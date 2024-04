“คิมซูฮยอน” จะเป็นป๋าดันให้ “คิมชีอึน” นักแสดงดาวรุ่งหญิงร่วมสังกัด ในซีรีส์ตลกร้ายเรื่องใหม่ “Knock Off”

โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา สำนักข่าว OSEN รายงานว่า “คิมชีอึน” จะนำแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ “Knock Off” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ในฐานะนักแสดงนำฝ่ายหญิง และระบุว่าเธอจะร่วมกับ “คิมซูฮยอน” นักแสดงชื่อดัง รุ่นพี่ในสังกัดเดียวกันต่อรายงานข่าวดังกล่าว แหล่งข่าวจาก “โกลด์เมดัลลิสต์” (GOLDMEDALIST) ต้นสังกัดของ คิมชีอึน เปิดเผยว่า “เธอได้รับข้อเสนอจริง และกำลังตรวจสอบข้อตกลงในเชิงบวก”ตามรายงานยังแง้มด้วยว่า “Knock Off” เป็นซีรีส์ตลกร้าย หรือ แบล็คคอมเมดี้ เรื่องใหม่ และนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมปลอม ซีรีส์เรื่องนี้จะกำกับโดย “พัคฮยอนซอก” (Park Hyeon-seok) ผู้กำกับ เจ้าของผลงานซีรีส์แฉยับ แวดวงตุลาการและอัยการ ใน “Forest of Secrets 2” หรือ “Stranger 2” ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยว่า คิมซูฮยอน ดารานำจาก “Queen of Tears” กำลังเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในเชิงบวก เพื่อแสดงนำในละครเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กลยุทธ์ ป๋าดัน ของค่าย “โกลด์เมดัลลิสต์” โดยใช้นักแสดงหญิงดาวรุ่งของค่าย แสดงนำในซีรีส์ประกบคู่กับ ตัวพ่อของวงการบันเทิง คิมซูฮยอน ได้ผลอย่างยอดเยี่ยม นับจาก แจ้งเกิดให้ “ซอเยจี” (Seo Yea-ji) เต็มๆ ในซีรีส์ “It’s Okay to Not Be Okay” (2020) แต่ดันมาสะดุดข่าวฉาวของตัวเอง ผลงานป๋าเรื่องที่กำลังฮิตระเบิดทั่วโลกยามนี้ ผลักดันให้ชื่อชั้นของ “คิมจีวอน” (Kim Ji-won) ขึ้นสู่ทำเนียบ ท็อปสตาร์ นักแสดงหญิงแถวหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ ใน “ราชินีแห่งน้ำตา • Queen of Tears”หลังจากเดบิวต์ในปี 2013 คิมซีอึน ก็ได้แสดงฝีมืออันโดดเด่นในผลงานซีรีส์หลายโปรเจ็กต์ อาทิ Special Labor Inspector, Run On และ Mental Coach Jegal รวมถึงภาพยนตร์ฮิตเรื่อง Next Sohee ที่ทำให้เธอคว้ารางวัล นักแสดงหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม จากงานประกาศรางวัลแพ็คซัง อาร์ต อวอร์ดส์ ประจำปี 2023 (Baeksang Arts Awards 2023) โดยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า คิมซีอึน ติดโผนักแสดงใน “Squid Game 2” ด้วยข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net