เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ปรสิต: เดอะเกรย์ • Parasyte: The Grey” [2024]

ชื่อสากล : Parasyte: The Greyชื่อไทย : ปรสิต: เดอะเกรย์ชื่อเกาหลี : 기생수: 더 그레이 | gi-saeng-su: deo geu-re-iแนวซีรีส์ : ทริลเลอร์ • ไซไฟ • แอ็คชั่น • แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : ยอนซังโฮ (Yeon Sang-ho) • ชาย • ผลงานกำกับหนังซอมบี้เรื่อง Train to Busan และกำกับซีรีส์ฮิตทาง Netflix เรื่อง Hellboundผู้เขียนบท : ยอนซังโฮ • รยูยงแจ (Ryoo Yong-jae) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด • Money Heist: Korea – Joint Economic Area”ดัดแปลงจากการ์ตูนต้นฉบับ : KISEIJU (Parasyte) ผลงาน ฮิโตชิ อิวาอากิ ตีพิมพ์โดย KODANSHAบริษัทผู้ผลิต : Climax Studio และ WOW POINTจำนวนตอนออกอากาศ : 6 ตอนจบความยาวตอนละ : 60 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้พร้อมในไทยทาง : สตรีมมิ่ง Netflix ทั้ง ซับไทย และ พากย์ไทยวัน เวลา ออกอากาศ : เวลา 15:00 น. (ตามไทย) วันที่ 5 เมษายน 2024“จองซูอิน” (รับบทโดย จอนโซนี) หญิงสาววัย 29 ปี พนักงานแคชเชียร์ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตมาจนชาชิน ก็ตกเป็นเหยื่อของปรสิตลึกลับตัวหนึ่ง ในระหว่างที่เธอหนีตายจากการถูกคนร้าย “อีกยองซอน” (รับบทโดย -) ลูกค้าของซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งไม่พอใจการทำงานของเธอ และได้ขับรถตามไปตอนซูอินเลิกงาน โดยหมายจะฆ่าให้ตาย แต่มันก็เป็นฝ่ายถูกฆ่าจนตายคาที่ซะเองแม้จะงุนงงสงสัยกับเรื่องราวที่จำได้แม่นว่าตัวเองถูกคนร้ายแทงแต่ไม่เป็นอะไร และได้รู้จาก “ชอลมิน” (รับบทโดย ควอนแฮฮโย) นายตำรวจใหญ่ผู้เป็นลุงของเธอว่าคนร้ายตายคาที่ ในที่สุด จองซูอินก็รู้ความจริงว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อสมองของซูอินล้มเหลว ปรสิตกลับไม่สามารถยึดสมองกับร่างของเธอได้ ซูอินจึงต้องใช้ชีวิตวิถีประหลาดแบบใหม่แบบสับด้วยการอยู่ร่วมกับปรสิต ขณะเดียวกัน “ซอลคังอู” (รับบทโดย คูคโยฮวาน) หรือ สายสืบคัง ซึ่งมีภารกิจตามล่าปรสิตตัวหนึ่ง เพื่อที่จะหาเบาะแสน้องสาวของเขาที่หายตัวไปเมื่อปรสิตกลืนกินมนุษย์และแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงจัดตั้ง องค์กร เดอะเกรย์ กองกำลังเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อปราบปรามปรสิตโดยเฉพาะ โดยมี “ชเวจุนคยอง” (รับบทโดย อีจองฮยอน) เป็นหัวหน้าทีมเดอะเกรย์ ซึ่งภายหลังจากการสูญเสียสามีสุดที่รักเพราะสิ่งมีชีวิตที่มีแต่จะลุกลามนี้ เธอจึงอุทิศตัวกับภารกิจนี้ ถึงเวลาไล่ล่าตามหาสิ่งแปลกปลอมในมวลมนุษย์ให้เจอเพื่อกำจัดมันให้สิ้นซาก แต่จะแน่ใจได้ยังไง ว่าคนตรงหน้าไม่ใช่ปรสิต นี่คือความท้าทายของทีมเดอะเกรย์และในสถานภาพที่ไม่ใช่ทั้ง มนุษย์ หรือ ปรสิต แต่เป็นความผิดปกติ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ยากจะแยกแยะได้ ระหว่างมนุษย์และปรสิต จอซูอินจะอยู่รอดได้อย่างไร เมื่อเธอต้องสู้กับทั้งปรสิตและมนุษย์ด้วยกัน รับชมซีรีส์เกาหลี ทริลเลอร์ แฟนตาซี “ปรสิต: เดอะ เกรย์ • Parasyte: The Grey” ฝีมือผู้กำกับล้ำวิสัยทัศน์ “ยอนซังโฮ” เสิร์ฟทั้ง ซับไทย และพากย์ไทย ที่เดียว ที่ เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เริ่มวันที่ 5 เมษายน เป็นต้นไป★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ “ปรสิต: เดอะ เกรย์ • Parasyte: The Grey”• จอนโซนี (Jeon So-nee) รับบทเป็น จองซูอิน• คูคโยฮวาน (Koo Kyo-hwan) รับบทเป็น ซอลคังอู• อีจองฮยอน (Lee Mi-sook) รับบทเป็น ชเวจุนคยอง• ควอนแฮฮโย (Kwon Hae-hyo) รับบทเป็น คิมชอลมิน• คิมอินควอน(Kim In-kwon) รับบทเป็น วอนซ็อกเรียบเรียงจาก : netflix.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : hancinema.ney, X - Netflix