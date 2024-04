"Queen Of Tears" จะหยุดฟาดกี่โมง เรตติ้งพุ่งไม่หยุดขึ้นที่ 2 เบียด "Reply 1988" ร่วง มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ซีรีส์เรตติ้งสูงสุดอันดับ 1 ช่อง tvN

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ซีรีส์แนวโรแมนติกยอดนิยม ที่นำแสดงโดย “คิมซูฮยอน” และ “คิมจีวอน” ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยเรตติ้งผู้ชมสูงสุด ตามรายงานของ Nielsen Korea โดยตอนล่าสุดของ “Queen of Tears” ตอนที่ 10 ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 19.0 % ยอดผู้รับชมสด 4.741 ล้านคน ทำให้เป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดทุกประเภทรายการที่ออกอากาศในวันอาทิตย์ และที่สำคัญยังเฉือนชนะ “Beauty and Mr. Romantic” ซีรีส์สุดสัปดาห์เรื่องใหม่ทางช่อง KBS อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ทำสถิติเรตติ้งสูงสุดใหม่เท่านั้น แต่ “Queen of Tears” ได้ปาดหน้าเขี่ย “Reply 1988” เจ้าของแชมป์ซีรีส์เรตติ้งสูงสุดอันดับ 2 ทางช่อง ทีวีเอ็น จนร่วงมาอยู่ในอันดับ 3 ขณะที่อันดับหนึ่งยังเป็น “Crash Landing on You” ซึ่งทำสถิติสูงสุดเอาไว้ 21.683 %นอกจากนี้ “Queen of Tears” ได้เริ่มต้นครึ่งหลังของซีรีส์อย่างแข็งแกร่งแรงเว่อร์ ในวันที่ 6 เมษายน 2567ในฐานะแชมป์รายการที่มีผู้ชมมากที่สุดทุกประเภทที่ออกอากาศในวันเสาร์ โดยตอนที่ 9 ทำเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 15.6 %ซึ่งหากนับจากจำนวนตอนที่เหลืออีกถึง 6 ตอน และเรื่องราวอันเข้มข้นทรงพลัง “Queen of Tears” มีสิทธิ์ทำเรตติ้งทะลุ 20 % ได้แน่ๆ ที่สำคัญ อาจถึงขั้นซิวแชมป์ซีรีส์เรตติ้งสูงสุดของช่อง ทีวีเอ็น อยู่เด้ออันดับ 1 : The World of the Married – 28.371 % (JTBC)อันดับ 2 : Reborn Rich – 26.948 % (JTBC)อันดับ 3 : SKY Castle – 23.779 % (JTBC)อันดับ 4 : Crash Landing on You – 21.683 % (tvN)อันดับ 5 : Queen of Tears – 18.952 % (tvN)ข้อมูลอัปเดต 7 เม.ย. 2024 (ละครออนไลน์)อันดับ 1 : 21.683 % - Crash Landing on You 2019อันดับ 2 : 18.952 % - Queen of Tears (7 เมษายน 2024)อันดับ 3 : 18.803 % - Reply 1988 2015อันดับ 4 : 18.680 % - Goblin (Guardian: The Lonely and Great God) 2016อันดับ 5 : 18.129 % - Mr. Sunshine 2018ข้อมูลอัปเดต 7 เม.ย. 2024 (ละครออนไลน์)ข้อมูลข่าว : soompi.com, hancinema.netภาพประกอบ : hancinema.net, คลังภาพซีรีส์ ละครออนไลน์