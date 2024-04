Review ซีรีส์ : “เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์” CG อลัง “เหรินเจียหลุน” บู๊สนั่น สงครามปลดแอกมนุษย์จากเผ่าเทพ

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

กำลังเป็นกระแสกระหึ่มบนโลกออนไลน์ สำหรับซีรีส์จีนสุดปัง เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ (Burning Flames - 2024) ที่ใครหลงกดเข้ามาดู เป็นต้องติดงอมแงม เพราะนอกจากนักแสดงดีงาม เนื้อเรื่องเข้มข้นชวนติดตาม ที่มาเพิ่มอรรถรถให้ซีรีส์เรื่องนี้จนกลายเป็นกระแสคือ CG ที่ไม่ใช่แค่หยอดๆ แต่สาดมาแบบจัดเต็ม ทั้งแสง สี เอฟเฟกต์แม้ว่าหลายคนอาจจะเอ๊ะๆ กับคอสตูม และการแต่งหน้าของตัวละครบางตัวไปบ้าง แต่ก็เข้าใจได้ เพราะซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากอนิเมะชื่อดัง จึงมีความแฟนตาซี เหนือจินตนาการไปบ้างจุดที่น่าสนใจ คือ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งของพระเอกสุดฮอตอย่าง เหรินเจียหลุน รับบท องค์ชายอู่เกิง ที่ไม่ว่ารับบทไหนก็ทำคนดูอิน ครั้งนี้กลับมารับบทองค์ชายชะตาชีวิตแสนอาภัพ ประคบคู่กับนางเอกสายแบ๊วอย่างสิงเฟย ที่เปิดเรื่องมาอาจจะยังคงคอนเซ็ปต์แม่นางน้อยแสนซุกซน เอาตัวรอดเก่ง แต่พอดูไปเรื่อยๆ จะพบว่า สิงเฟยเรื่องนี้ไม่ได้แบ๊วอย่างที่คิดก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยสาดความหวานใส่กันมาแล้วในซีรีส์ กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต (Miss Crow with Mr. Lizard - 2021) เพราะฉะนั้นเรื่องเคมีของทั้งคู่หายห่วง รับประกันความฟิน ที่สำคัญยังได้สองผู้กำกับชื่อดัง อย่างเจิ้งเหว่ยเหวิน ที่เคยฝากผลงานไว้จากเรื่อง ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed - 2019) แท็กทีมกับ หลิวชงชง ที่เคยฝากผลงานไว้จากเรื่อง รักข้ามสหัสวรรษ (Thousand Years For You - 2022) และ พสุธารักเคียงใจ (Wonderland of Love - 2023)เรื่องราวของเทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ ถ้าเดาจากชื่อเรื่อง หลายคนอาจคิดว่า เป็นแนวสงครามเทพเซียน ที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ แต่บอกเลยว่า คุณคิดผิด! เพราะซีรีส์เรื่องนี้ เป็นแนวเทพเซียนก็จริง แต่ฉีกตำราเผ่าเทพที่แสนดีกระจุย เพราะเรื่องนี้เผ่าเทพพลิกด้านมาเป็นตัวร้าย ใช้ความเป็นเทพรังแกเผ่าอื่น โดยเฉพาะเผ่ามนุษย์ที่ถูกกดขี่จนเหลือทน ต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติ และนำไปสู่ชนวนสงครามระหว่างมนุษย์กับเผ่าเทพ เพื่อปลดแอกจากการเป็นทาสที่ถูกกดขี่ แต่ปัญหาคือมนุษย์ธรรมดา จะต่อกรกับเผ่าเทพได้อย่างไร?ซีรีส์เปิดฉากด้วยความเป็นมาของเผ่าเทพบรรพกาลที่พ่ายแพ้ให้กับ ‘เฮยหลง’ วิญญาณมังกรที่มีนิสัยโหดร้าย แถมมีความสามารถแข็งแกร่งที่สุด เฮยหลงสถาปนาเป็นจอมเทพขึ้นปกครองสามพิภพ ทุกเผ่าต่างได้รับการกดขี่ข่มเหง ไม่ว่าจะเป็นเผ่าปีศาจถูกผนึกไว้ใต้ดิน ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน แถมยังเจ็บปวดจากคำสาปที่ต้องกลายเป็นหินชั่วลูกชั่วหลานขณะที่เผ่าเทพที่ไม่พอใจเฮยหลง ทรยศต่อแดนสวรรค์ สร้างเป่าเสินอิ่นขึ้นมา