เรื่องย่อซีรีส์จีน “สุดท้ายคือเธอ • Best Choice Ever” [2024]

ชื่อสากล : Best Choice Everชื่อไทย : สุดท้ายคือเธอชื่อจีน : 承欢记 | Cheng Huan Jiแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่า • ครอบครัว • ออฟฟิศเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : เถียนอวี่ (Tian Yu) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “คุณและฉันในคืนเดือนหนาว • Winter Night” (WeTV, 2022), หวังเฉิงซิน (Wang Cheng Xin) • ชาย • ผลงานผู้ช่วยผู้กำกับซีรีส์เรื่องแรกผู้เขียนบท : หูเสี่ยวอวี้ (Hu Xiao Yu) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “หวานนักเมื่อรักหวนคืน • The Love Equations” (WeTV, 2020), หลี่จิงหลิง (Li Jing Ling) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “กับดักรักบอสตัวร้าย • My Boss” (YOUKU, trueID, 2024)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : Stories of Mai Chenghuan • 承欢记ผู้ประพันธ์ : อี้ซู (Yi Shu)ออกอากาศทางจีนพร้อมในไทยทาง : แอป วีทีวี (WeTV) • เว็บไซต์ www.wetv.vipจำนวนตอนออกอากาศ : 38 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : บุคคลทั่วไป ทุกวัน อาทิตย์-วันเสาร์ เวลา 18:30 น. 1 ตอนต่อวัน วันแรกอัปเดต 20.30น. | VIP อัปเดตทุกวัน อาทิตย์-วันเสาร์ เวลา 18:30 น. 2 ตอนต่อวันระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 9 เมษายน 2024 –แต่แล้ว ม่ายเฉิงฮวน ต้องตกใจเมื่อรู้ความจริงว่า ซินเจียเลี่ยง ซึ่งเธอเข้าใจมาโดยตลอด 3 ปี ว่าเป็นเพียงพนักงานออกแบบตกแต่งบ้าน ชายหนุ่มยอดขยันทำงาน ฐานะเดียวกับตัวเอง ที่แท้เขาเป็นทายาทของตระกูลซิน ครอบครัวนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจออกแบบและสินค้าตกแต่งภายใน บริษัทเต๋อซานโฮมเฟอร์นิชชิ่ง ยักษ์ใหญ่ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ที่เสมอภาคในตอนแรกต้องเสียสมดุลไปในขณะเดียวกัน หลิวหว่านอวี้ ได้เข้ามาก้าวก่ายเรื่องสำคัญในชีวิตของลูกสาวมากจนเกินไป จึงกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ม่ายเฉิงฮวนกับซินเจียเลี่ยงเลิกรากันเร็วขึ้น ที่สำคัญแม่กับพ่อของเขา “ซินจื่อเซียน” หรือ “ประธานซิน” (รับบทโดย สวีหย่าจวิ้น) ต้องการจับคู่เจียเลี่ยง กับ “จางจื่ออวี้” (รับบทโดย ลู่จ้าวหัว) ลูกสาวของคุณนาย “จางเพ่ยเซิง” (รับบทโดย กงเป่ยปี้) เจ้านายของฮวนฮวนอยู่แล้วเมื่อความรักที่วาดหวังต้องมาภินท์พังหัวใจแทบสลาย แต่แม้จะเจ็บปวดชอกช้ำใจมากปานใด ม่ายเฉิงฮวน ได้แสวงหาคำตอบอย่างยากลำบากระหว่าง ความกตัญญูต่อพ่อแม่ และความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเอง สุดท้ายเธอค่อยๆ ต่อสู้ จนพาตัวเองหลุดพ้นจากความรักความเป็นห่วงแกมบังคับของผู้เป็นมารดา ตั้งใจในการแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นเป็นทวีการเปลี่ยนแปลงตัวเองของม่ายเฉินฮวนได้รับการยอมรับจาก “เฉินซู่เจิน” หรือ “ย่าเลี้ยง” (รับบทโดย อู๋เหยียนซู) ซึ่งท่านยังได้ฝากฝังภารกิจใหญ่หลวงในการบริหารโรงแรมที่ตนเองเห็นความสำคัญที่สุดให้แก่ฮวนฮวน โดยที่ “เหยาจื้อหมิง” (รับบทโดย สวีข่าย) ซึ่งเป็นหลานรัก หลานแท้ๆ ของท่าน คุณผู้อำนวยการโรงแรมมืออาชีพ ก็ค่อยๆ เข้าใจและยอมรับในตัวม่ายเฉิงฮวนในระหว่างที่ได้ร่วมงานร่วมกัน ทั้งสองคนกลายเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงาน จับมือเดินหน้าไปด้วยกัน และในชีวิตที่เคยมองโลกในแง่ร้าย เหยาจื้อหมิง ถูกโอบล้อมด้วยรักแท้ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของตระกูลม่าย ซึ่งนอกจากคุณแม่จอมจู้จี้ ยังมี “ม่ายเฉิงจ่าว” (รับบทโดย จางเหยา) น้องชาย และ “ม่ายไหล่เถียน” (รับบทโดย เหยาอันเหลียน) พ่อผู้เกรงใจเมีย ซึ่งเป็นคนขับรถส่วนตัวของเขา ทำให้ความสัมพันธ์ของผอ. ขี้เก๊กกับม่ายเฉิงฮวนจึงค่อยๆ อบอุ่นยิ่งขึ้นเป็นลำดับม่ายเฉิงฮวนได้สร้างเส้นทางการเติบโตที่แสนจะไม่ธรรมดาด้วยตัวเธอเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอได้รับการยกย่องอวยยศให้เป็น “ลูกยอดกตัญญู” ไปจนถึง “การสร้างตัวเองจนประสบความสำเร็จ” และเป็นที่ยอมรับจากทุกคน สุดท้ายเธอกับเขา เหยาจื้อหมิง กลายเป็นคนรักตัวจริงของหัวใจกันและกัน• หยางจื่อ (Yang Zi) รับบทเป็น ม่ายเฉิงฮวน - พนักงานฝ่ายการตลาดโรงแรม• สวีข่าย (Xu Kai) รับบทเป็น เหยาจื้อหมิง - ผอ.ฝ่ายการตลาดโรงแรม• หนิวจวิ้นเฟิง (Niu Jun Feng) รับบทเป็น ซินเจียเลี่ยง – ทายาทบริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ คนรักของม่ายเฉิงฮวน• เหอไซ่เฟย (He Sai Fei) รับบทเป็น หลิวหว่านอวี้ - แม่ของม่ายเฉิงฮวน• กงเป่ยปี้ (Gong Bei Bi) รับบทเป็น จางเพ่ยเซิง• ลู่จ้าวหัว (Lu Zhao Hua) รับบทเป็น จางจื่ออวี้• จางเหยา (Zhang Yao) รับบทเป็น ม่ายเฉิงจ่าว หรือ เสียวจ่าว – น้องชายของม่ายเฉิงฮวน• เหยาอันเหลียน (Yao An Lian) รับบทเป็น ม่ายไหล่เถียน - พ่อของ• สวี่หลิงเยี่ย (Xu Ling Yue) รับบทเป็น เหมาหย่งซิน• อู๋เหยียนซู (Wu Yan Shu) รับบทเป็น เฉินซู่เจิน หรือ ย่าเลี้ยง – คุณย่าของเหยาจื้อหมิง• สวีหย่าจวิ้น (Xu Ya Jun) รับบทเป็น ซินจื่อเซียน หรือ ประธานซินเรียบเรียงจาก : wetv.vip, mydramalist.comภาพประกอบจาก : weibo.com, X - WeTV Official