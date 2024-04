เปิดวาร์ป! ซีเกมส์ ธีรภัทร หนุ่มหล่อดีกรี รองอันดับ 2 Mister International Thailand 2022

เชื่อว่าแฟนๆ คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีอย่าง “ซีเกมส์ ธีรภัทร อังคณิตย์” ที่ได้โลดแล่นในวงการและมีผลงานให้แฟนๆ ติดตามอยู่ตลอด โดยล่าสุดได้มาเล่นซีรีส์วายสุดฮอต กระแสแรงอย่าง “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” กับบทบาท ‘เซย์จิ’ โฮสอันดับ 2 ประจำร้าน Deep Night Club วันนี้ขอพาแฟนๆ มาเปิดวาร์ป พร้อมเปิดประวัติทำความรู้จักหนุ่มหล่อมากฝีมือ “ซีเกมส์ ธีรภัทร” ให้มากขึ้นซีเกมส์ ธีรภัทร อังคณิตย์ เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 ปัจจุบันอายุ 22 ปี กำลังศึกษาที่คณะวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากการประกวด Mister International Thailand 2022 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หลังจากนั้นมีผลงานตามมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น หนังสั้นเรื่อง “น่านฟ้า” , ซีรีส์ The Promise สัญญา | ไม่ลืม , Music Video เพลง ‘ยอม’ OST. The Promise สัญญา | ไม่ลืม และล่าสุดกับซีรีส์ที่ร้อนแรงที่สุดในชีวิต “Deep Night The Series” กับการรับบทเป็น ‘เซย์จิ’ ที่มีนิสัยเงียบ สุขุม คิดก่อนพูดเสมอ Perfectionist แต่ก็มีความโก๊ะเล็กๆ ซึ่งเป็นบทบาทที่หนุ่มซีเกมส์ทุ่มสุดตัว และใส่สุดทุกทางเพื่อถ่ายทอดบทบาทเซย์จิออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดซีเกมส์ได้เผยถึงบทบาท ‘เซย์จิ’ ว่า “ในเรื่องผมรับบทเป็น ‘เซย์จิ’ เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เติบโตมาในวัด และทำงานที่คลับเล็กๆ ในต่างจังหวัด จน ‘มาดามเฟรญ่า’ (รับบทโดย ธัญญ่า ธัญญาเรศ) ได้มาเจอ แล้วดึงตัวมาทำงานที่ Deep Night Club เซย์จิเป็นคนมุ่งมั่นถ้าอยากจะทำอะไร เขาก็จะทำเต็มที่ แต่ถ้าสิ่งไหนที่ไม่สนใจ เขาก็จะไม่ให้ความสำคัญเลย ในเรื่องเซย์จิที่เป็นโฮสอันดับ 2 ของร้าน ก็มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับ 1 ให้ได้ ซึ่งผมว่าตัวผมและเซย์จิค่อนข้างคล้ายกันเลยครับ เพราะถ้าเซย์จิเห็นอะไรที่ไม่เป็นระเบียบ เขาก็จะหงุดหงิด รู้สึกไม่ได้ดั่งใจ และจะรีบไปจัดการ ซึ่งตัวผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับ เห็นอะไรวางไม่เป็นระเบียบ ผมก็จะรีบเดินเข้าไปจัดระเบียบให้เรียบร้อยครับ ซึ่งคล้ายกับผมมากๆ เลยครับ”ซีเกมส์เผยถึงความประทับใจในตัวละคร พร้อมแง้มซีนที่อยากให้ติดตาม “ผมประทับใจเซย์จิที่เขาเป็นคนทะเยอทะยาน เป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัด แล้วได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพ จนได้เป็นโฮสอันดับ 2 แต่ความทะเยอทะยานของเซย์จิ จะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องโดยไม่ได้ใช้ทางลัดใดๆ ไม่ทำร้ายหรือคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่น โดยซีนที่ผมประทับใจมากที่สุดอยู่ในตอนสุดท้ายครับ เป็นซีนที่เซย์จิรอเวลานี้มาตลอด จะเป็นซีนอะไรต้องติดตามนะครับ”ก่อนที่หนุ่มซีเกมส์จะกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับ ที่ได้รับเลือกให้มาเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ ได้ร่วมงานกับพี่ๆ นักแสดง พี่ธัญญ่า ครูเล้ง พี่เดียร์น่า พี่ชีวิน รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคน ผมขอขอบคุณที่ให้ประสบการณ์ดีๆ และคอยชี้แนะผมมาโดยตลอด และที่สำคัญขอขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามและสนับสนุนผมมาตั้งแต่วันแรก อยู่กับผมไปนานๆ นะครับ สุดท้ายขอฝาก ซีรีส์ “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” ด้วยนะครับ รับชมพร้อมกัน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23:00 น. บนช่อง GMM25 และรับชมเวอร์ชัน UNCUT เวลา 24:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้นครับ”