หลบหลีกจากโลกมนุษย์ ด้านเผ่าภูตทะเล ตกเป็นทาสของเผ่าเทพ กลายเป็นผู้เฝ้าประตูแห่งท้องทะเลของแดนเทพตลอดกาล ด้านเผ่ามนุษย์ ได้รับคำสั่งจากเผ่าเทพให้ขุดหินโลหิต เพื่อสักการะเผ่าเทพมาหลายชั่วอายุคนกระทั่งสิบล้านปีต่อมา อู่เกิง (รับบทโดย เหรินเจียหลุน) องค์ชายจากแคว้นซิน และพ่อของเขา ตัดสินใจไม่ยอมจำนน ก้มหัวให้เผ่าเทพอีกต่อไป จึงขัดคำสั่ง แถมยังท้าทายเผ่าเทพ ด้วยการนำทัพพร้อมเปิดศึก แต่ด้วยพลังที่เหนือกว่าของเผ่าเทพ มีหรือมนุษย์ธรรมดาจะสู้ไหว การสู้รบครั้งนั้น ทำให้อู่เกิงต้องสูญสิ้นทุกอย่าง ทั้งครอบครัว แผ่นดิน และตัวตนของเขา แต่ที่เจ็บปวดคือ นอกจากจะเห็นพ่อสู้จนตัวตายในสนามรบ แม่ของเขา จำใจต้องใช้มีดแทงเข้าที่หัวใจของอู่เกิงและฆ่าตัวตายตามก่อนที่อู่เกิงจะฝืนมาอีกครั้ง เขาได้รู้ความจริงว่า แท้จริงแล้วแม่ของเขาเป็นนักบวชของเผ่าเทพ และล่วงรู้ว่าจะเกิดหายนะนี้ล่วงหน้า จึงเตรียมการด้วยการแยกวิญญาณส่วนหนึ่งของอู่เกิงไปเลี้ยงไว้ในร่างมนุษย์ที่เป็นสามัญชน นามว่าอาโก่ว ดังนั้นเพื่อตบตาเผ่าเทพให้อู่เกิงได้มีชีวิตสงบสุข จึงได้สังหารอู่เกิงต่อหน้าเผ่าเทพหลังจากอู่เกิงฟื้นขึ้นมา เขามาอยู่ในร่างของอาโก่ว เด็กหนุ่มที่หน้าตาเหมือนกับตัวเขาราวกับฝาแฝด และได้มาพบกับไป๋ไช่ (รับบทโดย สิงเฟย) คู่หูของอาโกว่ที่เติบโตมาด้วยกัน ต่อมาทั้งคู่ถูกจับมาเป็นแรงงานทาส ทำงานที่เหมืองขุดหินโลหิต ในเวลานั้นอาโกวในร่างใหม่แต่หัวใจดวงเดิม ไม่เคยลืมความอัปยศและความแค้นที่มี จึงตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อหวังจะล้างแค้นโชคดีได้เจอกับฝูซี (รับบทโดย หลิวเซี่ยงจิง) ซึ่งเป็นอาจารย์ของแม่เขาจึงให้อาหลัน (รับบทโดย จูซวี่ตัน) พาอาโก่วกับไป๋ไช่หนีไปที่หมู่บ้านเสินอิ่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหล่าเทพรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเทพฝ่ายร้ายรวมตัวกัน แต่สุดท้ายแล้วอาโก่วและเหล่าเทพรุ่นใหม่จะล้มล้างเทพฝ่ายร้ายได้หรือไม่ ต้องไปลุ้นกันในซีรีส์แต่ที่ไม่ต้องลุ้น คือ ความสนุกที่จัดเต็มมาให้ดูกันฉ่ำๆ ตั้งแต่ EP แรกๆ ก็เอาคนดูอยู่ ด้วยเนื้อเรื่องที่ผูกปมมาได้แปลกใหม่ เพราะเป็นการต่อสู้ของมนุษย์กับเผ่าเทพ ที่สาดพลังใส่กันไม่ยั้ง ให้ฟิลเหมือนการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ นอกจากจะมีชื่อพลังเป็นซิกเนอเจอร์ของตัวละครแต่ละตัว คาแร็กเตอร์และการแต่งกายของตัวละครยังเหมือนดูการ์ตูนอนิเมะ ถือเป็นสีสันใหม่ที่แตกต่างจากซีรีส์แนวเทพเซียนทั่วไปด้วยส่วนผสมทั้งหมดนี้เอง จึงทำให้เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจะถูกใจหลายๆคน เพียงแต่ใครที่ไม่ใช่สายชอบซีรีส์ที่ CG หนักๆ อาจจะไม่ค่อยอิน แต่ถ้าเป็นคอแนวแฟนตาซีอยู่แล้ว น่าจะฟินกับ CG สวยๆ และเรื่องราวที่ผูกปมไว้ได้อย่างน่าสนใจ จนเชื่อว่าดูไปหลายคนคงจะแอบลุ้นและเป็นกำลังใจให้ตัวเอกของเรื่อง ที่เป็นตัวแทนทีมมนุษย์ต่อกรกับเผ่าเทพฝ่ายร้ายได้สำเร็จอย่างแน่นอนเทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์” ออนแอร์แล้ววันนี้ ทาง iQIYI มีทั้งหมด 40 ตอน โดยที่น่าจะถูกใจคอซีรีส์ คือ มีทั้งเวอร์ชั่นซับไทยและพากย์ไทยมาให้ชมกันแบบจุใจMickey Mousemydramalist.com/