทัก” (รับบทโดย ยุนแทย็อง) และ “ชิมมีย็อง” (รับบทโดย -) น้องสาวของ “ชิมยง” (รับบทโดย คิมอิลอู) อดีตประธานใหญ่ของซองชานกรุ๊ป ซึ่งเป็นอาแท้ๆ ของเขานั่นเองโดฮย็อกกลับมาเพื่อแก้แค้นเต็มอัตรา พร้อมข้อมูลลับทั้งหมดเกี่ยวกับ เค ที่ได้มาจาก อีฮวีโซ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของแมทธิวให้โลกรู้ นอกจากความช่วยเหลือของทั้ง คังกีทัก กับ ชิมมีย็อง แล้ว ยังมีผู้ช่วยปริศนาที่ใช้ชื่อว่า "เมดูซ่า" (รับบทโดย ฮวางจองอึม) โผล่มาช่วยเขาด้วยอีกแรง เหตุผลที่กึมราฮีกลับลำหันมาตั้งหน้าตั้งตาแก้แค้นเอาคืนแมทธิว หรือ ชิมจุนซ็อก ตัวจริง เพราะได้เห็นคลิป “บังดามี” (รับบทโดย จองราเอล) จากฮาร์ดดิสที่ขโมยมาจากออฟฟิศแมทธิว และได้รู้ว่า ดามี อ้อนวอนไม่ให้ ชิมจุนซ็อก หรือ เค ฆ่าตนเอง โดยขอให้เคฆ่าตัวเองแทน โดฮย็อกแปลกใจที่เมดูซ่ารู้ข้อมูลลับมากมาย เขาพยายามสืบหาว่าเมดูซ่าเป็นใครกันแน่ ถึงอยากให้ เค กับ กึมราฮี ตาย!!ส่วนทางด้าน ชิมจุนซ็อก ในคราบ แมทธิว ก็ไม่คิดจะหยุดสิ่งที่ทำอยู่ จับมือกับกึมราฮีสร้างภาพลักษณ์ทำให้ทั้งโลกคลั่งไคล้ตัวตนปลอมๆ ของเขาในฐานะวีรบุรุษ และเดินหน้าพยายามทำทุกอย่างเพื่อหวังจะฮุบซองชานกรุ๊ป บริษัทที่ประธานชิมยงพ่อของเขาก่อร่างสร้างขึ้นมาด้วยชีวิต ฮุบซองชานกรุ๊ปได้เมื่อไหร่ การแก้แค้นของเขาถึงจะถือว่าสำเร็จ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีผู้เป็นอา ชิมมีย็อง ขวางลำอยู่ขณะเดียวกัน หลังการเสียชีวิตของ “ฮันจองซู” (รับบทโดย อียูจีน) แม่ของฮันโมเน่ที่ถูกแมทธิวฆ่าตาย ความรัก เยื่อใยบางๆ ระหว่าง ฮันโมเน่ และ มินโดฮย็อก ก็มีมหาเศรษฐีหนุ่มหล่อ “ฮวังชานซอง” (รับบทโดย อีจองชิน) เจ้าพ่อเทคโนโลยีแห่งเซฟ คู่แข่งของทิกิทากาของแมททิวเข้ามาขวางในฐานะคู่หมั้น และทำให้ทั้งคู่ยิ่งห่างกันออกไปคนบาปทั้งเจ็ดมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อเล่นเกมการแก้แค้นที่เริ่มขึ้นใหม่หมด ด้วยความอยากเอาชนะยิ่งกว่าเดิม บางคนมาเพื่อแก้แค้น บางคนมาเพื่ออำนาจ บางคนซ่อนเป้าหมายที่แท้จริงเอาไว้ในเกมใหม่นี้ ที่พวกเขาจะหลอกลวงและหักหลังกันและกัน ชะตากรรมของทั้งเจ็ดคนที่เกิดใหม่อีกครั้งจากคำโกหกจะจบลงเช่นไร• อึมกีจุน (Um Ki-joon) รับบทเป็น แมทธิว ลี, ชิมจุนซ็อก• คิมโดฮุน (Kim Do-hoon) รับบทเป็น ชิมจุนซ็อก, เค• ฮวังจองอึม (Hwang Jung-eum) รับบทเป็น กึมราฮี• อีจุน (Lee Joon) รับบทเป็น มินโดฮย็อก• อียูบี (Lee Yu-bi) รับบทเป็น ฮันโมเน่• ชินอึนคยอง (Shin Eun-kyung) รับบทเป็น ชาจูรัน• ยุนจองฮุน (Yoon Jong-hoon) รับบทเป็น ยังจินโม• โจยุนฮี (Jo Yoon-hee) รับบทเป็น โกมยองจี• โจแจยุน (Jo Jae-yoon) รับบทเป็น นัมชอลอู• อีจองชิน (Lee Jung-shin) รับบทเป็น ฮวังชานซอง• ยุนแทยอง (Yoon Tae-young) รับบทเป็น คังกีทัก• อียูจีน (Lee Eugene) รับบทเป็น ฮันจองซู• จองราเอล (Jung Ra-el) รับบทเป็น บังดามีร่วมด้วย นักแสดงน้อยใหญ่ใหม่เก่ามากมายล้นจอทีวีเรียบเรียงจาก : viu.com, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.netภาพประกอบจาก : X - SBS Drama, hancinema.net