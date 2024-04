มติเป็นเอกฉันท์ ชาวเน็ตเกาหลีเทใจอวยยศ “คิมซูฮยอน” หล่อจึ้ง หล่อเหนือกาลเวลา “เขาหล่อเป๊ะ เหมือนตอนเล่นเป็นโทมินจุนเมื่อสิบปีก่อน”

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ชาวเน็ตต่างพากันประหลาดใจ เมื่อมีคนตั้งข้อสังเกตเห็นว่าคิมซูฮยอนอายุเพิ่มขึ้นไม่ถึงหนึ่งวัน นับตั้งแต่เขารับบทบาทเป็นนายต่างดาว “โทมินจุน” ในซีรีส์ยอดนิยม “My Love from the Star” ซึ่ง ออกอากาศในปี 2013 ถึงปี 2014 ผลงานที่ทำให้เขาได้รับความรักมากมายจากผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลก และยังได้พากันอวยยศให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์เกาหลีระดับตำนานที่โดดเด่นที่สุดอีกด้วยการแสดงของคิมซูฮยอนในบท โทมินจุน มนุษย์ต่างดาวผู้เดียวดาย ต้องใช้ความอดทน ในการใช้ชีวิตในโลกที่แตกต่างจากโลกที่เขาจากมา ทำให้ผู้ชมประทับใจไม่รู้ลืม ซึ่งหลายคนยังคงจดจำและชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้มาจนถึงทุกวันนี้สิบปีต่อมา คิมซูฮยอน คือหนึ่งในนักแสดงที่ร้อนแรงที่สุดจากการแสดงเป็น แบคฮยอนอู ในซีรีส์ยอดนิยม “Queen of Tears”งานนี้ แฟนๆ และชาวเน็ตต่างประหลาดใจกับลุคที่ไม่เปลี่ยนแปลงของนักแสดงหนุ่ม ในขณะที่แพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์ต่างๆ เต็มไปด้วยความคิดเห็น และโพสต์ ยกย่องรูปลักษณ์อันหล่อเหลาที่ท้าทายอายุของ คิมซูฮยอนหลายคนประหลาดใจ และไม่อยากเชื่อว่าเวลาล่วงเลยไปถึงสิบปี แต่ คิมซูฮยอน ในวันนี้ยังเหมือนเดิมกับเขาเมื่อสิบปีก่อนยังไงยังงั้น เรียกว่าเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆชาวเน็ตเกาหลี แสดงความเห็นว่า :ข้อมูลข่าวและภาพประกอบ : allkpop.com, tvN Drama